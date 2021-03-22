Луческу поможет бухарестскому Динамо избежать финансового краха

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поможет «Динамо» Бухарест выбраться из финансовой ямы, в которую угодил клуб.

«Эта история останется незамеченной, но она великолепна.

«Динамо» (Бухарест — прим. ред.) пытается получить деньги, необходимые клубу для получения лицензии на следующие сезоны. Сейчас клубом управляют фанаты. Финансовое положение оценивается как безнадежное.

Мирча Луческу пригласил «Динамо» на товарищеский матч в Киеве.

«Динамо» Бухарест будет продавать на него виртуальные билеты, а все вырученные деньги пойдут на плату за лицензию.

Луческу — легенда бухарестского «Динамо», в прошлом он играл за этот клуб и тренировал его с большим успехом», — пишет известный румынский футбольный журналист Эмануэль Росу.

По предварительной информации, товарищеский матч «Динамо» Киев — «Динамо» Бухарест состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Дата проведения поединка пока неизвестна.

Луческу выступал за бухарестское «Динамо» в качестве игрока с 1963 по 1977 годы. Специалист был главным тренером клуба с 1985 по 1990 годы. Выиграл с «Динамо» чемпионат Румынии в сезоне 1989/1990 и два Кубка Румынии — 1985/1986 и 1989/1990.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может начать сотрудничать с «Динамо» Бухарест на постоянной основе.