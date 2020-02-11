Сергей ПАЛКИН: «Тайсону незачем гневить Бога в Шахтере»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал желание Тайсона покинуть донецкий клуб:
- Еще с предыдущего трансферного окна тянется история с Тайсоном. Сейчас снова появляются посты в соцсетях, которые воспринимают по-разному, считают, что так он показывает свое желание уйти из «Шахтера».
– Мне сложно это комментировать, потому что, на самом деле, те сообщения, которые он публикует в соцсетях, они двойственны, порой непонятно, к чему они вообще относятся.
У нас есть контракт с Тайсоном. В контракте прописана сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем связанным с ним людям очень давно. Поэтому если за него готовы были заплатить эту сумму - вопросов никаких нет, разговоров бы не было.
Если потенциальные клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон получает солидную, серьезную зарплату, поэтому гневить Бога ему здесь незачем. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому нужно играть и выполнять контракт.
Ранее Палкин объяснил, почему не состоялся переход Николая Матвиенко в «Арсенал».
Источник — Футбол 1/2/3
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