Таинственное обещание Шахтеру. Тайсон не подписывает бумаг с иными клубами

33-летний вингер «Шахтера» Тайсон, контракт которого с «горняками» истекает 30 июня, юридически имеет возможность уже сейчас подписать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.

Однако пока Тайсон не спешит пользоваться подобной опцией из-за, как сообщает авторитетное бразильское издание Globoesporte, «эмоциональной связи и своего рода обещания украинцам». О чем конкретно идет речь, источник не конкретизирует, добавляя, что данная информация была озвучена игроком в ходе одного из раундов переговорного процесса с руководством «Интернасьонала».

В настоящий момент в Украине вместе с Тайсоном находится агент футболиста Диего Дорнеллес, который призван обсудить и урегулировать ситуацию с «Шахтером». Пока не будут устранены все «подводные камни», Тайсон не собирается каким-либо образом стараться придать своему общению с «Интернасьоналем» официальный статус.

Также источник отмечает, что в Бразилии Тайсон не видит себя ни в одном клубе, кроме родного «Интернасьонала», а также ветеран категорически отвергает возможность уехать в какой-либо из арабских клубов. Конкуренцию «Интернасьоналу» за право подписать Тайсона могут составить лишь какие-то топ-клубы Европы, если кто-либо из них проявит интерес к вингеру «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» определился с размером зарплаты, которую может предложить Тайсону. Эта сумма втрое меньше той, что хавбек получает по нынешнему контракту в «Шахтере».

Шахтер сам создал проблему Тайсона. Решать вопрос нужно было гораздо раньше