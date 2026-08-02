Трофей для Порту, победы Карпат и Харькова, матчи Лунина, Ваната, Миколенко
Главные новости за 1 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 августа.
1. Трофей для драконов. Порту стал победителем Суперкубка Португалии
Победу над Торренсе принес Виктор Фрохольдт
2A. Волевой разгром в УПЛ. Кривбасс без шансов проиграл Карпатам
Львы не заметили сопротивления хозяев поля
2B. Ребрендинг свежести не прибавил. Харьков с трудом обыграл Верес
Команда Бартуловича при тотальном преимуществе страдала до последнего
3A. Лунин пропустил два мяча в товарищеском матче с Фиорентиной
Контрольный поединок Реала в Австрии завершился боевой ничьей 2:2
3B. Жирона уступила Арсеналу. Три украинца сыграли с чемпионами АПЛ
Ванат включен в основной состав, а Крапивцов и Пищур вышли на замену
4A. Автогол на 90+4 мин. Эвертон победил Гамбург, Миколенко отыграл весь матч
Ириски одержали победу на поле соперника в Германии
4B. Ман Юнайтед обыграл Атлетико в выставочном матче в Швеции
Команда Майкла Каррика завоевала трофей Snapdragon Cup
5A. Ман Сити с Мареской по пенальти проиграл Интеру трофей в Азии
Поединок за Asahi Super Dry Trophy завершился победой нерадзурри
5B. Лондонское дерби в Австралии. Тоттенхэм обыграл Челси, забив на 90+2
Команды Роберто Де Дзерби и Хаби Алонсо провели поединок в Сиднее
6. Пляжный футбол. Украина переиграла Бельгию в утешительном матче Евролиги
В матче за 5-е место на этапе сине-желтая команда сыграет с Казахстаном
7. Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Английский снукерист Кайрен Уилсон переиграл Чжао Синьтуна из Китая
8A. Польша разгромила Словению и вышла в финал Лиги наций по волейболу
Сборная Польши в финале сыграет с победителем пары США – Япония
8B. Самый драматичный полуфинал Лиги наций. Япония и США определили финалиста
Действующие чемпионы Азии по волейболу впервые потерпели поражение в сезоне
9. В память о Франко Барези: итальянец среди немцев
Вспоминаем легендарного защитника, подчеркивая его уникальность
10. В 76 деньги не пахнут? Арсен Венгер и его предательство футбола
Француз был защитником, а стал консильери у Джанни Инфантино
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