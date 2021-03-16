Депутаты хотят присвоить Арене Львов имя Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении «Арене Львов» имени Степана Бандеры.
Соответствующее предложение внесла представитель партии «Европейская солидарность» Соломия Рыботицкая.
Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича.
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Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
Здесь вы себе мужа не найдёте
Вот это действительно интересно
Из-за поребрика такой вой был бы , что собака Баскервилей позавидовала
Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
Вот это действительно интересно
Из-за поребрика такой вой был бы , что собака Баскервилей позавидовала
Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
Чи, можливо, тобі по кайфу, щоб залишалися назви істот, котрі, у кращому випадку, ніякого відношення до Побудови України не мають(не мали)??? Маю на увазі усіляких жукових, жданових, ворошилових, кірових, і... - безкінечний перелік цієї наволочи.
і трохи детальніше про іще довоєнну співпрацю ОУН із Гітлером, про Нахтігаль. Про плани повстання в тилу у Польщі, фінансованого німцями.
а що Бандера перестарався і німці вважаючи його дураком із ініціативою посадили, це всі і так знають.
Ой , последнему и так памятник в Москвабаде поставили
Это будет впечатляюще.
Бандера сидів всю війну в концтаборі за ідею незалежної України. Після цього отримав громадянство ФРН та мешкав в Мюнхені, писав статті, які викривали радянську владу та Сталіна.
Де Сталін, ідіоти? Де його ідеї? Скільки можна жити з комуністичним лайном в кишенях?
Итак на сегодня пересрались
1. Польша
2. Венгрия
3.Словакия
4. Беларусь
5. Румыния
6. Китай.
7. Израиль.
8. Германия.
Я хочу чтобы в Луганске и Донецке через канал дом была прямая трансляция официального переименования во Львове и Тернополе.
С нами весь мир, и Луганск и Донецк так хотят в Украину.
Слава Украине.
Вот это действительно интересно
Вчера был дебют, а сеть до сих пор в угаре.
Они такие вауууу, Украина я так хочу вернуться.
Главное не останавливаться надо больше.
Гарно палає!
Чи, можливо, тобі по кайфу, щоб залишалися назви істот, котрі, у кращому випадку, ніякого відношення до Побудови України не мають(не мали)??? Маю на увазі усіляких жукових, жданових, ворошилових, кірових, і... - безкінечний перелік цієї наволочи.
Здесь вы себе мужа не найдёте
Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
Гарно палає!
Що ви всі гівно а ми самі кращі.
Але коли жопа гола, то ми кричим Европка Допоможи.
Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
Вот это действительно интересно
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