Шахтер сам создал проблему Тайсона. Решать вопрос нужно было гораздо раньше

Алексей Сливченко – о непростой ситуации, сложившейся в лагере «горняков» вокруг экс-лидера команды

  • 23.03.2021 13:03
  • 7092 просмотра
  • 26 комментариев
Шахтер сам создал проблему Тайсона. Решать вопрос нужно было гораздо раньше
© ФК Шахтер. Тайсон

Пожалуй, сейчас об этом можно говорить твердо и без боязни ошибиться – бразильский легионер «Шахтера» Тайсон более не является лидером донецкой команды. Де-факто он перестал быть таковым несколько раньше, когда до каких-то смешных цифр снизилась результативность его игры (2 гола и 1 ассист в 24 официальных поединках сезона-2020/21), но де-юре ситуация утвердилась после демарша вингера в матче с «Ромой». Можно сколько угодно гадать, сыграет ли еще Тайсон хотя бы один матч в футболке «Шахтера», и вернут ли его в первую команду из дубля, но это вряд ли поможет бразильцу восстановить прежние отношения, причем не только с клубом, но и с его болельщиками, которые выходку прежнего кумира в большинстве своем восприняли очень болезненно.

Человек, который закрывается в туалете, не желая обсуждать проблему с теми, кто способен ее решить, априори демонстрирует свою психологическую слабость и неустойчивость. Впрочем, Тайсон всегда был таким. Достаточно вспомнить многочисленные интервью Мирона Маркевича, которому удалось поработать с бразильцем в «Металлисте» и сделать из него действительно топ-футболиста…

Другой вопрос, что нынешнюю проблему Тайсона во многом сам для себя же создал «Шахтер». Чтобы осознать это, достаточно вспомнить некоторые самые значимые аспекты пребывания бразильского легионера в стане «горняков». В донецкий клуб Тайсон перешел в январе 2013 года из «Металлиста» за 15 миллионов евро. К тому моменту хавбек провел в Украине уже два с половиной сезона, успев как следует адаптироваться и превратиться в одну из главных звезд УПЛ. Было очевидно, что в «Шахтере» Тайсон вряд ли задержится надолго. Причем последний тезис укладывался, очевидно, как в восприятие ситуации футболистом, так и в существовавший подход в донецком клубе, где предпочитали все-таки отпускать своих лидеров в топ-клубы Европы, если на них приходило добротное с финансовой точки зрения предложение.

В «Шахтере», времен первых сезонов Тайсона в клубе, были свои лидеры атаки, которые много забивали и брали тем самым на себя ответственность за результат – это и Дуглас Коста, и Алекс Тейшейра, и Луис Адриано, и Эдуардо, и даже Александр Гладкий. Но с течением времени многие из этих футболистов покинули Украину, а заполучить новых ярких игроков «горнякам» долго не удавалось. В стране шла война, а руководство клуба не проявляло прежнего интереса к входящим трансферам, по причине чего Тайсон стал краеугольным камнем в атакующей игре «Шахтера».

Источник фото: ФК Шахтер

Впервые ситуация с Тайсоном в «Шахтере» серьезно накалилась в конце 2016 года. Именно тогда в бразильской прессе, как грибы после дождя, начали появляться различные заметки о том, что вингер хочет покинуть Украину и вернуться в «Интернасьонал», который на тот момент как раз оформил вылет в бразильскую Серию Б. В одном из интервью Тайсон даже прямо заявил – мол, если «Шахтер» не отпустит по-хорошему, то он подпишет предварительный контракт с «Интернасьоналем», и переберется в этот клуб на правах свободного агента. Тогдашний трудовой договор вингера с «горняками» как раз подходил к концу, и казалось, что удержать ключевого футболиста дончанам не удастся. Но в мае 2017 года «Шахтер» неожиданно для многих объявил о подписании нового 4-летнего контракта с Тайсоном, а сам игрок тут же заявил, что очень рад остаться в донецком клубе, где видит для себя мотивацию и готов к новым свершениям.

Реакция бразильских болельщиков, симпатизирующих «Интернасьоналу», в социальных сетях была одинаковой – мол, зачем же так долго было рассказывать о любви к родному клубу, если в итоге ты остался в Украине, с удовольствием пролонгировав свой контракт? На самом деле, по неофициальной информации, активно гулявшей тогда в медиапространстве, руководство «Шахтера» существенно улучшило финансовые условия пребывания Тайсона в клубе, а окончательно убедил бразильца остаться в Украине разговор с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

Но идиллия не продлилась слишком долго. Уже в конце работы летнего трансферного окна-2019, вокруг Тайсона возникла очередная нервозность. Тогда на бразильского футболиста активно претендовал «Милан», который был готов заплатить весьма пристойную сумму. В частности, авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport публиковало информацию о 20 миллионах евро, которые давали «россонери» за Тайсона, но которые были отвергнуты «Шахтером», желающим выручить не менее 30 миллионов. Платить такие деньги «Милан» отказался, и в итоге сделка провалилась.

На самом деле, существовало и другое объяснение, почему трансфер Тайсона из «Шахтера» в «Милан» в начале сентября 2019 года не состоялся. Поговаривали, что руководство «горняков» накануне очередного старта в Лиге чемпионов не видело, кто из футболистов того состава команды может сходу заменить Тайсона. Дончане якобы даже Коноплянку экстренно подписывали на случай ухода своего лидера, но в итоге случилось так, что бразилец остался, а пришедший потенциально на его место украинец плотно засел на скамье запасных в команде Луиша Каштру.

Важно другое: своим решением не отпускать Тайсона руководство «Шахтера», очевидно, всерьез расстроило игрока. На то время бразильцу был уже 31 год, и он прекрасно осознавал, что это последний его шанс уехать в один из топ-клубов Европы, пускай тогдашний «Милан» относился к когорте таковых лишь номинально. Вскоре в прессе появилось признание агента Тайсона о том, что контактов с «россонери» больше нет, а сам футболист якобы очень просил руководство отпустить его в Италию хотя бы в январе. Но все осталось так, как прежде.

Источник фото: ФК Шахтер

Именно после той истории с сорвавшимся трансфером в «Милан» Тайсон начал часто постить различные неоднозначные статусы в соцсетях, которые массово тиражировались отечественными СМИ. И уже тогда стало ясно, что в отношении Тайсона ранее прекрасно работавшая система в «Шахтере» дала сбой. Если Виллиана, Мхитаряна и Дугласа Косту, которые также при весьма непростых обстоятельствах покидали Украину, «горнякам» удалось отпустить, соблюдя статус ухода ключевого игрока за хорошие деньги, то с Тайсоном вновь проявился принцип «золотой клетки». Почему случилось именно так? С точки зрения «Шахтера» позиция вполне объяснима – клуб не хотел терять одного из главных лидеров команды, не имея готовой подмены для него. Это было чревато серьезными репутационными и финансовыми потерями на тот момент. Но вряд ли стоит удивляться нынешним выходкам Тайсона, с которым, как он считает, в клубе поступают не вполне справедливо.

На самом деле, если доверять слухам, в конце минувшего года у «Шахтера» была возможность отпустить Тайсона в Бразилию за символические отступные, но «горняки» решили предложить футболисту новый 2-летний контракт, который подписан так и не был. Затем случилась непонятная история с опозданием Тайсона на зимние сборы команды, которую тогда Луиш Каштру и другие публичные лица клуба предпочли обойти стороной в своих комментариях, а в итоге все выплеснулось в демарш бразильца в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».

Очевидно, что Тайсон заслужил лучшей истории расставания с «Шахтером» чем та, которая маячит на горизонте. Он отыграл за «горняков» восемь лет, что даже больше, чем период пребывания в клубе легендарного Жадсона, которого дончане, к слову, красивым жестом отпустили в Бразилию в январе 2012 года, когда тот попросил клуб об этом. Тайсон, по крайней мере по имеющейся в публичной плоскости информации, тоже просил «Шахтер» об отъезде, но получил совсем другой ответ на свой запрос. Стоит ли теперь удивляться, что футболист и клуб, так и не сумевшие вовремя услышать друг друга и прийти к компромиссу, находятся в контрпродуктивных отношениях, способных нанести вред каждой из сторон?..

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 14:44
    0
    forestcat, 23.03.2021 14:26
    Как обычно , глор шахтёра пытается начать дискуссию на тему в которой он силён , тему мужеложества
    Ты не по адресу радужный . Иди себе с миром
    Злой ты Фань,была трудная ночь в помадке?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:26
    +2
    pavelka, 23.03.2021 14:23
    Фань,ты был королевой ночи в помадке,в тубзике с мальчиками закрывался
    Как обычно , глор шахтёра пытается начать дискуссию на тему в которой он силён , тему мужеложества
    Ты не по адресу радужный . Иди себе с миром
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:25
    +1
    Полностью и абсолютно шахтёр виноват сам
    Они сами выстроили принцип , по которому бразильцы в команде - небожители .
    Ну а Тайсон так вообще с нимбом над головой - хочешь ЗП самую большую , хочешь - карманное ффу тебе титул лучшего игрока УПЛ нарисует .... вот теперь пусть ловят его по сортирам , лучшего игрока то
    ——
    Ксати всякие тете явно же смотрят на это поведение и мотают себе на ус . Ведь 60-70 миллионов , которые хочет за этого бразильца шахтёр , в здравом уме сейчас никто не даст , а 15-20 - которые предложат клубы из больших европейских чемпионатов - отклонит сам шахтёр
    А тете уже небось сейчас хочет в АПЛ и ЛаЛигу, так что не исключено, что через год ещё одного придётся с клозетов доставать
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 23.03.2021 14:24
    +2
    Согласен, сами виноваты самый крайний срок был прошлое лето, так бы хоть что-то за него взяли а теперь ещё и демарш получили...а вообще на сегодняшний день он и не нужен команде , его время прошло
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 14:23
    -6
    forestcat, 23.03.2021 13:14
    Так кого кучерявый в Инстаграмме назвал пи**ду*ом , сырну иди денисова?
    Фань,ты был королевой ночи в помадке,в тубзике с мальчиками закрывался
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 14:19
    0
    Пусть отдадут его в аренду кому то из харьков.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.03.2021 14:19
    +1
    Продали бы год назад и не было бы проблем.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2021 14:19
    0
    DK1961, 23.03.2021 14:12
    Можно тайно перейти границу с Белоруссией и бацька устроит играть за БАТЕ.. Иного выхода нет, а то лохметка киллера пришлет
    во-во,
    строится по сортиру по обе стороны границы, а между выгребными ямами - подземный ход. обезьянка, как обычно, строит из себя обиженного и прячется в сортире, а затем по вышеупомянутому потайному лазу переходит кордон
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:18
    -1
    HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 13:52
    Действительно, как же так, Шахтёр сам во всё виноват. Эх, ну как же так: Тайсон получал самую большую ЗП в Украине, для этого человека сделали в клубе от и до всё как ему хотелось, создавали для него все блага. Но есть маленькое но, есть контракт, контракт, который должен исполнять любой игрок. Или его кто-то насильно заставлял его подписывать?
    Матузалем и Илсиньйо уже доказали , что никто никому ничего не должен
    Особенно с вашими крамольными контрактами ( по словам бразильских плакс )
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:16
    -1
    MaҜs7777, 23.03.2021 13:44
    Ты что ГолубецЖека не понял кого ?тебя только и тебя он назвал ты же главный п..ду..н и пи. ..ас
    Так тебя все подряд пользуют на сайте , что всех теперь обзывать ?
    Как там на Рому сходил кстати
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 23.03.2021 14:12
    0
    Можно тайно перейти границу с Белоруссией и бацька устроит играть за БАТЕ.. Иного выхода нет, а то лохметка киллера пришлет
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2021 14:11
    +1
    Владимир Копяк, 23.03.2021 14:05
    Зная замашки людей с Донбасса,я начинаю беспокоиться о здоровье этого бразильца, не ровен час, мы можем и не дождаться его,когда он вечерком решиться сбегать за хлебушком в соседний супермаркет...
    ну подумаешь, пошлют за хлебом еще кого-то - там бразил полно
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2021 14:05
    -2
    Зная замашки людей с Донбасса,я начинаю беспокоиться о здоровье этого бразильца, не ровен час, мы можем и не дождаться его,когда он вечерком решиться сбегать за хлебушком в соседний супермаркет...
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 13:52
    -3
    Vladyslav Lukiantsev, 23.03.2021 13:28
    а что еще надо было? Может еще на прощание самолет подарить? Ну что за детский сад? Подписал контракт - будь любезен отрабатывать. Хочешь иметь возможность свалить в лучший клуб - подписывай на меньший срок или с клаусулой. Только ж зп будет тогда меньше. А Тайсон хочет и рыбку съесть и все остальное - и зп по контракту побольше и чтобы его отпустили по первой слезинке.
    Я еще понимаю, когда совсем молодые игроки попадают в такую ловушку, когда клубы требуют или максимальный контракт или катись и получается карьера под угрозой. Но тут чуваку на момент подписания 29 лет, он уже знает, что его просто так не отпустят - и подписывает новый 4-летний контракт. Кто ему виноват?
    +
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 13:52
    -1
    Действительно, как же так, Шахтёр сам во всё виноват. Эх, ну как же так: Тайсон получал самую большую ЗП в Украине, для этого человека сделали в клубе от и до всё как ему хотелось, создавали для него все блага. Но есть маленькое но, есть контракт, контракт, который должен исполнять любой игрок. Или его кто-то насильно заставлял его подписывать?
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 13:51
    -1
    MaҜs7777, 23.03.2021 13:44
    Ты что ГолубецЖека не понял кого ?тебя только и тебя он назвал ты же главный п..ду..н и пи. ..ас
    Не обижай Женьку))он ещё с тайсоном в тубзике закрываться будет
    Ссылка
    MaҜs7777
      MaҜs7777, 23.03.2021 13:44
    -4
    forestcat, 23.03.2021 13:14
    Так кого кучерявый в Инстаграмме назвал пи**ду*ом , сырну иди денисова?
    Ты что ГолубецЖека не понял кого ?тебя только и тебя он назвал ты же главный п..ду..н и пи. ..ас
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2021 13:38
    +1
    Теперь молодые талантливые бразильцы миллион раз подумают,прежде чем переходить в Шахтёр,в это
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 13:37
    -4
    Vladyslav Lukiantsev, 23.03.2021 13:28
    а что еще надо было? Может еще на прощание самолет подарить? Ну что за детский сад? Подписал контракт - будь любезен отрабатывать. Хочешь иметь возможность свалить в лучший клуб - подписывай на меньший срок или с клаусулой. Только ж зп будет тогда меньше. А Тайсон хочет и рыбку съесть и все остальное - и зп по контракту побольше и чтобы его отпустили по первой слезинке.
    Я еще понимаю, когда совсем молодые игроки попадают в такую ловушку, когда клубы требуют или максимальный контракт или катись и получается карьера под угрозой. Но тут чуваку на момент подписания 29 лет, он уже знает, что его просто так не отпустят - и подписывает новый 4-летний контракт. Кто ему виноват?
    Для Шахтера как сейчас видим это было бы лучшим решением
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 13:30
    +3
    Пусть теперь до конца контракта досиживает в туалете.
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 23.03.2021 13:28
    +6
    Ihor86, 23.03.2021 13:22
    Надо было отпускать в Милан! А так...
    а что еще надо было? Может еще на прощание самолет подарить? Ну что за детский сад? Подписал контракт - будь любезен отрабатывать. Хочешь иметь возможность свалить в лучший клуб - подписывай на меньший срок или с клаусулой. Только ж зп будет тогда меньше. А Тайсон хочет и рыбку съесть и все остальное - и зп по контракту побольше и чтобы его отпустили по первой слезинке.
    Я еще понимаю, когда совсем молодые игроки попадают в такую ловушку, когда клубы требуют или максимальный контракт или катись и получается карьера под угрозой. Но тут чуваку на момент подписания 29 лет, он уже знает, что его просто так не отпустят - и подписывает новый 4-летний контракт. Кто ему виноват?
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 23.03.2021 13:27
    +5
    Насколько помнится, клаусула в контракте с Тайсоном была означена в 30 млн, стороны оговорили ее, подписали новый контракт, улучшивший довольствие для игрока. Но потом начинается от Тайсона игра в Мальвину. Так поступать профессионал не должен. Договор дороже денег и нечего ныть и себя и клуб позорить.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 13:30
    +3
    Пусть теперь до конца контракта досиживает в туалете.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:26
    +2
    pavelka, 23.03.2021 14:23
    Фань,ты был королевой ночи в помадке,в тубзике с мальчиками закрывался
    Как обычно , глор шахтёра пытается начать дискуссию на тему в которой он силён , тему мужеложества
    Ты не по адресу радужный . Иди себе с миром
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 23.03.2021 14:24
    +2
    Согласен, сами виноваты самый крайний срок был прошлое лето, так бы хоть что-то за него взяли а теперь ещё и демарш получили...а вообще на сегодняшний день он и не нужен команде , его время прошло
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 23.03.2021 13:18
    +2
    Поведінка в нього як в малої,розбещеної іграшками бразильської дитини, а не як в зрілого 33 річного мужика! Ще б впав на підлогу в прямому ефірі і ногами і руками б побив об підлогу викрикуючи ХОЧУ,ХОЧУ!
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:25
    +1
    Полностью и абсолютно шахтёр виноват сам
    Они сами выстроили принцип , по которому бразильцы в команде - небожители .
    Ну а Тайсон так вообще с нимбом над головой - хочешь ЗП самую большую , хочешь - карманное ффу тебе титул лучшего игрока УПЛ нарисует .... вот теперь пусть ловят его по сортирам , лучшего игрока то
    ——
    Ксати всякие тете явно же смотрят на это поведение и мотают себе на ус . Ведь 60-70 миллионов , которые хочет за этого бразильца шахтёр , в здравом уме сейчас никто не даст , а 15-20 - которые предложат клубы из больших европейских чемпионатов - отклонит сам шахтёр
    А тете уже небось сейчас хочет в АПЛ и ЛаЛигу, так что не исключено, что через год ещё одного придётся с клозетов доставать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.03.2021 14:19
    +1
    Продали бы год назад и не было бы проблем.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2021 14:11
    +1
    Владимир Копяк, 23.03.2021 14:05
    Зная замашки людей с Донбасса,я начинаю беспокоиться о здоровье этого бразильца, не ровен час, мы можем и не дождаться его,когда он вечерком решиться сбегать за хлебушком в соседний супермаркет...
    ну подумаешь, пошлют за хлебом еще кого-то - там бразил полно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2021 13:38
    +1
    Теперь молодые талантливые бразильцы миллион раз подумают,прежде чем переходить в Шахтёр,в это
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.03.2021 13:24
    +1
    Нежная бразильская женщина эта сеньорита Тайсон.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 14:44
    0
    forestcat, 23.03.2021 14:26
    Как обычно , глор шахтёра пытается начать дискуссию на тему в которой он силён , тему мужеложества
    Ты не по адресу радужный . Иди себе с миром
    Злой ты Фань,была трудная ночь в помадке?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 14:19
    0
    Пусть отдадут его в аренду кому то из харьков.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2021 14:19
    0
    DK1961, 23.03.2021 14:12
    Можно тайно перейти границу с Белоруссией и бацька устроит играть за БАТЕ.. Иного выхода нет, а то лохметка киллера пришлет
    во-во,
    строится по сортиру по обе стороны границы, а между выгребными ямами - подземный ход. обезьянка, как обычно, строит из себя обиженного и прячется в сортире, а затем по вышеупомянутому потайному лазу переходит кордон
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 23.03.2021 14:12
    0
    Можно тайно перейти границу с Белоруссией и бацька устроит играть за БАТЕ.. Иного выхода нет, а то лохметка киллера пришлет
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 13:22
    0
    Надо было отпускать в Милан! А так...
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 13:14
    0
    Так кого кучерявый в Инстаграмме назвал пи**ду*ом , сырну иди денисова?
    Ссылка
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