Сергей ПАЛКИН: «Матвиенко? Мы ключевых футболистов в аренды не отдаем»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о кадровой ситуации в донецком клубе, зимнем трансферном окне и сорвавшемся переходе Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал».
«Для нас очень приятно, что у многих молодых есть шанс попробовать себя с первой командой. Многие из них его оправдывают, к примеру Бондаренко. Тренерский штаб первой команды уже был знаком с ним. На этих сборах он уже больше открылся, обратил на себя внимание и штаб решил оставить его с первой командой. Надеюсь, ему будут давать возможность играть.
Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На данный момент по всем позициям у нас все нормально и мы не видим потребности в каких-либо усилениях. У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том, насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста».
По ситуации с Матвиенко, мы ключевых футболистов в аренды не отдаем. Если было бы серьезное предложение, мы б сели за стол переговоров и договаривались бы. Но пока его нет, говорить не о чем. Я с ним не говорил по данному вопросу. Думаю, если Арсенал проявляет интерес, это такой солидный клуб, поэтому скорее всего, он хотел бы перейти туда», - сказал Палкин.
Источник — Футбол 1/2/3
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- Я бы и не взял.
- Это потому что не предложат
Аренда с возможностью выкупить контракт.
Сережа если провалимся на Евро. Ты же будешь виноват.
Очень обидно за Колю.
Реально классный игрок.
- Я бы и не взял.
- Это потому что не предложат
Аренда с возможностью выкупить контракт.
Сережа если провалимся на Евро. Ты же будешь виноват.
Очень обидно за Колю.
Реально классный игрок.
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