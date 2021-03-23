ФОТО. Париж встретил солнцем. Сборная Украины прибыла во Францию

Матч квалификации ЧМ-2022 пройдет на «Стад де Франс» 24 марта в 21:45

  • 23.03.2021 22:05
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ФОТО. Париж встретил солнцем. Сборная Украины прибыла во Францию
© УАФ

Национальная команда Украины прибыла в Париж. Полет длился чуть менее трех часов. Столица Франции встретила солнцем и погодой ощутимо теплее, чем в Киеве – плюс 13 градусов по Цельсию.

С самолета сине-желтые без задержек прошли на паспортный контроль, после чего, предъявив негативные ПЦР-тесты, последовали в командный автобус и фактически сразу выехали в направлении отеля Pullman La Defense.

Еще полчаса – и сборная на месте, во временной парижской резиденции. Район Ла-Дефанс расположен в ближнем пригороде Парижа и считается крупнейшим деловым центром Европы. До «Стад де Франс» – 15 км или 20 минут на автобусе. Но в Сен-Дени национальная команда Украины поедет завтра. А сегодня у 28-ми игроков сборной Украины – отдых после дороги и теоретическое занятие.

Матч квалификации ЧМ-2022 между Францией и Украиной пройдет 24 марта в 21:45 по Киеву.

Список игроков сборной Украины на матч против Франции.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба – «Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все – «Динамо»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

ФОТО. Париж встретил солнцем. Сборная Украины прибыла во Францию

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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