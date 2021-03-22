Георгий БУЩАН: «Наглость не позволяет на хайпе подписывать новый контракт»

26-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, почему не стал выбивать улучшенный контракт после серии удачных игр прошлой осенью.
«Я переподписал контракт с «Динамо» год назад, еще три года осталось. Моя наглость не позволяет идти и на хайпе подписывать новый контракт. Всему свое время, есть еще что доказывать. Я считаю, что должна быть стабильность. Если руководство будет заинтересовано, мы встретимся и обсудим.
Я уже говорил, что мне безумно нравится Италия, хотел бы поехать туда, Германия. В Украине я вижу себя только в «Динамо», — отметил Бущан.
В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где пропустил 25 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Футбол 1/2/3
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