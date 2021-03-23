Стадион Бандеры? Садовой отреагировал на просьбу переименовать Арену Львов

Мэр города предложил название арены продавать на коммерческих торгах

  • 23.03.2021 22:55
  • 2141 просмотр
  • 10 комментариев
Стадион Бандеры? Садовой отреагировал на просьбу переименовать Арену Львов
© ФК Карпаты. Андрей Садовой

Городской глава Львова Андрей Садовой высказался по поводу возможного присвоения стадиону «Арена Львов» имени Степана Бандеры. Мэр города предложил название стадиона продавать на аукционе:

«Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании Adidas, на 5 лет – Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги.

И так когда-то планировалось. Мы же, когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно, и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень положительная.

Если бы стадион был городской, я думаю, что он находился бы в лучшей экономической ситуации, и мы были бы заинтересованы в большем количестве ивентов. Я думаю, что так оно со временем и будет».

Недавно депутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины с просьбой переименовать «Арену Львов» в стадион им. Степана Бандеры.

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Источник — Гал-інфо

(10 голосов)

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Комментарии
    Pavlo Dudra
    online
      Pavlo Dudra, 23.03.2021 23:54
    0
    Тоді логічно,що 5 років сТАДІОН НОСИТИМЕ НАЗВУ "ІМЕНІ МЕДЕЛЬЇНСЬКОГО КАРТЕЛЮ"
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.03.2021 23:37
    +1
    «Я би назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії Adidas, на 5 років – Tesla. Або тому, хто її добудує.
    Тобто стадіон, який приймав матчі Євро-2012, досі не добудований?
    Ссылка
    Обсервер Влад
      Обсервер Влад, 23.03.2021 23:32
    +4
    Придурки, пхають уже того нещасного Бандеру у всі діри
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 23:21
    -1
    Dmytro Dmytro, 23.03.2021 23:17
    Допоки Карпати не піднімуться і не будуть командою хоча б рівня лє...ніфіга з того ангару доброго не буде! А назву стадіону треба продавати! Нормальна європейська практика!
    Вівця, помий зад після порєва від Ниви В !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 23:19
    0
    Нехай цей під....ер в окулярах спочатку розкаже, як з ригами бюджетне бабло пиляв на підготовці до ЄВРО !
    Побудували то гамно за ціною Донбас Арени...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 23.03.2021 23:17
    0
    Допоки Карпати не піднімуться і не будуть командою хоча б рівня лє...ніфіга з того ангару доброго не буде! А назву стадіону треба продавати! Нормальна європейська практика!
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 23:16
    -6
    alzhovtyak, 23.03.2021 23:02
    Вполне резонная идея, кстати. Только вопрос в том, найдутся ли покупатели...
    Нет.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 23:16
    -2
    Довбой.....об!
    Ага, Адідас і Тесла мріють купити назву цього облізлого бетонного чудовиська, пам'ятник корупції !
    Ссылка
    Роман Наумець
      Роман Наумець, 23.03.2021 23:15
    +1
    Садовий барига маму б рідну продав
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 23.03.2021 23:02
    +4
    Вполне резонная идея, кстати. Только вопрос в том, найдутся ли покупатели...
    Ссылка
    Обсервер Влад
    online
      Обсервер Влад, 23.03.2021 23:32
    +4
    Придурки, пхають уже того нещасного Бандеру у всі діри
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 23.03.2021 23:02
    +4
    Вполне резонная идея, кстати. Только вопрос в том, найдутся ли покупатели...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.03.2021 23:37
    +1
    «Я би назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії Adidas, на 5 років – Tesla. Або тому, хто її добудує.
    Тобто стадіон, який приймав матчі Євро-2012, досі не добудований?
    Ссылка
    Роман Наумець
    online
      Роман Наумець, 23.03.2021 23:15
    +1
    Садовий барига маму б рідну продав
    Ссылка
    Pavlo Dudra
    online
      Pavlo Dudra, 23.03.2021 23:54
    0
    Тоді логічно,що 5 років сТАДІОН НОСИТИМЕ НАЗВУ "ІМЕНІ МЕДЕЛЬЇНСЬКОГО КАРТЕЛЮ"
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 23:19
    0
    Нехай цей під....ер в окулярах спочатку розкаже, як з ригами бюджетне бабло пиляв на підготовці до ЄВРО !
    Побудували то гамно за ціною Донбас Арени...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 23.03.2021 23:17
    0
    Допоки Карпати не піднімуться і не будуть командою хоча б рівня лє...ніфіга з того ангару доброго не буде! А назву стадіону треба продавати! Нормальна європейська практика!
    Ссылка
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