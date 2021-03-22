Предложение было. Ребров рассказал, почему летом отказал Суркису

Президент «Динамо» обратился не вовремя

  • 22.03.2021 11:21
  • 6017 просмотров
  • 6 комментариев
Предложение было. Ребров рассказал, почему летом отказал Суркису
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, почему не принял предложение Игоря Суркиса летом 2020-го во второй раз возглавить киевское «Динамо».
 
«Удерживал ли контракт с «Ференцварошем»? Конечно, удерживал. Если бы это предложение было немножко в другое время... Это предложение было за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов. Я верил в свою команду, не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что попадем в групповой этап Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы. 
 
Мне нравилось и нравится работать с «Ференцварошем», я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевскому «Динамо». Я люблю «Динамо», но самое главное, что это предложение было немножко не вовремя.
 
Обиделся ли Суркис? Это вы у него спросите. Со временем все проходит. Кто-то на что-то обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим», – сказал Ребров.
 
Отметим, что Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 годы.

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Источник — Бомбардир

(18 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:13
    +1
    FatalisTUA, 22.03.2021 12:04
    Цікаво, а як би поставились вболівальники Шахтаря (та й Динамо), якби Ребров очолив Шахтар?)
    Нормально, просто Ребров и бразильцы ну это как то не совместимо.
    Он лентяев не любит пример конфликт с Мбокани.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 22.03.2021 12:04
    +1
    Цікаво, а як би поставились вболівальники Шахтаря (та й Динамо), якби Ребров очолив Шахтар?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 11:54
    +3
    Супер все дипломатично.
    Серёгу всегда рады видеть в Киеве.
    Он настоящий, и плюс очень сильный тренер.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 11:44
    +3
    Очень хорошо, что отказал!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 11:42
    +8
    Скажемо так: ніхто від цієї відмови не програв
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.03.2021 11:29
    +8
    Хорошо все, что хорошо заканчивается
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 11:42
    +8
    Скажемо так: ніхто від цієї відмови не програв
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.03.2021 11:29
    +8
    Хорошо все, что хорошо заканчивается
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 11:54
    +3
    Супер все дипломатично.
    Серёгу всегда рады видеть в Киеве.
    Он настоящий, и плюс очень сильный тренер.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 11:44
    +3
    Очень хорошо, что отказал!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 12:13
    +1
    FatalisTUA, 22.03.2021 12:04
    Цікаво, а як би поставились вболівальники Шахтаря (та й Динамо), якби Ребров очолив Шахтар?)
    Нормально, просто Ребров и бразильцы ну это как то не совместимо.
    Он лентяев не любит пример конфликт с Мбокани.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 22.03.2021 12:04
    +1
    Цікаво, а як би поставились вболівальники Шахтаря (та й Динамо), якби Ребров очолив Шахтар?)
    Ссылка
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