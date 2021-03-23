ВИДЕО. Буффон записал видеобращение к Георгию Бущану

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к своему коллеге по цеху из «Динамо» Георгию Бущану.
«Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно.
Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи», – сказал Буффон.
В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где пропустил 25 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Читайте также: Георгий БУЩАН: «Наглость не позволяет на хайпе подписывать новый контракт».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вангую от них такие варианты :
1) Буффона купил Суркис
2) Буффон делал обращение у Трубину но допустил пару ошибок в имени
3) на Фото не Буффон , а загримированный Гармаш
4) Звук на Видео наложен отдельно , на самом деле ДжиДжи восхищается красивым и атакующим футболом шахтёра в этом году !
Ну а итальянцу респект
Вангую от них такие варианты :
1) Буффона купил Суркис
2) Буффон делал обращение у Трубину но допустил пару ошибок в имени
3) на Фото не Буффон , а загримированный Гармаш
4) Звук на Видео наложен отдельно , на самом деле ДжиДжи восхищается красивым и атакующим футболом шахтёра в этом году !
Ну а итальянцу респект
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.