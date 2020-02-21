ТАЙСОН: «Если вы не понимаете моего молчания, как вы поймете мои слова?»

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон отметился очередным неоднозначным высказыванием после победы над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Если вы не понимаете мое молчание, то как вы поймете мои слова? Мои причины?», — написал Тайсон в Instagram.

Бразилец вышел в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Тете на 94-й минуте матча.

Стоит отметить, что незадолго до замены Тайсон очень эмоционально спорил с главным тренером «Шахтера» Луишем Каштру, а после замены не пожал руку наставнику «горняков», демонстративно пройдя мимо и даже не повернув головы в сторону тренера.