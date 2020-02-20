Тайсон и Каштру не пожали друг другу руки. Бразилец все еще недоволен?

В конце матча Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» тренер Луиш Каштру решил заменить бразильского атакующего хавбека Тайсона.

Отмечается, что вопреки традиции, игрок и наставник не пожали руки. Футболист прошел мимо, и оба никак не отреагировали друг на друга.

После матча, который завершился победой 2:1, Тайсон в одиночестве сидел на лавке запасных, тогда как все остальные радовались.

Не исключено, что Тайсон все еще недоволен и обижается на клуб за то, что его ранее не продали в «Милан». Кроме того, зимой, видимо, решением Луиша Каштру футболист лишился капитанской повязки.

На скрине «радость» Тайсона после победного матча.