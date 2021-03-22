Предложение было. Ребров рассказал, почему летом отказал Суркису

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, почему не принял предложение Игоря Суркиса летом 2020-го во второй раз возглавить киевское «Динамо».



«Удерживал ли контракт с «Ференцварошем»? Конечно, удерживал. Если бы это предложение было немножко в другое время... Это предложение было за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов. Я верил в свою команду, не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что попадем в групповой этап Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы.



Мне нравилось и нравится работать с «Ференцварошем», я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевскому «Динамо». Я люблю «Динамо», но самое главное, что это предложение было немножко не вовремя.



Обиделся ли Суркис? Это вы у него спросите. Со временем все проходит. Кто-то на что-то обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим», – сказал Ребров.



Отметим, что Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 годы.