Ребров рассказал, почему Яремчук ушел из Динамо

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров объяснил, почему Роман Яремчук не сумел заиграть в киевском клубе под его руководством.



«Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском «Динамо», то я могу назвать, сколько у нас было нападающих. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля. Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал. Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: или он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основном составе.



Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда им говорю честно, что никто им не гарантирует место в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом и сейчас я рад его успехам», – сказал Ребров.



Отметим, что Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 годы. Яремчук сыграл за первую команду киевлян 11 матчей, голов не забивал. Летом 2017-го был продан в «Гент» за 2 млн евро.

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