Ребров рассказал, почему Яремчук ушел из Динамо

Роман хотел играть в каждом матче

  • 22.03.2021 12:08
  • 3015 просмотров
  • 3 комментария
Ребров рассказал, почему Яремчук ушел из Динамо
© ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров объяснил, почему Роман Яремчук не сумел заиграть в киевском клубе под его руководством.
 
«Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском «Динамо», то я могу назвать, сколько у нас было нападающих. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля. Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал. Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: или он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основном составе. 
 
Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда им говорю честно, что никто им не гарантирует место в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом и сейчас я рад его успехам», – сказал Ребров. 
 
Отметим, что Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 годы. Яремчук сыграл за первую команду киевлян 11 матчей, голов не забивал. Летом 2017-го был продан в «Гент» за 2 млн евро. 

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Источник — Бомбардир

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:25
    0
    Чиро имобилле был в Дортмунде был в Севилье потом вернулся в Лацио и поперло
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.03.2021 12:18
    +3
    Роману в Динамо давали может и не очень много шансов, но теми что были он не воспользовался. Пошел своим путём и вырос в приличного забивного нападающего.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 12:15
    +2
    Знайшов свою команду і розкрився повністю. Успіхів Ромі!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.03.2021 12:18
    +3
    Роману в Динамо давали может и не очень много шансов, но теми что были он не воспользовался. Пошел своим путём и вырос в приличного забивного нападающего.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 12:15
    +2
    Знайшов свою команду і розкрився повністю. Успіхів Ромі!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:25
    0
    Чиро имобилле был в Дортмунде был в Севилье потом вернулся в Лацио и поперло
    Ссылка
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