ВИДЕО. Буффон записал видеобращение к Георгию Бущану

Легенда «Ювентуса» пожелал вратарю «Динамо» успешной карьеры

  • 23.03.2021 18:26
  • 4081 просмотр
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Буффон записал видеобращение к Георгию Бущану
© Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к своему коллеге по цеху из «Динамо» Георгию Бущану.

«Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно.

Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи», – сказал Буффон.

В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где пропустил 25 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 23.03.2021 19:06
    +3
    Великий ВРАТАРЬ! Красавец!!!!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 23.03.2021 19:03
    +2
    Алексей Ильин, 23.03.2021 18:52
    Ахахах) Буффон понятия не имеет, кто такой Бущан)
    Будь спокоен - знает. Буффон в отличие от тебя футболом интересуется.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 18:58
    +5
    Полыхающие сраки ржавых уже были на этой ветке ?
    Вангую от них такие варианты :
    1) Буффона купил Суркис
    2) Буффон делал обращение у Трубину но допустил пару ошибок в имени
    3) на Фото не Буффон , а загримированный Гармаш
    4) Звук на Видео наложен отдельно , на самом деле ДжиДжи восхищается красивым и атакующим футболом шахтёра в этом году !
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 18:56
    +5
    Надеюсь Жоре это придаст дополнительной мотивации, что в сборной , что в ДК
    Ну а итальянцу респект
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 23.03.2021 18:52
    -8
    Ihor86, 23.03.2021 18:35
    И как после такого не поставить Бущана против Франции?
    Ахахах) Буффон понятия не имеет, кто такой Бущан)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 18:38
    +6
    ого
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 23.03.2021 18:37
    +6
    Буффон - изумительный вратарь и, как оказалось, изумительный человек. Если человек великий - то он великий во всем.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.03.2021 18:36
    -2
    Кто там писал про профессиональную раскрутку Трубина менеджментом Шахтера?
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 23.03.2021 18:36
    +7
    Буффон красавчик!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 18:35
    +6
    И как после такого не поставить Бущана против Франции?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.03.2021 18:30
    +7
    Респект!
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 23.03.2021 18:36
    +7
    Буффон красавчик!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.03.2021 18:30
    +7
    Респект!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 18:38
    +6
    ого
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 23.03.2021 18:37
    +6
    Буффон - изумительный вратарь и, как оказалось, изумительный человек. Если человек великий - то он великий во всем.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 18:35
    +6
    И как после такого не поставить Бущана против Франции?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 18:58
    +5
    Полыхающие сраки ржавых уже были на этой ветке ?
    Вангую от них такие варианты :
    1) Буффона купил Суркис
    2) Буффон делал обращение у Трубину но допустил пару ошибок в имени
    3) на Фото не Буффон , а загримированный Гармаш
    4) Звук на Видео наложен отдельно , на самом деле ДжиДжи восхищается красивым и атакующим футболом шахтёра в этом году !
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 18:56
    +5
    Надеюсь Жоре это придаст дополнительной мотивации, что в сборной , что в ДК
    Ну а итальянцу респект
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 23.03.2021 19:06
    +3
    Великий ВРАТАРЬ! Красавец!!!!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 23.03.2021 19:03
    +2
    Алексей Ильин, 23.03.2021 18:52
    Ахахах) Буффон понятия не имеет, кто такой Бущан)
    Будь спокоен - знает. Буффон в отличие от тебя футболом интересуется.
    Ссылка
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