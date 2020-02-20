Тайсон и Каштру не пожали друг другу руки. Бразилец все еще недоволен?

Тайсон был не слишком доволен после матча

  • 20.02.2020 22:05
  • 5119 просмотров
  • 9 комментариев
Тайсон и Каштру не пожали друг другу руки. Бразилец все еще недоволен?
© shakhtar.com

В конце матча Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» тренер Луиш Каштру решил заменить бразильского атакующего хавбека Тайсона.

Отмечается, что вопреки традиции, игрок и наставник не пожали руки. Футболист прошел мимо, и оба никак не отреагировали друг на друга.

После матча, который завершился победой 2:1, Тайсон в одиночестве сидел на лавке запасных, тогда как все остальные радовались.

Не исключено, что Тайсон все еще недоволен и обижается на клуб за то, что его ранее не продали в «Милан». Кроме того, зимой, видимо, решением Луиша Каштру футболист лишился капитанской повязки.

На скрине «радость» Тайсона после победного матча.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 20.02.2020 22:41
    +1
    jekаfunny, 20.02.2020 22:31
    Та переведите вы эту истеричку уже в Мариуполь
    Сколько терпеть можно
    дубль +
    а в вообще ведет так себя вроде покер положил
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:31
    +3
    Та переведите вы эту истеричку уже в Мариуполь
    Сколько терпеть можно
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 20.02.2020 22:30
    0
    Чому ніхто не хоче навіть подумати що він в першу чергу незадоволений власними діями?Все ж таки пару перспективних атак він сам зіпсував,за рахунок технічного браку,задалеко відпускав мяч,віддавав не зовсім точні передачі.Ну а те що він незадоволений,то так поступає любий гравець який віддається грі на 120%.Головне що Тайсон зіграв на свому рівні,в мене були побоювання що він не буде віддаватися грі повністю.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:17
    +4
    Еще и пихать партнерам за плохие по его мнению пасы успевал. Чето совсем чудик берега попутал.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 20.02.2020 22:15
    +10
    kot-7, 20.02.2020 22:10
    Недоволен заменой, а так выкладывался хорошо, несмотря на все опасения...
    Выглядел неплохо, но был постоянно недоволен действиями партнеров. Такое впечатление что он возомнил себя Месси или КриРо.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:15
    +4
    Все равно остается лучшим в атаке. К сожалению Марлос так и не набрал форму судя по всему уже и не вернется на былой уровень
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.02.2020 22:14
    +10
    Играл неплохо! Скорее всего недоволен заменой. Хороший игрок, но человек гавно!!!!
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 20.02.2020 22:12
    0
    баран
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 20.02.2020 22:10
    -2
    Недоволен заменой, а так выкладывался хорошо, несмотря на все опасения...
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 20.02.2020 22:15
    +10
    kot-7, 20.02.2020 22:10
    Недоволен заменой, а так выкладывался хорошо, несмотря на все опасения...
    Выглядел неплохо, но был постоянно недоволен действиями партнеров. Такое впечатление что он возомнил себя Месси или КриРо.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.02.2020 22:14
    +10
    Играл неплохо! Скорее всего недоволен заменой. Хороший игрок, но человек гавно!!!!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:17
    +4
    Еще и пихать партнерам за плохие по его мнению пасы успевал. Чето совсем чудик берега попутал.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:15
    +4
    Все равно остается лучшим в атаке. К сожалению Марлос так и не набрал форму судя по всему уже и не вернется на былой уровень
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.02.2020 22:31
    +3
    Та переведите вы эту истеричку уже в Мариуполь
    Сколько терпеть можно
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 20.02.2020 22:41
    +1
    jekаfunny, 20.02.2020 22:31
    Та переведите вы эту истеричку уже в Мариуполь
    Сколько терпеть можно
    дубль +
    а в вообще ведет так себя вроде покер положил
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 20.02.2020 22:30
    0
    Чому ніхто не хоче навіть подумати що він в першу чергу незадоволений власними діями?Все ж таки пару перспективних атак він сам зіпсував,за рахунок технічного браку,задалеко відпускав мяч,віддавав не зовсім точні передачі.Ну а те що він незадоволений,то так поступає любий гравець який віддається грі на 120%.Головне що Тайсон зіграв на свому рівні,в мене були побоювання що він не буде віддаватися грі повністю.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 20.02.2020 22:12
    0
    баран
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