ВИДЕО. Почему плакал Златан? Ибрагимович разрыдался на пресс-конференции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в состав сборной Швеции.
39-летний швед заплакал, когда во время пресс-конференции его спросили о реакции семьи на его возвращение в сборную.
Ибрагимович ответил: «Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент рыдал, когда я уехал. Но сейчас все в порядке» (вытирая слезы).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.