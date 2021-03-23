Ребров рассказал, почему украинские тренеры хуже испанских

Бывший тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал, почему украинские тренеры не хотели испанский вектор развития.



«Конечно, украинские тренеры не хотели испанский вектор, потому что испанцы заставляли работать. А кто же хочет больше работать?



Те испанцы приезжали сюда не просто так. Я их проверял, видел, как Рауль, Висенте жили 24 часа в базе и работали рядом со мной. Я видел, как работали Альберто Босх, Унаи Мельгоса. Они заставляли людей работать. Поэтому некоторые тренеры из академии были недовольны тем, что работают слишком много.



Ранее, я знаю, тренер мог приехать на тренировку, в машине переодеть бутсы, выйти потренировать детей, свисточек и обратно в машину, уехал. Конечно, это очень комфортная тренировку, а испанцы заставляли что-то делать», - сказал Ребров.



Отметим, что Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 годы, дважды подряд выиграл чемпионство.

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