Сергей ПАЛКИН: «Тайсону незачем гневить Бога в Шахтере»

Гендиректор «Шахтера» - о ситуации вокруг Тайсона

  • 11.02.2020 00:01
  • 1047 просмотров
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Тайсону незачем гневить Бога в Шахтере»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал желание Тайсона покинуть донецкий клуб:

- Еще с предыдущего трансферного окна тянется история с Тайсоном. Сейчас снова появляются посты в соцсетях, которые воспринимают по-разному, считают, что так он показывает свое желание уйти из «Шахтера».
– Мне сложно это комментировать, потому что, на самом деле, те сообщения, которые он публикует в соцсетях, они двойственны, порой непонятно, к чему они вообще относятся.

У нас есть контракт с Тайсоном. В контракте прописана сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем связанным с ним людям очень давно. Поэтому если за него готовы были заплатить эту сумму - вопросов никаких нет, разговоров бы не было.

Если потенциальные клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон получает солидную, серьезную зарплату, поэтому гневить Бога ему здесь незачем. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому нужно играть и выполнять контракт.

Ранее Палкин объяснил, почему не состоялся переход Николая Матвиенко в «Арсенал».

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.02.2020 01:11
    0
    Ну конкретно в этом случае он все-таки прав
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    zzg77
    online
      zzg77, 11.02.2020 00:53
    +1
    Кого он имел ввиду, когда упомянул Бога???
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    zzg77
    online
      zzg77, 11.02.2020 00:53
    +1
    Кого он имел ввиду, когда упомянул Бога???
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.02.2020 01:11
    0
    Ну конкретно в этом случае он все-таки прав
    Ссылка
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