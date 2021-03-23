ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «В будущем буду постоянно говорить по-украински»

Наставник сборной Украины готов в своей работе использовать украинский язык

  • 23.03.2021 15:11
  • 3135 просмотров
  • 36 комментариев
ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «В будущем буду постоянно говорить по-украински»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко довольно неожиданно начал пресс-конференцию перед матчем с Францией на украинском языке.

Ранее наставник всегда говорил по-русски. Шевченко пообещал, что впредь будет все чаще использовать украинский язык.

«Доброго дня. Радий привітати зі стартом збору. Готовий відповісти на всі запитання. Поки не готовий спілкуватися українською постійно, але робитиму це в майбутньому».
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 16:12
    0
    Trasher311987, 23.03.2021 16:09
    И игрокам тоже, персоналу, не дай бог проиграете это все виной не знания языка.
    Надо больше треша.
    Представляешь как в перерыве Шевченко ищет слова, что бы дать установку на второй тайм? Это надо с собой ещё и спортивного переводчика возить.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.03.2021 16:11
    0
    alefteev77, 23.03.2021 16:06
    А за що ріспект - що здоровий дядько за 30 років не зміг оволодіти державною мовою?
    За те, що знає та усвідомлює цей свій недолік і хоче його виправити.
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 23.03.2021 16:10
    0
    ivan ivanov, 23.03.2021 16:03
    вы допрыгаетесь со своей мовой, ещё Харьков отсоединится от этой психбольницы.
    Я бачу ви давно в палаті №6.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 16:09
    0
    ivan ivanov, 23.03.2021 16:03
    вы допрыгаетесь со своей мовой, ещё Харьков отсоединится от этой психбольницы.
    Ты спецом в бан лезешь или нет доводов?
    Ну так напомни как рухники на поле орали на рюськой мове. Львовяне!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.03.2021 16:09
    +1
    И игрокам тоже, персоналу, не дай бог проиграете это все виной не знания языка.
    Надо больше треша.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.03.2021 16:09
    0
    Краще пізно ніж ніколи.. Потрібно й собі нарешті остаточно перейти на рідну мову, а не "стрибати" з російської на українську й навпаки..
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 23.03.2021 16:09
    0
    DKTheBest2, 23.03.2021 16:05
    А в чому проблема перейти на украінську і зробити врешті-решт іі зручною для себе та оточуючих?
    Потому что, я привык говорить так - как ни крути, а мышление с детства на русском. И окружающие тоже так говорят. Но я спокойно смотрю тв на укр, мне нравится слушать укр песни и читать книги - вообще без проблем.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 16:06
    0
    Олександр Жарчинський, 23.03.2021 15:13
    Шева респект
    А за що ріспект - що здоровий дядько за 30 років не зміг оволодіти державною мовою?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 16:05
    -1
    Sergey RockStar, 23.03.2021 16:03
    Боже, где ты таких слов нахватался?!)) Я с рождения живу в Украине, люблю свою страну, плачу налоги и хочу тут жить всегда. А то, что я говорю на русском, не значить, что я не знаю украинского. Просто, я живу в регионе, где все говорят так. И мне так комфортней.
    Но знаю я таких "украiномовних", которые аж с пеной у рта что-то там доказывают, флаг из жопы торчит, но почему-то живут за границей, дети их тоже, работа там же - зато патриоты!
    Поэтому, не нужно этих глупых сравнений.
    А в чому проблема перейти на украінську і зробити врешті-решт іі зручною для себе та оточуючих?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 16:04
    0
    Интересно будет послушать тренировку с играми.
    Правда ЭЭЭЭЭ на всех языках одинаково.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 23.03.2021 16:03
    0
    Bohdan, 23.03.2021 15:50
    Який рівень? Живе в Україні, тренує збірну України і дає інтерв'ю російською мовою.
    Живе у Лондоні, діти іноземці: Джордан та інші чужерідні імена.
    "Ему не нужна американская жена..." - це не про нього.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 23.03.2021 16:03
    -2
    вы допрыгаетесь со своей мовой, ещё Харьков отсоединится от этой психбольницы.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 23.03.2021 16:03
    -4
    der_MaiStier, 23.03.2021 15:55
    Дійсно, проблема не в самій мові. Проблема в носіях мокшанського нарєчія - етнічних кацапах, жидах, кавказцях..., бо вони ненавидять все українське, а на "родіну" їх можна вигнати хібащо копняками. Тому мова - ідентифікатор "свій-чужий". І так у кожній країні світу
    Боже, где ты таких слов нахватался?!)) Я с рождения живу в Украине, люблю свою страну, плачу налоги и хочу тут жить всегда. А то, что я говорю на русском, не значить, что я не знаю украинского. Просто, я живу в регионе, где все говорят так. И мне так комфортней.
    Но знаю я таких "украiномовних", которые аж с пеной у рта что-то там доказывают, флаг из жопы торчит, но почему-то живут за границей, дети их тоже, работа там же - зато патриоты!
    Поэтому, не нужно этих глупых сравнений.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 16:03
    -1
    ivan ivanov, 23.03.2021 16:01
    пока у нас столько долбоёбов в укр, с этой коровы ещё долго доить будут хитро..опые.
    Так перейди на українську.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 23.03.2021 16:01
    -3
    пока у нас столько долбоёбов в укр, с этой коровы ещё долго доить будут хитро..опые.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 16:01
    +2
    Трохи дивно, бо італійською та англійською Шева заговорив буквально за 2 роки і не соромився помилок. А от українською все ніяк. Вже майже 4 роки головний тренер, а українську мову так і не наважується використовувати.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 23.03.2021 16:00
    -2
    DKTheBest2, 23.03.2021 15:58
    Дома, з друзями, в побуті розмовляй на якійи завгодно, а коли ти на офіційному рівні, то виключно державною.
    с чего бы, потому что один дебил сказал, а второй его поддержал?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.03.2021 15:58
    -2
    Доброгорский Юрий, 23.03.2021 15:41
    "Я тебя поцелую... Может быть... Потом... Если ты захочешь..."
    Кто не смотрел полностью всю пресс-конференцию Шева на украинском сказал только приветствие.
    Далее он отвечал на вопросы на русском и английском языках...
    Вспоминаю когда Санжар пришел в Карпаты он сказал что будет стараться и далее разговаривал исключительно на украинском языке (пускай даже плохо).
    Поэтому это хайп.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 15:58
    +3
    Sergey RockStar, 23.03.2021 15:49
    Кому как удобно - тот так и говорит. Часть на русском, часть на украинском, часть на суржике. Не в "мове" дело. В Украине это не самая большая проблема.
    Дома, з друзями, в побуті розмовляй на якійи завгодно, а коли ти на офіційному рівні, то виключно державною.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 23.03.2021 15:58
    -4
    Dmytro, 23.03.2021 15:28
    Нарешті! Сподіваюсь, дотримається обіцянки! Увесь український спорт має стати українськомовним у публічній площині, для початку! А загалом і тренувальні процеси! А для цього мусить бути патріотичне виховання змалку, дотримання закону про дежавну мову, який у свою чергу треба зробити жорсткішим.
    тебе в психбольницу дорога
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 23.03.2021 15:13
    +14
    Шева респект
    Ссылка
    Dmytro
    online
      Dmytro, 23.03.2021 15:28
    +10
    Нарешті! Сподіваюсь, дотримається обіцянки! Увесь український спорт має стати українськомовним у публічній площині, для початку! А загалом і тренувальні процеси! А для цього мусить бути патріотичне виховання змалку, дотримання закону про дежавну мову, який у свою чергу треба зробити жорсткішим.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 23.03.2021 15:44
    +7
    Заслужений майстер спорту України, відзначений найвищою державною нагородою "Герой України" - та вивчи нарешті українську мову. Італійську і англійську вивчив давно.
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 15:49
    +5
    Андрію Миколайовичу з вашим прізвищем гріх не вивчити
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 15:44
    +5
    Ihor86, 23.03.2021 15:41
    Ты это хоть диванным патриотам этого не говори, а то заминусуют!
    Можливо і до тебе колись дійде, що українська мова в Україні є не просто державна, а дійсно народна.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2021 15:58
    +3
    Sergey RockStar, 23.03.2021 15:49
    Кому как удобно - тот так и говорит. Часть на русском, часть на украинском, часть на суржике. Не в "мове" дело. В Украине это не самая большая проблема.
    Дома, з друзями, в побуті розмовляй на якійи завгодно, а коли ти на офіційному рівні, то виключно державною.
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 23.03.2021 15:20
    +3
    а це що він тепер працює згідно законодавства по сфері обслуговування? ... чи власна ініціатива?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 16:01
    +2
    Трохи дивно, бо італійською та англійською Шева заговорив буквально за 2 роки і не соромився помилок. А от українською все ніяк. Вже майже 4 роки головний тренер, а українську мову так і не наважується використовувати.
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 23.03.2021 15:55
    +2
    Sergey RockStar, 23.03.2021 15:49
    Кому как удобно - тот так и говорит. Часть на русском, часть на украинском, часть на суржике. Не в "мове" дело. В Украине это не самая большая проблема.
    Дійсно, проблема не в самій мові. Проблема в носіях мокшанського нарєчія - етнічних кацапах, жидах, кавказцях..., бо вони ненавидять все українське, а на "родіну" їх можна вигнати хібащо копняками. Тому мова - ідентифікатор "свій-чужий". І так у кожній країні світу
    Ссылка
    Petro_ua
    online
      Petro_ua, 23.03.2021 15:45
    +2
    Дякую, Шева! Рівень!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.03.2021 16:09
    +1
    И игрокам тоже, персоналу, не дай бог проиграете это все виной не знания языка.
    Надо больше треша.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 16:12
    0
    Trasher311987, 23.03.2021 16:09
    И игрокам тоже, персоналу, не дай бог проиграете это все виной не знания языка.
    Надо больше треша.
    Представляешь как в перерыве Шевченко ищет слова, что бы дать установку на второй тайм? Это надо с собой ещё и спортивного переводчика возить.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.03.2021 16:11
    0
    alefteev77, 23.03.2021 16:06
    А за що ріспект - що здоровий дядько за 30 років не зміг оволодіти державною мовою?
    За те, що знає та усвідомлює цей свій недолік і хоче його виправити.
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 23.03.2021 16:10
    0
    ivan ivanov, 23.03.2021 16:03
    вы допрыгаетесь со своей мовой, ещё Харьков отсоединится от этой психбольницы.
    Я бачу ви давно в палаті №6.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 16:09
    0
    ivan ivanov, 23.03.2021 16:03
    вы допрыгаетесь со своей мовой, ещё Харьков отсоединится от этой психбольницы.
    Ты спецом в бан лезешь или нет доводов?
    Ну так напомни как рухники на поле орали на рюськой мове. Львовяне!
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.03.2021 16:09
    0
    Краще пізно ніж ніколи.. Потрібно й собі нарешті остаточно перейти на рідну мову, а не "стрибати" з російської на українську й навпаки..
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 23.03.2021 16:09
    0
    DKTheBest2, 23.03.2021 16:05
    А в чому проблема перейти на украінську і зробити врешті-решт іі зручною для себе та оточуючих?
    Потому что, я привык говорить так - как ни крути, а мышление с детства на русском. И окружающие тоже так говорят. Но я спокойно смотрю тв на укр, мне нравится слушать укр песни и читать книги - вообще без проблем.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.03.2021 16:06
    0
    Олександр Жарчинський, 23.03.2021 15:13
    Шева респект
    А за що ріспект - що здоровий дядько за 30 років не зміг оволодіти державною мовою?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 16:04
    0
    Интересно будет послушать тренировку с играми.
    Правда ЭЭЭЭЭ на всех языках одинаково.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 23.03.2021 16:03
    0
    Bohdan, 23.03.2021 15:50
    Який рівень? Живе в Україні, тренує збірну України і дає інтерв'ю російською мовою.
    Живе у Лондоні, діти іноземці: Джордан та інші чужерідні імена.
    "Ему не нужна американская жена..." - це не про нього.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности