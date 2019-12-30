Мирон МАРКЕВИЧ: «С Тайсоном терпение было на пределе»

Бывший главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал об особенностях работы с бразильским полузащитником Тайсоном.

— Каким вы запомнили Тайсона в начале его украинской карьеры?

— Ой (улыбается). Меня предупредили, что характер у Тайсона непростой. Повозились мы с ним. Я был с ним каждый день, так порой терпение было уже на пределе. Бразильцам всегда было непросто адаптироваться в Украине. В «Металлисте» были другие требования, нужно было играть в одно-два касания, а вы знаете, как Тайсон любит быть с мячом. Пришлось игрока немного переучивать.

Нужно отдать должное президенту (Александру Ярославскому — прим. ред.) и спортивному директору (Евгению Красникову — прим. ред.) «Металлиста», что они всячески помогали. И это стоило того. Думаю, совместными усилиями мы направили Тайсона на правильный путь. Сейчас он совсем другой, более разносторонний.

— Первый сезон в «Металлисте» у Тайсона был результативным, а потом дела пошли на спад. Почему?

— У каждого футболиста, есть спады и подъемы. Забивать ведь не его первостепенная задача. Я видел главное, что игрок с каждым годом прибавлял. Как итог этой работы, Тайсон дождался вызова в сборную Бразилии.

— Тайсон был наиболее высокооплачиваемым игроком «Металлиста»?

— Нет. Но деньги он получал неплохие.

Тайсон защищал цвета «Металлиста» с августа 2010-го по январь 2013-го года, после чего перешел в донецкий «Шахтер» за €15 миллионов. Всего за «Металлист» Тайсон провел 83 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 26 результативных передач.