Просто собрал вещи и ушел. Вратарь Динамо рассказал, почему развелся

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал о разводе с известной балериной и воспитании дочки. В 2014 году вратарь киевлян женился на Кристине Шишпор, которая в том же году родила ему дочь Юлию, а в 2019 году пара рассталась.

«Меня не сильно беспокоило, что меня знали скорее как мужа Кристины, чем как вратаря «Динамо». Я вообще об этом не думал. Свадьба и рождение ребенка в 19 лет были для меня осознанным шагом. Сейчас все в порядке, через полгода дочь попадет уже в первый класс, мы общаемся. Тогда я думал, что я делаю все четко. Сейчас бы я возможно вел себя по-другому, но тогда меня все устраивало. Я не хотел выносить это все, мы сели с ней и поговорили, что ей и мне не нужны всплески в СМИ, это не наша история. Пришли к разводу мирно и спокойно, чтобы Юля это все не наблюдала и не было большой травмы из-за решения вопросов. Просто собрал вещи и ушел.

Прошло время, и мы поняли, что чего-то нового друг другу мы не можем принести. Сейчас с Кристиной абсолютно нормальные отношения, воспитываем дочь. У нее свои отношения, у меня свои. Никто никуда не лезет и не ведет на конфликт. Мы не держим друг на друга зла. Я ушел в себя, в работу, расставил все по полочкам, что мне нужно, вышел на новый уровень. На сегодняшний день в моей жизни не происходит многого, кроме футбола. Я понимаю, что футбол кормит меня и мою семью, это возможность заработать на какой-то период времени и развиваться дальше. Ведь после футбола остается жизнь и за период в футбол ты должен для себя что-то принести. Сейчас я не холостяк, сердце занято.

Бущан-отец? Хотелось бы чаще видеться с Юлей, но Кристина понимает, что у меня есть график, как и у нее. Юля тоже делает вид, что понимает. Каждая наша встреча – это безумные эмоции. Сейчас иногда даже не понимаю, как себя вести. Раньше она от меня не отходила. Сейчас мы ездили в зоопарк, она меня спрашивает: «Папа, а мы пойдем на плейграунд?». Я не понимаю, а она говорит: «Папа, да это же детская площадка». Она вообще умница, ходит на балет, спокойно разговаривает на английском».