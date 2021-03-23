Стадион Бандеры? Садовой отреагировал на просьбу переименовать Арену Львов

Городской глава Львова Андрей Садовой высказался по поводу возможного присвоения стадиону «Арена Львов» имени Степана Бандеры. Мэр города предложил название стадиона продавать на аукционе:
«Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании Adidas, на 5 лет – Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги.
И так когда-то планировалось. Мы же, когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно, и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень положительная.
Если бы стадион был городской, я думаю, что он находился бы в лучшей экономической ситуации, и мы были бы заинтересованы в большем количестве ивентов. Я думаю, что так оно со временем и будет».
Недавно депутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины с просьбой переименовать «Арену Львов» в стадион им. Степана Бандеры.
Источник — Гал-інфо
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Тобто стадіон, який приймав матчі Євро-2012, досі не добудований?
Побудували то гамно за ціною Донбас Арени...
Ага, Адідас і Тесла мріють купити назву цього облізлого бетонного чудовиська, пам'ятник корупції !
Тобто стадіон, який приймав матчі Євро-2012, досі не добудований?
Побудували то гамно за ціною Донбас Арени...
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