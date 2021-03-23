Ребров рассказал, почему украинские тренеры хуже испанских

Все дело в отношении к работе

  • 23.03.2021 09:39
  • 1744 просмотра
  • 4 комментария
Ребров рассказал, почему украинские тренеры хуже испанских
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал, почему украинские тренеры не хотели испанский вектор развития.
 
«Конечно, украинские тренеры не хотели испанский вектор, потому что испанцы заставляли работать. А кто же хочет больше работать?
 
Те испанцы приезжали сюда не просто так. Я их проверял, видел, как Рауль, Висенте жили 24 часа в базе и работали рядом со мной. Я видел, как работали Альберто Босх, Унаи Мельгоса. Они заставляли людей работать. Поэтому некоторые тренеры из академии были недовольны тем, что работают слишком много.
 
Ранее, я знаю, тренер мог приехать на тренировку, в машине переодеть бутсы, выйти потренировать детей, свисточек и обратно в машину, уехал. Конечно, это очень комфортная тренировку, а испанцы заставляли что-то делать», - сказал Ребров.
 
Отметим, что Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 годы, дважды подряд выиграл чемпионство.

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Источник — Бомбардир

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2021 09:59
    0
    Все хотят иметь пасеку,но без пчел... Так и наши футболисты - минимум времени на тренировках, минимум усилий физических и моральных, но максимум в конверте ....
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 09:51
    +1
    lenares85, 23.03.2021 09:46
    Но понад норму работать это тоже неправильно
    Так тогда сторожем.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 23.03.2021 09:46
    -2
    Но понад норму работать это тоже неправильно
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.03.2021 09:43
    +3
    Лобановський теж змушував щось робити, а після його смерті хіба що Луческу ганяв Шахтар
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.03.2021 09:43
    +3
    Лобановський теж змушував щось робити, а після його смерті хіба що Луческу ганяв Шахтар
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 09:51
    +1
    lenares85, 23.03.2021 09:46
    Но понад норму работать это тоже неправильно
    Так тогда сторожем.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2021 09:59
    0
    Все хотят иметь пасеку,но без пчел... Так и наши футболисты - минимум времени на тренировках, минимум усилий физических и моральных, но максимум в конверте ....
    Ссылка
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