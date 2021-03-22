Источник: Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы

Травма опорного хавбека «Шахтера» оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее

  • 22.03.2021 22:50
  • 942 просмотра
  • 3 комментария
Источник: Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Опорный хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы колена.

Ведущий программы ТаТоТаке Андрей Сенькив рассказал, что травма Степаненко оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.

Восстановление хавбека может затянуться, и есть угроза, что опорный хавбек не будет готов к Евро-2020.

31-летний полузащитник травмировался 21 февраля в матче УПЛ против «Руха». В текущем сезоне Тарас провел 18 поединков и отдал 1 голевую передачу.

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Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.03.2021 23:27
    0
    В чём разница между хорошей командой и топ-командой? Когда мы выиграли в плей-офф у Франции, французы просто взяли и выставили на вторую игру совершенно другую команду. Незаменимых игроков у них не существует. Есть три-четыре практически равноценных состава. У нас же всегда весь отбор играют 11-15 игроков (этот отбор - исключение). Потеря любого из них - почти катастрофа.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.03.2021 23:19
    +1
    Вот по этому Шеве нужно было думать раньше, что нужна ротация и разные схемы. А то привык играть одними и теми же наработками и игроками. Да фиг с ним тем Евро, сейчас главное отбор ЧМ не провалить и занять второе место, мы всего лишь раз принимали участие на ЧМ и сейчас снова можем пролететь из-за этого штаба, который игроков выбирает просто потому что они подходят под одну схему
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 22.03.2021 23:02
    +5
    Это очень плохо, он ключевой игрок. Опорная зона без него явно проседает
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 22.03.2021 23:02
    +5
    Это очень плохо, он ключевой игрок. Опорная зона без него явно проседает
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.03.2021 23:19
    +1
    Вот по этому Шеве нужно было думать раньше, что нужна ротация и разные схемы. А то привык играть одними и теми же наработками и игроками. Да фиг с ним тем Евро, сейчас главное отбор ЧМ не провалить и занять второе место, мы всего лишь раз принимали участие на ЧМ и сейчас снова можем пролететь из-за этого штаба, который игроков выбирает просто потому что они подходят под одну схему
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.03.2021 23:27
    0
    В чём разница между хорошей командой и топ-командой? Когда мы выиграли в плей-офф у Франции, французы просто взяли и выставили на вторую игру совершенно другую команду. Незаменимых игроков у них не существует. Есть три-четыре практически равноценных состава. У нас же всегда весь отбор играют 11-15 игроков (этот отбор - исключение). Потеря любого из них - почти катастрофа.
    Ссылка
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