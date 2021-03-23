Таинственное обещание Шахтеру. Тайсон не подписывает бумаг с иными клубами

Юридически бразилец имеет право заключить предварительное соглашение уже сейчас

  • 23.03.2021 19:10
  • 5139 просмотров
  • 9 комментариев
Таинственное обещание Шахтеру. Тайсон не подписывает бумаг с иными клубами
© ФК Шахтер. Тайсон

33-летний вингер «Шахтера» Тайсон, контракт которого с «горняками» истекает 30 июня, юридически имеет возможность уже сейчас подписать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.

Однако пока Тайсон не спешит пользоваться подобной опцией из-за, как сообщает авторитетное бразильское издание Globoesporte, «эмоциональной связи и своего рода обещания украинцам». О чем конкретно идет речь, источник не конкретизирует, добавляя, что данная информация была озвучена игроком в ходе одного из раундов переговорного процесса с руководством «Интернасьонала».

В настоящий момент в Украине вместе с Тайсоном находится агент футболиста Диего Дорнеллес, который призван обсудить и урегулировать ситуацию с «Шахтером». Пока не будут устранены все «подводные камни», Тайсон не собирается каким-либо образом стараться придать своему общению с «Интернасьоналем» официальный статус.

Также источник отмечает, что в Бразилии Тайсон не видит себя ни в одном клубе, кроме родного «Интернасьонала», а также ветеран категорически отвергает возможность уехать в какой-либо из арабских клубов. Конкуренцию «Интернасьоналу» за право подписать Тайсона могут составить лишь какие-то топ-клубы Европы, если кто-либо из них проявит интерес к вингеру «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» определился с размером зарплаты, которую может предложить Тайсону. Эта сумма втрое меньше той, что хавбек получает по нынешнему контракту в «Шахтере».

Шахтер сам создал проблему Тайсона. Решать вопрос нужно было гораздо раньше

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Источник — Globoesporte

(15 голосов)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 23.03.2021 20:33
    0
    капец 33 года, а уже собирается заканчивать карьеру в Интернасионале, а как же Месси, Роналду, Златан и многие другие... Еще лет 5 можно на хорошем уровне в хорошем клубе сыграть, а потом и в пампасы ехать
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.03.2021 20:23
    +1
    короче он хочет играть в Бразилии, но чтоб Шахтер продолжал платить ему зп )))
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 19:57
    +1
    HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 19:45
    Боже, да пусть уже валит, один хрен пользы от него ноль.
    Неустойку ему ты платить будешь?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 19:45
    -2
    Боже, да пусть уже валит, один хрен пользы от него ноль.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 19:32
    +1
    forestcat, 23.03.2021 19:19
    Зайду через час , почитаю шутки про кучерявого и его тайную эмоциональную связь с толчком
    Фань,заходи через пол про тебя и твою любимую помадку ))
    будет очень много шуток
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 19:31
    +1
    «эмоциональной связи и своего рода обещания украинцам»
    последнее это вилами по воде или бумажка быть до гроба?
    короче макакич не удивлюсь попытается выкачать контракт по жирнее и дольше, только вот простят ли его туалетные выходки?
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    Batya
    online
      Batya, 23.03.2021 19:24
    +2
    Через пару днів нова інфа Тайсон переходить у Метал, сума контракту не розголошується......
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 19:23
    +1
    Уже достали его из толчка? Будет смешно, если в итоге он уйдет бесплатно. А могли его продать миллионов за 20
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 19:19
    0
    Зайду через час , почитаю шутки про кучерявого и его тайную эмоциональную связь с толчком
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 23.03.2021 19:24
    +2
    Через пару днів нова інфа Тайсон переходить у Метал, сума контракту не розголошується......
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.03.2021 20:23
    +1
    короче он хочет играть в Бразилии, но чтоб Шахтер продолжал платить ему зп )))
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 19:57
    +1
    HELLO, IT'S ME, 23.03.2021 19:45
    Боже, да пусть уже валит, один хрен пользы от него ноль.
    Неустойку ему ты платить будешь?
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 23.03.2021 19:32
    +1
    forestcat, 23.03.2021 19:19
    Зайду через час , почитаю шутки про кучерявого и его тайную эмоциональную связь с толчком
    Фань,заходи через пол про тебя и твою любимую помадку ))
    будет очень много шуток
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 19:31
    +1
    «эмоциональной связи и своего рода обещания украинцам»
    последнее это вилами по воде или бумажка быть до гроба?
    короче макакич не удивлюсь попытается выкачать контракт по жирнее и дольше, только вот простят ли его туалетные выходки?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.03.2021 19:23
    +1
    Уже достали его из толчка? Будет смешно, если в итоге он уйдет бесплатно. А могли его продать миллионов за 20
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 23.03.2021 20:33
    0
    капец 33 года, а уже собирается заканчивать карьеру в Интернасионале, а как же Месси, Роналду, Златан и многие другие... Еще лет 5 можно на хорошем уровне в хорошем клубе сыграть, а потом и в пампасы ехать
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 19:19
    0
    Зайду через час , почитаю шутки про кучерявого и его тайную эмоциональную связь с толчком
    Ссылка
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