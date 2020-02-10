Сергей ПАЛКИН: «Матвиенко? Мы ключевых футболистов в аренды не отдаем»

Гендиректор «Шахтера» – о том, почему сорвался переход защитника в лондонский «Арсенал»

  • 10.02.2020 18:12
  • 1437 просмотров
  • 7 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Матвиенко? Мы ключевых футболистов в аренды не отдаем»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о кадровой ситуации в донецком клубе, зимнем трансферном окне и сорвавшемся переходе Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал».

«Для нас очень приятно, что у многих молодых есть шанс попробовать себя с первой командой. Многие из них его оправдывают, к примеру Бондаренко. Тренерский штаб первой команды уже был знаком с ним. На этих сборах он уже больше открылся, обратил на себя внимание и штаб решил оставить его с первой командой. Надеюсь, ему будут давать возможность играть.

Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На данный момент по всем позициям у нас все нормально и мы не видим потребности в каких-либо усилениях. У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том, насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста».

По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем. Если было бы серьезное предложение, мы б сели за стол переговоров и договаривались бы. Но пока его нет, говорить не о чем. Я с ним не говорил по данному вопросу. Думаю, если Арсенал проявляет интерес, это такой солидный клуб, поэтому скорее всего, он хотел бы перейти туда», - сказал Палкин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 10.02.2020 19:08
    0
    condom
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.02.2020 18:57
    0
    Игрок мог в Европе играть, а продолжит бултыхаться в ордловском болоте
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 10.02.2020 18:38
    0
    - Вот вам взятку не дадут.
    - Я бы и не взял.
    - Это потому что не предложат
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.02.2020 18:36
    0
    Ключевая фраза "не говорил с ним".
    Аренда с возможностью выкупить контракт.
    Сережа если провалимся на Евро. Ты же будешь виноват.
    Очень обидно за Колю.
    Реально классный игрок.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.02.2020 18:35
    +2
    Vipfishman2, 10.02.2020 18:25
    Палкин:»У нас любой игрок может убежать из клуба. Надеюсь вы не забыли о беднягах Илсиньо и Матузалеме»🤣🤣🤣🤣
    + свободными агентами бежали еще
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 18:32
    +2
    Думаю в своё время Матвиенко так же как и Юрченко , выкажет про Палкина много « лестных « эпитетов
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 10.02.2020 18:25
    +3
    Палкин:»У нас любой игрок может убежать из клуба. Надеюсь вы не забыли о беднягах Илсиньо и Матузалеме»🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 10.02.2020 18:25
    +3
    Палкин:»У нас любой игрок может убежать из клуба. Надеюсь вы не забыли о беднягах Илсиньо и Матузалеме»🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.02.2020 18:35
    +2
    Vipfishman2, 10.02.2020 18:25
    Палкин:»У нас любой игрок может убежать из клуба. Надеюсь вы не забыли о беднягах Илсиньо и Матузалеме»🤣🤣🤣🤣
    + свободными агентами бежали еще
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 18:32
    +2
    Думаю в своё время Матвиенко так же как и Юрченко , выкажет про Палкина много « лестных « эпитетов
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.02.2020 19:08
    0
    condom
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.02.2020 18:57
    0
    Игрок мог в Европе играть, а продолжит бултыхаться в ордловском болоте
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 10.02.2020 18:38
    0
    - Вот вам взятку не дадут.
    - Я бы и не взял.
    - Это потому что не предложат
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.02.2020 18:36
    0
    Ключевая фраза "не говорил с ним".
    Аренда с возможностью выкупить контракт.
    Сережа если провалимся на Евро. Ты же будешь виноват.
    Очень обидно за Колю.
    Реально классный игрок.
    Ссылка
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