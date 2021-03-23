ВИДЕО. Буффон записал видеобращение к Георгию Бущану

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к своему коллеге по цеху из «Динамо» Георгию Бущану.

«Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно.

Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи», – сказал Буффон.

В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где пропустил 25 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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