Тайсон и Каштру не пожали друг другу руки. Бразилец все еще недоволен?

В конце матча Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» тренер Луиш Каштру решил заменить бразильского атакующего хавбека Тайсона.
Отмечается, что вопреки традиции, игрок и наставник не пожали руки. Футболист прошел мимо, и оба никак не отреагировали друг на друга.
После матча, который завершился победой 2:1, Тайсон в одиночестве сидел на лавке запасных, тогда как все остальные радовались.
Не исключено, что Тайсон все еще недоволен и обижается на клуб за то, что его ранее не продали в «Милан». Кроме того, зимой, видимо, решением Луиша Каштру футболист лишился капитанской повязки.
На скрине «радость» Тайсона после победного матча.
Источник — Sport.ua
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Сколько терпеть можно
а в вообще ведет так себя вроде покер положил
Сколько терпеть можно
Сколько терпеть можно
Сколько терпеть можно
а в вообще ведет так себя вроде покер положил
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