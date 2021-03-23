Динамика динамовского бренда

Товарищеский матч между динамовскими командами Киева и Бухареста послужил для блогера Sport.ua Алексея Рыжкова поводом вспомнить знаменитые и малоизвестные динамовские команды разных времен, интересные динамовские факты и самые жаркие динамовские дерби.

«С динамовским приветом!» – так обычно заканчивал письмо коллега-футболофил из Минска, с которым мы активно переписывались во второй половине 1980-х гг. Вариациями на подобную тему были полны-полнехоньки письма от других моих корреспондентов из Москвы, Тбилиси и даже из Вологды. «Мы, динамовцы, должны быть друзьями!» – подчеркивал другой мой коллега из полумиллионного российского города Киров. Помню, когда посещал этот город в 1980-х гг. и говорил, что я из Киева, местные жители считали, что ослышались, и каждый раз переспрашивали: «Откуда?». Названия моего родного Киева и Кирова похожи по звучанию (это в свое время обыгрывалось и в старой советской кинокомедии «По семейным обстоятельствам»), и, видимо, это смущало моих собеседников. Отмечу, что в новое время ультрас кировского «Динамо» прославились поддержкой Украины (видео их скандирования «Слава Украине! Героям слава!» было весьма популярным в сети).

Большая советская четверка

Так или иначе, а динамовскому сообществу есть чем гордиться! В советское время четыре ведущие динамовские команды Союза (Киев, Москва, Тбилиси, Минск) 27 раз становились чемпионами – аккурат в половине всех советских чемпионатов. Ни спартаковцы, ни армейцы, ни какое-либо другое спортивное общество подобными футбольными успехами похвастать не могло. Более того, только динамовские клубы при существовании СССР и выигрывали (Киев, Тбилиси), и играли в финалах еврокубков (Москва). Другим советским коллективам эти стадии (даже и полуфинальная) были недоступны. Добавлю к этому, что и «Золотого мяча» среди советских футболистов удостаивались исключительно динамовцы (Яшин, Блохин, Беланов).

После распада СССР из упомянутых клубов на виду в Европе по большому счету остались только киевляне. В конце 1990-х третья великая команда Валерия Лобановского вошла в сонм лучших в Старом Свете. Нынешнее киевское «Динамо» находится на стадии становления, но в евровесне этого года было представлено. А вот коллеги киевлян по «большой советской динамовской четверке» сейчас далеки от евровесеннего половодья и отмечаются разве что локальными победами на внутренней арене.

Малоизвестная динамовская Украина

Практически в каждом крупном украинском городе существовала футбольная команда под названием «Динамо». Правда, широкий круг любителей футбола знает только о киевлянах. Тем не менее...

Сборник стихов Сергея Жадана «Динамо Харьков» увековечил название футбольного клуба из первой столицы. Правда, само стихотворение, давшее название сборнику, написано в далеком уже 1995 г. и является философским размышлением, пронизанным пессимизмом того времени («города пустеют», «мрачнеют лица», «лезвие своего выживания»), а не футбольным панегириком. А, собственно, футбольная команда «Динамо» появилась в Харькове во второй половине 1920-х. Трижды она становилась чемпионом УССР, однако в предвоенное время прекратила свое существование: в начале 1941 г. «Динамо» объединили с футбольным клубом «Сельмаш», в результате возник новый клуб – «Спартак». Возрождения харьковского «Динамо» довелось ждать очень долго – аж до 2014 г. Именно тогда была открыта детская футбольная школа «Динамо» (Харьков). Детские динамохарьковские команды принимают участие в соревнованиях разного уровня. Однако о восстановлении профессионального статуса речи пока не идет.

В 1923 г. был основан футбольный клуб «Динамо» (Одесса). Его история – сплошное переплетение закрытий и возрождений. Словно персонаж компьютерной игры, одесское «Динамо» имеет несколько жизней. В разное время к «Динамо» в названии добавлялось то «Дагма», то «Смена», то «Флеш», то СКА, то «Честь», периодически менялось и место дислокации. В 1990-е гг. одесские динамовцы играли во второй лиге чемпионата Украины, вышли в 1/64 финала розыгрыша Кубка Украины. Жаль, но местная динамовская команда не была популярной среди болельщиков Южной Пальмиры.

В 1926 г. первые матчи провело «Динамо» из Проскурова (ныне – Хмельницкий). В 1960-х гг. долгое время эту команду тренировал Евгений Лемешко. Однажды под его руководством хмельничане смогли стать серебряным призером чемпионата УССР. В 1975 г. команда была передана под крыло областной организации профсоюзов, в связи с чем название было изменено. Возрождение динамовской традиции в Хмельницком произошло в начале 2010-х гг. Однако, к сожалению, полноценного ренессанса так и не получилось.

С 1929 г. до первых послевоенных лет в тогдашнем Днепропетровске существовала команда под названием «Динамо». Она принимала участие в довоенных розыгрышах Кубка СССР. Запомнился скандал в кубковом матче между киевским «Спартаком» и днепропетровским «Динамо» в 1937 г. Динамовцы выиграли на выезде – 2:1, но из-за участия в игре в составе днепропетровской команды действующего киевского динамовца Павла Корнилова «победителям» было засчитано техническое поражение. В 1935 г. команда Днепропетровска, основу которой составляли именно динамовцы, стала чемпионом УССР. Цвета другого (не киевского) «Динамо» с берегов Днепра защищали такие известные мастера, как Владимир Гребер, Петр Лайко, Виктор Шиловский и др.

В 1930 г. было основано луганское «Динамо». В чемпионате бывшего СССР во второй группе в зоне УССР в 1947 г. эта команда заняла 11-е место, а в 1949 г. прекратила свое существование. Уже после своего возрождения, в независимой Украине в сезоне-1994/95 команда заняла 3-е место во второй лиге.

В 1930-х гг. в тогдашней УССР проводили даже Всеукраинские динамиады, в которых принимали участие динамовские команды из всех уголков Украины. Там были представлены коллективы из Каменец-Подольского и Шостки, Ямполя и Славуты, Волочиска и Олевска, Тульчина и Артемовска, Житомира и Полтавы, Чернигова и Винницы, Сталино (Донецка) и Могилев-Подольского, да даже Тирасполя (тогдашней столицы Молдавской АССР в составе УССР)! Самые ожесточенные баталии на футбольном поле происходили, как и подобает, между динамовцами двух столиц – Киева и Харькова.

В 1940 г. увидело свет львовское «Динамо». Его сине-белые цвета защищали такие известные футбольные персоны как Юрий Зубач (носил красноречивое прозвище Студебеккер), Карло Миклеш (будущий глава Федерации футбола Львовской области и президент «Карпат»), Казимеж Гурский (будущий президент Польского футбольного союза, по итогам голосования польского издания Piłka Nożna был признан лучшим польским тренером ХХ века). По окончании Второй мировой войны львовское «Динамо» ожидала судьба любительской команды. В конце 1990-х гг. «Динамо» в Городе Льва возродилось. На пороге веков в течение непродолжительного времени коллектив играл во второй лиге чемпионата Украины. Очередное возрождение – на уровне детско-юношеского футбола -–произошло в 2017 г.

В 1940 г. родилось и тернопольское «Динамо». В течение некоторого времени это была сильнейшая команда в Файном городе, а в 1956–1957 гг. динамовцы становились чемпионом области. В том же 1940 г. увидело свет и луцкое «Динамо», просуществовавшее до середины 1950-х гг. В свое время 6 раз добивалось 1-го места в чемпионате Черновицкой области и созданное в 1940 г. черновицкое «Динамо».

В 1980-х гг. какое-то время просуществовал динамовский клуб в Ирпене. Дочерняя команда киевского «Динамо» уже в первый год своего существования выиграла первенство бывшей УССР среди коллективов физкультуры. Олег Деревинский, Юрий Бакалов, Вадим Шельменко, Сергей Ященко, Сергей Герасимец – видные футбольные персоны, оставившие свой след в составе ирпенчан.

В (пост)советской коммуналке

На одной шестой части мировой суши существовало и существует множество динамовских коллективов. Ереван и Рига, Таллинн и Брянск, Вологда и Батуми, Барнаул и Воронеж, Тула и Сухум, Махачкала и Кострома, Вильнюс и Омск, Пермь и Самарканд, Ерванд и Зугдиди – по динамовским клубам можно изучать географию постсоветского пространства.

Отдельно отмечу брестское «Динамо», которому в свое время удалось трижды выиграть Кубок Беларуси и стать чемпионом этой страны в 2019 г. Год назад, когда из-за коронавируса мировой футбол взял паузу, а белорусы продолжали играть, в Украине с интересом наблюдали за этой командой, цвета которой защищали Евгений Хачериди, Артем Милевский и Александр Нойок. В 2020 г. была основана дочерняя для брестского «Динамо» команда – «Динамо-Брест-1960», базирующаяся в 12-тысячном райцентре Малорита, в 52 км от Бреста. Вероятно, это – самый молодой динамовский клуб в мире!

Почтенный возраст, интересную историю, известных игроков в составе и немало знаменитых болельщиков имело и имеет питерское «Динамо». В следующем году динамовскому клубу с берегов Невы исполнится 100 лет. 4 раза питерцы становились 5-ми в чемпионате бывшего СССР, трижды доходили до полуфинала Кубка страны. А в 1938 г. они были близки к выходу в финал союзного Кубка (вполне возможным был чисто ленинградский финал «Электрик» – «Динамо»), но на последней минуте основного времени полуфинального матча против московского «Спартака» пропустили единственный гол с пенальти. Интересно, что в разное время за клуб играли люди, ставшие в дальнейшем популярными футбольными комментаторами: Виктор Набутов, Владислав Гусев, Владимир Перетурин, Геннадий Орлов. А болели за динамовский коллектив композитор Дмитрий Шостакович, поэты Михаил Дудин и Иосиф Бродский, актер Игорь Владимиров. С десяток лет назад и я заглянул на домашний матч санкт-петербургского «Динамо» в первой лиге чемпионата России на «Петровском» в Северной Пальмире. «Динамо» тогда проиграло, но какая-то уютно-домашняя атмосфера на трибунах (в частности, множество болельщиков в возрасте 75+) мне пришлась по душе.

Динамовское заграничье

Доведение до советских кондиций новых социалистических стран в послевоенные годы шло по всем направлениям. Спорт, конечно, не оставался вне внимания коммунистического чиновничества. В 1940–1950-х гг. «страны народной демократии» запестрели командами под названием «Динамо». Бухарестский клуб, или «Красные псы» 18 раз становился чемпионом своей страны и дважды достигал полуфинальной стадии еврокубков. Берлинцы 10 раз подряд становились чемпионами бывшей ГДР, а в сезоне-1971/72 были близки к выходу в финал Кубка кубков. Однако в серии пенальти (обе игры завершились со счетом 1:1) уступили... Кому? Конечно же, «Динамо», но из Москвы. «Динамо» из Дрездена 8 раз становилось лучшим клубом бывшей ГДР, еще 7 раз завоевывало Кубок «первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян». Ныне же дрезденцы – на ведущих ролях в бундеслиге 3 и небезосновательно рассчитывают по итогам сезона подняться дивизионом выше. «Динамо» (Тирана) 18 раз становилось чемпионом Албании. «Динамо» из Ческе-Будеевице является середняком второго по силе дивизиона чемпионата Чехии. Загребское «Динамо» 4 раза становилось чемпионом Югославии и 21 раз чемпионом Хорватии. В сезоне-1966/67 загребцы завоевали и европейский трофей – Кубок Ярмарок. А в нынешнем евросезоне динамовцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы, одолев на пути к нему ни много, ни мало лондонский «Тоттенхэм» (0:2, 3:0 в дополнительное время)! Загребцы – главная динамовская евронадежда в этом году! Есть динамовцы и за океаном. Клуб «Хьюстон Динамо» дважды становился обладателем Кубка MLS. А бывший игрок киевского и московского «Динамо» Александр Хапсалис создал в Лос-Анджелесе Dynamo Soccer School.

3 наиболее памятных динамовских дерби

1. 14.06.1987. Кубок СССР. «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Минск) – 3:3, по пенальти 4:2.

«Всем финалам – финал!» – это определение газетчиков 1980-х прижилось, и с тех пор тот финал никто иначе и не называет. Чаши весов колебались, словно та еще линия партии. Однако все-таки в итоге склонились в киевскую сторону!

2. 07.12.1986. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 2:1.

Последняя игра чемпионата, и в ней друг другу противостоят соискатели чемпионского титула. 100-тысячная аудитория на Республиканском в декабрьский, но весьма теплый день горячо приветствовала успех своих любимцев. «Спасибо за сезон-86!» – плакатами с такими самодельными надписями изобиловали трибуны. С тех пор, кстати, московское «Динамо» так близко не приближалось к чемпионскому титулу ни в бывшем СССР, ни в России.

3. 15.06.1954. Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Киев) – 3:4.

О, в этой игре было все: и отличные голы, и удаление за хулиганский удар оппонента (Владимир Савдунин против Михаила Комана), и реализованный и нереализованный пенальти, и до предела закрученная интрига! Киевляне, ведя в счете 4:1, позволили себе послабление, и пропустили дважды, причем до минимума москвичи сократили разрыв, уже имея на игрока меньше. А на последней минуте матча Москва получила право еще и на пенальти. Однако защитник Борис Кузнецов поразить ворота не смог (а пенальти в московские ворота, ранее реализованный киевлянами, был назначен именно из-за его фола). Итак, итог матча – выстраданная, желанная победа киевлян!

Алексей РЫЖКОВ