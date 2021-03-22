Втрое меньше, чем в Шахтере. Известно, сколько Интер готов платить Тайсону

Руководство «Интернасьонала» определилось с финансовыми условиями, которые сможет предложить 33-летнему вингеру «Шахтера» Тайсону, чтобы подписать того летом на правах свободного агента.

Бразильский клуб готов платить Тайсону около 100 тысяч евро в месяц, не включая возможные бонусы. Эта сумма почти втрое меньше той, которую хавбек имеет в Украине, выступая за «Шахтер».

Ожидается, что финансовые условия не станут препятствием на пути возвращения Тайсона в Бразилию. Ради возможности снова играть в «Интернасьонале» хавбек готов отказаться от более выгодных предложений других клубов. Также Тайсон не хочет рассматривать варианты с другими бразильскими клубами, кроме «Интера».

Отметим, что контракт Тайсона с «Шахтером» истекает 30 июня. Для того, чтобы «Интернасьонал» успел подписать хавбека к старту очередного сезона в Серии А, переход должен быть зарегистрирован до 23 мая – конечной даты для трансферов бразильским клубам из заграницы. В ином случае «Интернасьонал» сумеет дозаявить Тайсона на матчи Серии А только в августе, когда снова откроется такая возможность.