ТАЙСОН: «Если вы не понимаете моего молчания, как вы поймете мои слова?»

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон отметился очередным неоднозначным высказыванием после победы над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Если вы не понимаете мое молчание, то как вы поймете мои слова? Мои причины?», — написал Тайсон в Instagram.
Бразилец вышел в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Тете на 94-й минуте матча.
Стоит отметить, что незадолго до замены Тайсон очень эмоционально спорил с главным тренером «Шахтера» Луишем Каштру, а после замены не пожал руку наставнику «горняков», демонстративно пройдя мимо и даже не повернув головы в сторону тренера.
Источник — Instagram
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Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
Але все це,що діється навколо нього - не є нормальним
Я так розумію,що він сам просив заміну.Можливо,в тому,що пізно відреагували на його прохання??
Він правду каже,що його не розуміють.Ні слова ,ні мовчання
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