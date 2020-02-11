Капитаном Шахтера пока будет Андрей Пятов

Тайсон официально лишен капитанской повязки

  • 11.02.2020 13:47
  • 1052 просмотра
  • 1 комментарий
Капитаном Шахтера пока будет Андрей Пятов
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что хавбек Тайсон лишен капитанской повязки, а новым капитаном пока что будет вратарь Андрей Пятов.

«На этот момент капитаном команды является Андрей Пятов. А дальше будет видно», - сказал Палкин.

Ранее Палкин прокомментировал недовольство Тайсона в соцсетях. Бразилец регулярно намекает на возможный уход из команды.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.02.2020 14:13
    0
    В Шахтёре сплошной расизм ... слёзы Тайсона никогда не высохнут )))
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.02.2020 14:13
    0
    В Шахтёре сплошной расизм ... слёзы Тайсона никогда не высохнут )))
    Ссылка
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