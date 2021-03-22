Источник: Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы

Опорный хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 из-за травмы колена.

Ведущий программы ТаТоТаке Андрей Сенькив рассказал, что травма Степаненко оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее.

Восстановление хавбека может затянуться, и есть угроза, что опорный хавбек не будет готов к Евро-2020.

31-летний полузащитник травмировался 21 февраля в матче УПЛ против «Руха». В текущем сезоне Тарас провел 18 поединков и отдал 1 голевую передачу.