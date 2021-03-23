ЗАВАРОВ: «В сборной со мной расстались, чтобы освободить место человеку»

Экс-член тренерского штаба сборной Украины рассказал о своем уходе из национальной команды

  • 23.03.2021 13:29
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  • 2 комментария
ЗАВАРОВ: «В сборной со мной расстались, чтобы освободить место человеку»
© УАФ. Александр Заваров

59-летний бывший член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров в интервью Александру Алиеву рассказал, почему не поехал на Евро-2016, который проходил во Франции, в составе тренерского штаба украинской команды.

Заваров работал в тренерском штабе сборной Украины с 2013 по 2016 годы.

«Во-первых, поменялся президент Федерации футбола (Андрей Павелко стал и.о. президента ФФУ вместо Анатолия Конькова 23 января 2015 года — прим. ред.). Наверное, хотели какие-то изменения.

Но я думаю, больше всего хотели со мной расстаться, чтобы одному человеку освободить место (в этот момент на экране появляется фото нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко). Конечно, было неприятно. Но ничего, пережил. И не такое переживали.

Что сказал Фоменко на это решение? Промолчал. Может, на тот момент была какая-то непонятная обстановка. Наверное, вынудили его ничего не говорить. Но я не хочу в этом ковыряться, потому что это очень сложно. Может, я бы помог чем-то, советом. Тем более, во Франции (Заваров выступал за французские клубы «Нанси» и «Сен-Дизье» с 1990 по 1998 годы — прим. ред.). Может меня и не взяли из-за того, что все меня знаю там, во Франции (смеется).

Не хочется ничего говорить, но неприятная ситуация. Не было бы ничего страшного, если бы в сборной был еще один тренер. Но почему-то этого не произошло», — рассказал Заваров.

Заваров покинул тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016 года. В это же время помощником главного тренера украинской национальной команды Михаила Фоменко стал Андрей Шевченко.

На Евро-2016 сборная Украины заняла последнее место в группе С, проиграл командам Германии, Польши и Северной Ирландии.

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Источник — YouTube

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Комментарии
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 23.03.2021 13:45
    +3
    Алиев берет интервью у Заварова. Вот это прикол!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 13:33
    +3
    Так тренируй кого-нибудь , возьмись за команду!
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 23.03.2021 13:45
    +3
    Алиев берет интервью у Заварова. Вот это прикол!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.03.2021 13:33
    +3
    Так тренируй кого-нибудь , возьмись за команду!
    Ссылка
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