ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «В будущем буду постоянно говорить по-украински»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко довольно неожиданно начал пресс-конференцию перед матчем с Францией на украинском языке.

Ранее наставник всегда говорил по-русски. Шевченко пообещал, что впредь будет все чаще использовать украинский язык.

«Доброго дня. Радий привітати зі стартом збору. Готовий відповісти на всі запитання. Поки не готовий спілкуватися українською постійно, але робитиму це в майбутньому».

