Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я своей игрой заслужил вернуться в сборную Швеции»

На капитанскую повязку игрок не претендует

  • 22.03.2021 18:10
  • 313 просмотров
  • 1 комментарий
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я своей игрой заслужил вернуться в сборную Швеции»
© twitter.com/svenskfotboll

Форвард Златан Ибрагимович после 5-летнего перерыва вернулся в состав сборной Швеции перед стартом отбора к ЧМ-2022.

«У меня была длительная встреча с тренером сборной Швеции. Мы все обсудили и решили, что так будет лучше для команды. Я вернулся в сборную не потому, что я Златан. Я это заслужил своей игрой. Чувствую, что могу помочь сборной. Пообещал тренеру, что буду важным элементом, и теперь нужно будет это доказать».

«Капитанский статус мне не нужен. У нас есть капитан - Андреас Гранквист», - сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Златан, скорее всего, окажется в финальной заявке Швеции на Евро-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 18:33
    0
    Знаковый игрок.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 18:33
    0
    Знаковый игрок.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности