Депутаты хотят присвоить Арене Львов имя Степана Бандеры

Обращение будет адресовано Кабинету министров Украины

  • 16.03.2021 12:32
  • 1533 просмотра
  • 48 комментариев
Депутаты хотят присвоить Арене Львов имя Степана Бандеры
© Арена Львов

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении «Арене Львов» имени Степана Бандеры.

Соответствующее предложение внесла представитель партии «Европейская солидарность» Соломия Рыботицкая.

Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича.

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(4 голоса)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 16.03.2021 13:20
    0
    Dfs2262ar, 16.03.2021 13:09
    Ну конечно!!! В стране ведь больше нет проблем, как переименовывать стадионы! ДА? Все у нас хорошо и круто в стране! Осталось для полного счастья только стадион переименовать!
    Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
    Ты имеешь какое-то отношение к нашей стране, шо так за неё печешься?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 13:17
    0
    Хоча у Львові всеодно немає команди, докеруються так що буде шикарний стадіо як Донбас Арена нікому не потрібна. Ні команди, ні футбольної назви, нічого...
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 13:17
    +1
    бомбалейло, 16.03.2021 13:16
    А тебе пипидре главное вой
    Девушка , проходите мимо
    Здесь вы себе мужа не найдёте
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 13:16
    0
    Сергій Кулиняк, 16.03.2021 13:12
    Лучше они помогли восстановить на прежний уровень фк Карпаты
    Вот это действительно интересно
    Надо вернуться к варианту СКА-Карпаты, и тогда деньги найдутся.
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 16.03.2021 13:16
    -1
    Wildcat, 16.03.2021 13:09
    Кстати я бы все улицы российские или московские в стране , переименовал бы на Мазепы
    Из-за поребрика такой вой был бы , что собака Баскервилей позавидовала
    А тебе пипидре главное вой
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 13:15
    0
    Якщо навіть і перейменують, теоретично будемо грати з Польшею, вони точно відмовляться їхати і я на 100% впевнений що УЄФА змусить перенести стадіо у інше місто
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 16.03.2021 13:13
    0
    Denmark1107, 16.03.2021 12:49
    Хвилинку. А римський Олімпійський стадіон, де проходять і зараз матчі Лаціо/Рома, одразу після 2-ї світової війни, у мирні часи, офіційно був перейменований на фашика №1 Беніто Муссоліні. А згодом відмовились від такого
    Слышь ты сцука козлячья,мои прадеды воевали что бы ты сцукко жило, а не стадионы переименовывало в честь тех кто поддерживал нацистов,СС Гитлера
    Ссылка
    Ananas6969
    online
      Ananas6969, 16.03.2021 13:12
    -2
    Dfs2262ar, 16.03.2021 13:09
    Ну конечно!!! В стране ведь больше нет проблем, как переименовывать стадионы! ДА? Все у нас хорошо и круто в стране! Осталось для полного счастья только стадион переименовать!
    Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
    100%
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 16.03.2021 13:12
    +3
    Лучше они помогли восстановить на прежний уровень фк Карпаты
    Вот это действительно интересно
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 13:11
    -2
    Ananas6969, 16.03.2021 13:08
    Да мне вообще по барабану как назовут тот или иной стадион,просто смешно наблюдать как в нищей стране где нету ни законов ,ни прав собственности ,ни судебной системы ,вообще ничего то людям кидают вот такие вот темы про бендеру,язык,религию ещё там что-то,чтобы они думали об этой чепухе и забывали о главном : для чего вообще существует государство и что оно обязано делать . Смех и грех 😄🤭
    Так а зачем ты из богатого и процветающего Израиля сидишь на украинском спортивном сайте и рассказываешь какая плохая Украина ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 13:11
    +1
    Vitalii_13UA, 16.03.2021 13:09
    Я думаю, что если это произойдет, то официальных игр там не будет, так как никто не поедет туда. Кому они хуже сделают? Взорвут 5е точки сепарам? Но проиграют в другом, причем в больших масштабах. Просто любопытно, кому это приходит в голову, приносить такие глупые идеи? Есть название улиц и тд, но не надо трогать (политизировать) международную арену, где играет наша сборная и клубы. Почему бы не назвать стадион в честь какого-то спортсмена Львова?
    Я даже знаю Дьячука-Ставицкого
    Ссылка
    Igor Xleb
    online
      Igor Xleb, 16.03.2021 13:10
    0
    Треба НСК Олімпійський переімінувати на стадіон імені Адольфа Гітлера
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.03.2021 13:09
    +2
    Я думаю, что если это произойдет, то официальных игр там не будет, так как никто не поедет туда. Кому они хуже сделают? Взорвут 5е точки сепарам? Но проиграют в другом, причем в больших масштабах. Просто любопытно, кому это приходит в голову, приносить такие глупые идеи? Есть название улиц и тд, но не надо трогать (политизировать) международную арену, где играет наша сборная и клубы. Почему бы не назвать стадион в честь какого-то спортсмена Львова?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 13:09
    -1
    Dmytro Dmytro, 16.03.2021 13:05
    Кацапи в біатлоні під нейтральним прапором виступаючи хотіли,щоб включали їм Катюша коли перше місце візьмуть...))) Незнаєш? Мовчи!!!!
    Тобто ти нічим від них не відрізняєшься, зрозуміло
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 13:09
    -1
    WladWest, 16.03.2021 13:06
    А вот стадион "Трудовые резервы", в Белой Церкви, назвать именем Ивана Мазепы. Как бы вата начала на гімно исходить,
    Кстати я бы все улицы российские или московские в стране , переименовал бы на Мазепы
    Из-за поребрика такой вой был бы , что собака Баскервилей позавидовала
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 16.03.2021 13:09
    +1
    Ну конечно!!! В стране ведь больше нет проблем, как переименовывать стадионы! ДА? Все у нас хорошо и круто в стране! Осталось для полного счастья только стадион переименовать!
    Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
    Ссылка
    Ananas6969
    online
      Ananas6969, 16.03.2021 13:08
    +2
    Denmark1107, 16.03.2021 12:47
    чудил0, ти би хоча б ПОСОРОМИВСЯ обговорювати Патріотичну Тему Нашої Держави на фейковій і штучній орган-незрозумілості недокраїни-помилки історії
    Чи, можливо, тобі по кайфу, щоб залишалися назви істот, котрі, у кращому випадку, ніякого відношення до Побудови України не мають(не мали)??? Маю на увазі усіляких жукових, жданових, ворошилових, кірових, і... - безкінечний перелік цієї наволочи.
    Да мне вообще по барабану как назовут тот или иной стадион,просто смешно наблюдать как в нищей стране где нету ни законов ,ни прав собственности ,ни судебной системы ,вообще ничего то людям кидают вот такие вот темы про бендеру,язык,религию ещё там что-то,чтобы они думали об этой чепухе и забывали о главном : для чего вообще существует государство и что оно обязано делать . Смех и грех 😄🤭
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 16.03.2021 13:08
    0
    Rustam Isakov, 16.03.2021 13:04
    а за яких обставин його звільнили? чи може він утік?
    і трохи детальніше про іще довоєнну співпрацю ОУН із Гітлером, про Нахтігаль. Про плани повстання в тилу у Польщі, фінансованого німцями.
    а що Бандера перестарався і німці вважаючи його дураком із ініціативою посадили, це всі і так знають.
    Єту х*ню ті можешь своим к*зл*мордім вещать, они схавают.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 13:08
    -1
    Гудвин, 16.03.2021 12:40
    Не одна сборная не один уважающий себя клуб не приедит играть на этот стадион!А поляки взорвут или сожгут))Что мелочится есть выбор Гитлер,Гиммлер,Борман)))
    Власов , Краснов
    Ой , последнему и так памятник в Москвабаде поставили
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 16.03.2021 13:06
    0
    А вот стадион "Трудовые резервы", в Белой Церкви, назвать именем Ивана Мазепы. Как бы вата начала на гімно исходить,
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 12:51
    +6
    padlo95, 16.03.2021 12:50
    Львов Арена она должна быть Львов Арена!
    Мы просто обязаны сыграть против Польши на стадионе имени Бандеры.
    Это будет впечатляюще.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.03.2021 12:50
    +5
    Ідіоти живуть в 21 сторіччі, а читають до сих пір пропаганду по книжках ВКП(б).
    Бандера сидів всю війну в концтаборі за ідею незалежної України. Після цього отримав громадянство ФРН та мешкав в Мюнхені, писав статті, які викривали радянську владу та Сталіна.
    Де Сталін, ідіоти? Де його ідеї? Скільки можна жити з комуністичним лайном в кишенях?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 12:55
    +4
    Навіть кацапи не додумались називати стадіони Лєніним, Троцьким чи ще кимось. До чого тут Бандера до футбольного стадіону я взагалі нерозумію
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 12:49
    +4
    Больше больше надо, надо все школы Львова, все школы Тернополя.
    Итак на сегодня пересрались
    1. Польша
    2. Венгрия
    3.Словакия
    4. Беларусь
    5. Румыния
    6. Китай.
    7. Израиль.
    8. Германия.
    Я хочу чтобы в Луганске и Донецке через канал дом была прямая трансляция официального переименования во Львове и Тернополе.
    С нами весь мир, и Луганск и Донецк так хотят в Украину.
    Слава Украине.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 12:38
    +4
    Це вже хайп,піар...після Тернополя. Де ви раніше були?!!!!
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 16.03.2021 13:12
    +3
    Лучше они помогли восстановить на прежний уровень фк Карпаты
    Вот это действительно интересно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 13:05
    +3
    Bismuth, 16.03.2021 13:01
    Вам мало Мендель в Доме с Хрюшей и Степашкой?
    Вчера был дебют, а сеть до сих пор в угаре.
    Это супер, Мендель говорит уважаемые жители Донбасса вы видите какой праздник у Львовян у них стадион переименовали.
    Они такие вауууу, Украина я так хочу вернуться.
    Главное не останавливаться надо больше.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 12:51
    +3
    У какцапів пєрдак палає!
    Гарно палає!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 12:36
    +3
    Дуже гарна ідея!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.03.2021 13:09
    +2
    Я думаю, что если это произойдет, то официальных игр там не будет, так как никто не поедет туда. Кому они хуже сделают? Взорвут 5е точки сепарам? Но проиграют в другом, причем в больших масштабах. Просто любопытно, кому это приходит в голову, приносить такие глупые идеи? Есть название улиц и тд, но не надо трогать (политизировать) международную арену, где играет наша сборная и клубы. Почему бы не назвать стадион в честь какого-то спортсмена Львова?
    Ссылка
    Ananas6969
    online
      Ananas6969, 16.03.2021 13:08
    +2
    Denmark1107, 16.03.2021 12:47
    чудил0, ти би хоча б ПОСОРОМИВСЯ обговорювати Патріотичну Тему Нашої Держави на фейковій і штучній орган-незрозумілості недокраїни-помилки історії
    Чи, можливо, тобі по кайфу, щоб залишалися назви істот, котрі, у кращому випадку, ніякого відношення до Побудови України не мають(не мали)??? Маю на увазі усіляких жукових, жданових, ворошилових, кірових, і... - безкінечний перелік цієї наволочи.
    Да мне вообще по барабану как назовут тот или иной стадион,просто смешно наблюдать как в нищей стране где нету ни законов ,ни прав собственности ,ни судебной системы ,вообще ничего то людям кидают вот такие вот темы про бендеру,язык,религию ещё там что-то,чтобы они думали об этой чепухе и забывали о главном : для чего вообще существует государство и что оно обязано делать . Смех и грех 😄🤭
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 13:17
    +1
    бомбалейло, 16.03.2021 13:16
    А тебе пипидре главное вой
    Девушка , проходите мимо
    Здесь вы себе мужа не найдёте
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 13:11
    +1
    Vitalii_13UA, 16.03.2021 13:09
    Я думаю, что если это произойдет, то официальных игр там не будет, так как никто не поедет туда. Кому они хуже сделают? Взорвут 5е точки сепарам? Но проиграют в другом, причем в больших масштабах. Просто любопытно, кому это приходит в голову, приносить такие глупые идеи? Есть название улиц и тд, но не надо трогать (политизировать) международную арену, где играет наша сборная и клубы. Почему бы не назвать стадион в честь какого-то спортсмена Львова?
    Я даже знаю Дьячука-Ставицкого
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 16.03.2021 13:09
    +1
    Ну конечно!!! В стране ведь больше нет проблем, как переименовывать стадионы! ДА? Все у нас хорошо и круто в стране! Осталось для полного счастья только стадион переименовать!
    Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 12:54
    +1
    PFCLviv, 16.03.2021 12:51
    У какцапів пєрдак палає!
    Гарно палає!
    Абсолютно, я хочу щоб більше було відповідей у МІД.
    Що ви всі гівно а ми самі кращі.
    Але коли жопа гола, то ми кричим Европка Допоможи.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 16.03.2021 12:50
    +1
    Львов Арена она должна быть Львов Арена!
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 16.03.2021 13:20
    0
    Dfs2262ar, 16.03.2021 13:09
    Ну конечно!!! В стране ведь больше нет проблем, как переименовывать стадионы! ДА? Все у нас хорошо и круто в стране! Осталось для полного счастья только стадион переименовать!
    Бля, мы никогда не будем нормально жить(((
    Ты имеешь какое-то отношение к нашей стране, шо так за неё печешься?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 13:17
    0
    Хоча у Львові всеодно немає команди, докеруються так що буде шикарний стадіо як Донбас Арена нікому не потрібна. Ні команди, ні футбольної назви, нічого...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 13:16
    0
    Сергій Кулиняк, 16.03.2021 13:12
    Лучше они помогли восстановить на прежний уровень фк Карпаты
    Вот это действительно интересно
    Надо вернуться к варианту СКА-Карпаты, и тогда деньги найдутся.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 13:15
    0
    Якщо навіть і перейменують, теоретично будемо грати з Польшею, вони точно відмовляться їхати і я на 100% впевнений що УЄФА змусить перенести стадіо у інше місто
    Ссылка
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