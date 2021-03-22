Источник: Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы

Опорный хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы колена.
Ведущий программы ТаТоТаке Андрей Сенькив рассказал, что травма Степаненко оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.
Восстановление хавбека может затянуться, и есть угроза, что опорный хавбек не будет готов к Евро-2020.
31-летний полузащитник травмировался 21 февраля в матче УПЛ против «Руха». В текущем сезоне Тарас провел 18 поединков и отдал 1 голевую передачу.
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Источник — ТаТоТаке
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