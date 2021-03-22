Втрое меньше, чем в Шахтере. Известно, сколько Интер готов платить Тайсону

В Бразилии хотят видеть опытного хавбека, но не смогут обеспечить ему привычную зарплату

  • 22.03.2021 20:01
  • 1774 просмотра
  • 10 комментариев
Втрое меньше, чем в Шахтере. Известно, сколько Интер готов платить Тайсону
© Instagram. Тайсон

Руководство «Интернасьонала» определилось с финансовыми условиями, которые сможет предложить 33-летнему вингеру «Шахтера» Тайсону, чтобы подписать того летом на правах свободного агента.

Бразильский клуб готов платить Тайсону около 100 тысяч евро в месяц, не включая возможные бонусы. Эта сумма почти втрое меньше той, которую хавбек имеет в Украине, выступая за «Шахтер».

Ожидается, что финансовые условия не станут препятствием на пути возвращения Тайсона в Бразилию. Ради возможности снова играть в «Интернасьонале» хавбек готов отказаться от более выгодных предложений других клубов. Также Тайсон не хочет рассматривать варианты с другими бразильскими клубами, кроме «Интера».

Отметим, что контракт Тайсона с «Шахтером» истекает 30 июня. Для того, чтобы «Интернасьонал» успел подписать хавбека к старту очередного сезона в Серии А, переход должен быть зарегистрирован до 23 мая – конечной даты для трансферов бразильским клубам из заграницы. В ином случае «Интернасьонал» сумеет дозаявить Тайсона на матчи Серии А только в августе, когда снова откроется такая возможность.

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Источник — GaúchaZH

(6 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:19
    +1
    VAD, 22.03.2021 20:07
    Персональный туалет включили в контракт?
    А ще пообіцяли повісити на своєму домашньому стадіоні табличку з забороною сов....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 20:18
    0
    Та его уже и шахта не захочет, уровень упал, истерики, рвения обратно, нашо такое счастье
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:11
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:10
    Це приблизно в 100 тисяч разів ніж Тайсон отримуватиме в місяць в Шахтарі до закінчення контракту....
    В 100 тисяч разів більше...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:10
    0
    Це приблизно в 100 тисяч разів ніж Тайсон отримуватиме в місяць в Шахтарі до закінчення контракту....
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:09
    0
    Тайсон сказал, что ты так з раскладах, он толчок 🚽 не покинет
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 20:08
    0
    Все равно он уйдет!!!! Понятно что хочется домой на родину,но уйди нормально,доработай контракт.Сколько лет в Украине и все любители футбола будут тебя помнить с хорошей стороны.НЕТ, ОН НОЕТ,СОПЛИВИТ,СКУЛИТ!!!!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 20:07
    +2
    Персональный туалет включили в контракт?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:06
    0
    Один хрен толку от него ноль.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:06
    0
    Боже, да пусть уже валит в свою Бразилию.
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 22.03.2021 20:05
    -1
    И Фанью Жеку в придачу ,что бы в тубзике с ним зажигала
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 20:07
    +2
    Персональный туалет включили в контракт?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:19
    +1
    VAD, 22.03.2021 20:07
    Персональный туалет включили в контракт?
    А ще пообіцяли повісити на своєму домашньому стадіоні табличку з забороною сов....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 20:18
    0
    Та его уже и шахта не захочет, уровень упал, истерики, рвения обратно, нашо такое счастье
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:11
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:10
    Це приблизно в 100 тисяч разів ніж Тайсон отримуватиме в місяць в Шахтарі до закінчення контракту....
    В 100 тисяч разів більше...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 20:10
    0
    Це приблизно в 100 тисяч разів ніж Тайсон отримуватиме в місяць в Шахтарі до закінчення контракту....
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:09
    0
    Тайсон сказал, что ты так з раскладах, он толчок 🚽 не покинет
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 20:08
    0
    Все равно он уйдет!!!! Понятно что хочется домой на родину,но уйди нормально,доработай контракт.Сколько лет в Украине и все любители футбола будут тебя помнить с хорошей стороны.НЕТ, ОН НОЕТ,СОПЛИВИТ,СКУЛИТ!!!!
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:06
    0
    Один хрен толку от него ноль.
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:06
    0
    Боже, да пусть уже валит в свою Бразилию.
    Ссылка
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