ВИДЕО. Почему плакал Златан? Ибрагимович разрыдался на пресс-конференции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в состав сборной Швеции.

39-летний швед заплакал, когда во время пресс-конференции его спросили о реакции семьи на его возвращение в сборную.

Ибрагимович ответил: «Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент рыдал, когда я уехал. Но сейчас все в порядке» (вытирая слезы).