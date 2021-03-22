Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я своей игрой заслужил вернуться в сборную Швеции»

Форвард Златан Ибрагимович после 5-летнего перерыва вернулся в состав сборной Швеции перед стартом отбора к ЧМ-2022.

«У меня была длительная встреча с тренером сборной Швеции. Мы все обсудили и решили, что так будет лучше для команды. Я вернулся в сборную не потому, что я Златан. Я это заслужил своей игрой. Чувствую, что могу помочь сборной. Пообещал тренеру, что буду важным элементом, и теперь нужно будет это доказать».

«Капитанский статус мне не нужен. У нас есть капитан - Андреас Гранквист», - сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Златан, скорее всего, окажется в финальной заявке Швеции на Евро-2020.