Стадион Бандеры? Садовой отреагировал на просьбу переименовать Арену Львов

Городской глава Львова Андрей Садовой высказался по поводу возможного присвоения стадиону «Арена Львов» имени Степана Бандеры. Мэр города предложил название стадиона продавать на аукционе:

«Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании Adidas, на 5 лет – Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги.

И так когда-то планировалось. Мы же, когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно, и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень положительная.

Если бы стадион был городской, я думаю, что он находился бы в лучшей экономической ситуации, и мы были бы заинтересованы в большем количестве ивентов. Я думаю, что так оно со временем и будет».