Капитаном Шахтера пока будет Андрей Пятов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что хавбек Тайсон лишен капитанской повязки, а новым капитаном пока что будет вратарь Андрей Пятов.

«На этот момент капитаном команды является Андрей Пятов. А дальше будет видно», - сказал Палкин.

Ранее Палкин прокомментировал недовольство Тайсона в соцсетях. Бразилец регулярно намекает на возможный уход из команды.