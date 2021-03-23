Шахтер сам создал проблему Тайсона. Решать вопрос нужно было гораздо раньше

Пожалуй, сейчас об этом можно говорить твердо и без боязни ошибиться – бразильский легионер «Шахтера» Тайсон более не является лидером донецкой команды. Де-факто он перестал быть таковым несколько раньше, когда до каких-то смешных цифр снизилась результативность его игры (2 гола и 1 ассист в 24 официальных поединках сезона-2020/21), но де-юре ситуация утвердилась после демарша вингера в матче с «Ромой». Можно сколько угодно гадать, сыграет ли еще Тайсон хотя бы один матч в футболке «Шахтера», и вернут ли его в первую команду из дубля, но это вряд ли поможет бразильцу восстановить прежние отношения, причем не только с клубом, но и с его болельщиками, которые выходку прежнего кумира в большинстве своем восприняли очень болезненно.

Человек, который закрывается в туалете, не желая обсуждать проблему с теми, кто способен ее решить, априори демонстрирует свою психологическую слабость и неустойчивость. Впрочем, Тайсон всегда был таким. Достаточно вспомнить многочисленные интервью Мирона Маркевича, которому удалось поработать с бразильцем в «Металлисте» и сделать из него действительно топ-футболиста…

Другой вопрос, что нынешнюю проблему Тайсона во многом сам для себя же создал «Шахтер». Чтобы осознать это, достаточно вспомнить некоторые самые значимые аспекты пребывания бразильского легионера в стане «горняков». В донецкий клуб Тайсон перешел в январе 2013 года из «Металлиста» за 15 миллионов евро. К тому моменту хавбек провел в Украине уже два с половиной сезона, успев как следует адаптироваться и превратиться в одну из главных звезд УПЛ. Было очевидно, что в «Шахтере» Тайсон вряд ли задержится надолго. Причем последний тезис укладывался, очевидно, как в восприятие ситуации футболистом, так и в существовавший подход в донецком клубе, где предпочитали все-таки отпускать своих лидеров в топ-клубы Европы, если на них приходило добротное с финансовой точки зрения предложение.

В «Шахтере», времен первых сезонов Тайсона в клубе, были свои лидеры атаки, которые много забивали и брали тем самым на себя ответственность за результат – это и Дуглас Коста, и Алекс Тейшейра, и Луис Адриано, и Эдуардо, и даже Александр Гладкий. Но с течением времени многие из этих футболистов покинули Украину, а заполучить новых ярких игроков «горнякам» долго не удавалось. В стране шла война, а руководство клуба не проявляло прежнего интереса к входящим трансферам, по причине чего Тайсон стал краеугольным камнем в атакующей игре «Шахтера».

Источник фото: ФК Шахтер

Впервые ситуация с Тайсоном в «Шахтере» серьезно накалилась в конце 2016 года. Именно тогда в бразильской прессе, как грибы после дождя, начали появляться различные заметки о том, что вингер хочет покинуть Украину и вернуться в «Интернасьонал», который на тот момент как раз оформил вылет в бразильскую Серию Б. В одном из интервью Тайсон даже прямо заявил – мол, если «Шахтер» не отпустит по-хорошему, то он подпишет предварительный контракт с «Интернасьоналем», и переберется в этот клуб на правах свободного агента. Тогдашний трудовой договор вингера с «горняками» как раз подходил к концу, и казалось, что удержать ключевого футболиста дончанам не удастся. Но в мае 2017 года «Шахтер» неожиданно для многих объявил о подписании нового 4-летнего контракта с Тайсоном, а сам игрок тут же заявил, что очень рад остаться в донецком клубе, где видит для себя мотивацию и готов к новым свершениям.

Реакция бразильских болельщиков, симпатизирующих «Интернасьоналу», в социальных сетях была одинаковой – мол, зачем же так долго было рассказывать о любви к родному клубу, если в итоге ты остался в Украине, с удовольствием пролонгировав свой контракт? На самом деле, по неофициальной информации, активно гулявшей тогда в медиапространстве, руководство «Шахтера» существенно улучшило финансовые условия пребывания Тайсона в клубе, а окончательно убедил бразильца остаться в Украине разговор с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

Но идиллия не продлилась слишком долго. Уже в конце работы летнего трансферного окна-2019, вокруг Тайсона возникла очередная нервозность. Тогда на бразильского футболиста активно претендовал «Милан», который был готов заплатить весьма пристойную сумму. В частности, авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport публиковало информацию о 20 миллионах евро, которые давали «россонери» за Тайсона, но которые были отвергнуты «Шахтером», желающим выручить не менее 30 миллионов. Платить такие деньги «Милан» отказался, и в итоге сделка провалилась.

На самом деле, существовало и другое объяснение, почему трансфер Тайсона из «Шахтера» в «Милан» в начале сентября 2019 года не состоялся. Поговаривали, что руководство «горняков» накануне очередного старта в Лиге чемпионов не видело, кто из футболистов того состава команды может сходу заменить Тайсона. Дончане якобы даже Коноплянку экстренно подписывали на случай ухода своего лидера, но в итоге случилось так, что бразилец остался, а пришедший потенциально на его место украинец плотно засел на скамье запасных в команде Луиша Каштру.

Важно другое: своим решением не отпускать Тайсона руководство «Шахтера», очевидно, всерьез расстроило игрока. На то время бразильцу был уже 31 год, и он прекрасно осознавал, что это последний его шанс уехать в один из топ-клубов Европы, пускай тогдашний «Милан» относился к когорте таковых лишь номинально. Вскоре в прессе появилось признание агента Тайсона о том, что контактов с «россонери» больше нет, а сам футболист якобы очень просил руководство отпустить его в Италию хотя бы в январе. Но все осталось так, как прежде.

Источник фото: ФК Шахтер

Именно после той истории с сорвавшимся трансфером в «Милан» Тайсон начал часто постить различные неоднозначные статусы в соцсетях, которые массово тиражировались отечественными СМИ. И уже тогда стало ясно, что в отношении Тайсона ранее прекрасно работавшая система в «Шахтере» дала сбой. Если Виллиана, Мхитаряна и Дугласа Косту, которые также при весьма непростых обстоятельствах покидали Украину, «горнякам» удалось отпустить, соблюдя статус ухода ключевого игрока за хорошие деньги, то с Тайсоном вновь проявился принцип «золотой клетки». Почему случилось именно так? С точки зрения «Шахтера» позиция вполне объяснима – клуб не хотел терять одного из главных лидеров команды, не имея готовой подмены для него. Это было чревато серьезными репутационными и финансовыми потерями на тот момент. Но вряд ли стоит удивляться нынешним выходкам Тайсона, с которым, как он считает, в клубе поступают не вполне справедливо.

На самом деле, если доверять слухам, в конце минувшего года у «Шахтера» была возможность отпустить Тайсона в Бразилию за символические отступные, но «горняки» решили предложить футболисту новый 2-летний контракт, который подписан так и не был. Затем случилась непонятная история с опозданием Тайсона на зимние сборы команды, которую тогда Луиш Каштру и другие публичные лица клуба предпочли обойти стороной в своих комментариях, а в итоге все выплеснулось в демарш бразильца в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».

Очевидно, что Тайсон заслужил лучшей истории расставания с «Шахтером» чем та, которая маячит на горизонте. Он отыграл за «горняков» восемь лет, что даже больше, чем период пребывания в клубе легендарного Жадсона, которого дончане, к слову, красивым жестом отпустили в Бразилию в январе 2012 года, когда тот попросил клуб об этом. Тайсон, по крайней мере по имеющейся в публичной плоскости информации, тоже просил «Шахтер» об отъезде, но получил совсем другой ответ на свой запрос. Стоит ли теперь удивляться, что футболист и клуб, так и не сумевшие вовремя услышать друг друга и прийти к компромиссу, находятся в контрпродуктивных отношениях, способных нанести вред каждой из сторон?..