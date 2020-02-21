ТАЙСОН: «Если вы не понимаете моего молчания, как вы поймете мои слова?»

Бразильский хавбек «Шахтера» отметился очередным неоднозначным высказыванием

  • 21.02.2020 09:41
  • 4658 просмотров
  • 16 комментариев
ТАЙСОН: «Если вы не понимаете моего молчания, как вы поймете мои слова?»
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон отметился очередным неоднозначным высказыванием после победы над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Если вы не понимаете мое молчание, то как вы поймете мои слова? Мои причины?», — написал Тайсон в Instagram.

Бразилец вышел в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Тете на 94-й минуте матча.

Стоит отметить, что незадолго до замены Тайсон очень эмоционально спорил с главным тренером «Шахтера» Луишем Каштру, а после замены не пожал руку наставнику «горняков», демонстративно пройдя мимо и даже не повернув головы в сторону тренера.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.02.2020 10:53
    0
    Месячные продолжаются...(
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:51
    0
    PUTINHUILO, 21.02.2020 10:39
    Я також здивований (приємно) тим,як він вчора віддавався грі.
    Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
    То більше ЗМІ роздмухує ніж воно є насправді-якби там існувала якась напруга в команді то це відчувалося би.Я дивився декілька тренувань,як він сілкується з гравцями,тренерами,виглядало все доволі пристойно.Тому я більше схиляюся до емоцій.А ось у ЗМІ як на мене є завдання -вивести гравця з рівноваги,роздивлятися його дії ід мікроскопом,а сама гра для них явище другорядне.Є такі журнашлюхи!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 10:39
    +1
    kvv1404, 21.02.2020 10:34
    А я думаю що проблема в запальному характері Тайсона.Рахунок не певний,заміна Тайсона носила тактичний характер вбити трохи часу.Правда вона не спрацювала,ця хитрість,і суддя додав ще хвилину до доданого часу.А сам він буд незадоволений насамеред своїми діями,особливо в моментах коли він сам запоров дві прекрасні контратаки. Він гравець-максималіст,за що йому респект і повага.А недоліки чи нервові зриви?Так це ж не в гравця прямою ногою.поговорять сьогодні між собою і забудуть!
    Я також здивований (приємно) тим,як він вчора віддавався грі.
    Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 10:37
    0
    digsum, 21.02.2020 10:31
    https://www.youtube.com/watch?v=FDN-9148FPs
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:34
    0
    PUTINHUILO, 21.02.2020 10:23
    Я так розумію,що проблема не в факті заміни...Бо тренер після матчу сказав:"... Потом Тайсон показал, что он тоже устал, и мы выпустили Тете".
    Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
    Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
    А я думаю що проблема в запальному характері Тайсона.Рахунок не певний,заміна Тайсона носила тактичний характер вбити трохи часу.Правда вона не спрацювала,ця хитрість,і суддя додав ще хвилину до доданого часу.А сам він буд незадоволений насамеред своїми діями,особливо в моментах коли він сам запоров дві прекрасні контратаки. Він гравець-максималіст,за що йому респект і повага.А недоліки чи нервові зриви?Так це ж не в гравця прямою ногою.поговорять сьогодні між собою і забудуть!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 21.02.2020 10:31
    0
    Муґунот Уух, 21.02.2020 10:03
    "Да как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь"（с）
    https://www.youtube.com/watch?v=FDN-9148FPs
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 10:23
    +1
    kvv1404, 21.02.2020 10:13
    Чого дої....лися до Тайсона? Він показав що він профі,відіграв на рівні ,став найкращім гравцем команди! Комусь дуже хочеться вибити його з рівноваги до початку весняної частини? Тайсон і Каштру поговорять і зрозуміють один одного.Тим хто ніколи не грав в футбол,баскетбол не зрозуміти що відчуває гравець коли він віддається грі на 120% а його наприкінці міняють.Якби рахунок був 3-0 на користь Шахтаря тоді інша справа,а так рахунок був непевний,а перемога потрібна,тому і зайві емоції! .
    Я так розумію,що проблема не в факті заміни...Бо тренер після матчу сказав:"... Потом Тайсон показал, что он тоже устал, и мы выпустили Тете".
    Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
    Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:21
    -1
    Couch, 21.02.2020 10:14
    Думаю не стоит его выпускать в основе больше, пусть сидит на лавке, толку от него всё равно мало
    Не випускати на поле? Гравця який став найкращім у своїй команді? Ти з якого поверху головою вниз стрибав?
    Ссылка
    Couch
      Couch, 21.02.2020 10:14
    0
    Думаю не стоит его выпускать в основе больше, пусть сидит на лавке, толку от него всё равно мало
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:13
    0
    Чого дої....лися до Тайсона? Він показав що він профі,відіграв на рівні ,став найкращім гравцем команди! Комусь дуже хочеться вибити його з рівноваги до початку весняної частини? Тайсон і Каштру поговорять і зрозуміють один одного.Тим хто ніколи не грав в футбол,баскетбол не зрозуміти що відчуває гравець коли він віддається грі на 120% а його наприкінці міняють.Якби рахунок був 3-0 на користь Шахтаря тоді інша справа,а так рахунок був непевний,а перемога потрібна,тому і зайві емоції! .
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 21.02.2020 10:09
    +2
    Додержать эту сову до самого последнего дня контракта ! Чтоб у него пятая точка стала ещё коричневее !
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.02.2020 10:05
    +4
    Мдя..... Много было и есть в ЧУ легионеров, но Тайсон, однозначно, лучший.... По истерикам и соплям)))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.02.2020 10:03
    +2
    "Да как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь"（с）
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 21.02.2020 09:54
    +9
    totolink, 21.02.2020 09:51
    Два гордых барана! Тайсон и Каштру.
    Скоріше один із них,але це точно не Каштру
    Ссылка
    totolink
      totolink, 21.02.2020 09:51
    -3
    Два гордых барана! Тайсон и Каштру.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 09:43
    0
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 21.02.2020 09:54
    +9
    totolink, 21.02.2020 09:51
    Два гордых барана! Тайсон и Каштру.
    Скоріше один із них,але це точно не Каштру
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.02.2020 10:05
    +4
    Мдя..... Много было и есть в ЧУ легионеров, но Тайсон, однозначно, лучший.... По истерикам и соплям)))
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 21.02.2020 10:09
    +2
    Додержать эту сову до самого последнего дня контракта ! Чтоб у него пятая точка стала ещё коричневее !
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.02.2020 10:03
    +2
    "Да как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь"（с）
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 10:39
    +1
    kvv1404, 21.02.2020 10:34
    А я думаю що проблема в запальному характері Тайсона.Рахунок не певний,заміна Тайсона носила тактичний характер вбити трохи часу.Правда вона не спрацювала,ця хитрість,і суддя додав ще хвилину до доданого часу.А сам він буд незадоволений насамеред своїми діями,особливо в моментах коли він сам запоров дві прекрасні контратаки. Він гравець-максималіст,за що йому респект і повага.А недоліки чи нервові зриви?Так це ж не в гравця прямою ногою.поговорять сьогодні між собою і забудуть!
    Я також здивований (приємно) тим,як він вчора віддавався грі.
    Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 10:23
    +1
    kvv1404, 21.02.2020 10:13
    Чого дої....лися до Тайсона? Він показав що він профі,відіграв на рівні ,став найкращім гравцем команди! Комусь дуже хочеться вибити його з рівноваги до початку весняної частини? Тайсон і Каштру поговорять і зрозуміють один одного.Тим хто ніколи не грав в футбол,баскетбол не зрозуміти що відчуває гравець коли він віддається грі на 120% а його наприкінці міняють.Якби рахунок був 3-0 на користь Шахтаря тоді інша справа,а так рахунок був непевний,а перемога потрібна,тому і зайві емоції! .
    Я так розумію,що проблема не в факті заміни...Бо тренер після матчу сказав:"... Потом Тайсон показал, что он тоже устал, и мы выпустили Тете".
    Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
    Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.02.2020 10:53
    0
    Месячные продолжаются...(
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:51
    0
    PUTINHUILO, 21.02.2020 10:39
    Я також здивований (приємно) тим,як він вчора віддавався грі.
    Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
    То більше ЗМІ роздмухує ніж воно є насправді-якби там існувала якась напруга в команді то це відчувалося би.Я дивився декілька тренувань,як він сілкується з гравцями,тренерами,виглядало все доволі пристойно.Тому я більше схиляюся до емоцій.А ось у ЗМІ як на мене є завдання -вивести гравця з рівноваги,роздивлятися його дії ід мікроскопом,а сама гра для них явище другорядне.Є такі журнашлюхи!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 10:37
    0
    digsum, 21.02.2020 10:31
    https://www.youtube.com/watch?v=FDN-9148FPs
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:34
    0
    PUTINHUILO, 21.02.2020 10:23
    Я так розумію,що проблема не в факті заміни...Бо тренер після матчу сказав:"... Потом Тайсон показал, что он тоже устал, и мы выпустили Тете".
    Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
    Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
    А я думаю що проблема в запальному характері Тайсона.Рахунок не певний,заміна Тайсона носила тактичний характер вбити трохи часу.Правда вона не спрацювала,ця хитрість,і суддя додав ще хвилину до доданого часу.А сам він буд незадоволений насамеред своїми діями,особливо в моментах коли він сам запоров дві прекрасні контратаки. Він гравець-максималіст,за що йому респект і повага.А недоліки чи нервові зриви?Так це ж не в гравця прямою ногою.поговорять сьогодні між собою і забудуть!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 21.02.2020 10:31
    0
    Муґунот Уух, 21.02.2020 10:03
    "Да как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь"（с）
    https://www.youtube.com/watch?v=FDN-9148FPs
    Ссылка
    Couch
      Couch, 21.02.2020 10:14
    0
    Думаю не стоит его выпускать в основе больше, пусть сидит на лавке, толку от него всё равно мало
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:13
    0
    Чого дої....лися до Тайсона? Він показав що він профі,відіграв на рівні ,став найкращім гравцем команди! Комусь дуже хочеться вибити його з рівноваги до початку весняної частини? Тайсон і Каштру поговорять і зрозуміють один одного.Тим хто ніколи не грав в футбол,баскетбол не зрозуміти що відчуває гравець коли він віддається грі на 120% а його наприкінці міняють.Якби рахунок був 3-0 на користь Шахтаря тоді інша справа,а так рахунок був непевний,а перемога потрібна,тому і зайві емоції! .
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 21.02.2020 09:43
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности