ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «В будущем буду постоянно говорить по-украински»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко довольно неожиданно начал пресс-конференцию перед матчем с Францией на украинском языке.
Ранее наставник всегда говорил по-русски. Шевченко пообещал, что впредь будет все чаще использовать украинский язык.
«Доброго дня. Радий привітати зі стартом збору. Готовий відповісти на всі запитання. Поки не готовий спілкуватися українською постійно, але робитиму це в майбутньому».
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Источник — Sport.ua
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Надо больше треша.
Ну так напомни как рухники на поле орали на рюськой мове. Львовяне!
Надо больше треша.
Но знаю я таких "украiномовних", которые аж с пеной у рта что-то там доказывают, флаг из жопы торчит, но почему-то живут за границей, дети их тоже, работа там же - зато патриоты!
Поэтому, не нужно этих глупых сравнений.
Правда ЭЭЭЭЭ на всех языках одинаково.
"Ему не нужна американская жена..." - це не про нього.
Но знаю я таких "украiномовних", которые аж с пеной у рта что-то там доказывают, флаг из жопы торчит, но почему-то живут за границей, дети их тоже, работа там же - зато патриоты!
Поэтому, не нужно этих глупых сравнений.
Далее он отвечал на вопросы на русском и английском языках...
Вспоминаю когда Санжар пришел в Карпаты он сказал что будет стараться и далее разговаривал исключительно на украинском языке (пускай даже плохо).
Поэтому это хайп.
Надо больше треша.
Надо больше треша.
Ну так напомни как рухники на поле орали на рюськой мове. Львовяне!
Правда ЭЭЭЭЭ на всех языках одинаково.
"Ему не нужна американская жена..." - це не про нього.
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