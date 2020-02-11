Капитаном Шахтера пока будет Андрей Пятов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что хавбек Тайсон лишен капитанской повязки, а новым капитаном пока что будет вратарь Андрей Пятов.
«На этот момент капитаном команды является Андрей Пятов. А дальше будет видно», - сказал Палкин.
Ранее Палкин прокомментировал недовольство Тайсона в соцсетях. Бразилец регулярно намекает на возможный уход из команды.
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Источник — Футбол 1/2/3
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