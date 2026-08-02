Трофей для Порту, победы Карпат и Харькова, матчи Лунина, Ваната, Миколенко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 августа.

1. Трофей для драконов. Порту стал победителем Суперкубка Португалии

Победу над Торренсе принес Виктор Фрохольдт

2A. Волевой разгром в УПЛ. Кривбасс без шансов проиграл Карпатам

Львы не заметили сопротивления хозяев поля

2B. Ребрендинг свежести не прибавил. Харьков с трудом обыграл Верес

Команда Бартуловича при тотальном преимуществе страдала до последнего

3A. Лунин пропустил два мяча в товарищеском матче с Фиорентиной

Контрольный поединок Реала в Австрии завершился боевой ничьей 2:2

3B. Жирона уступила Арсеналу. Три украинца сыграли с чемпионами АПЛ

Ванат включен в основной состав, а Крапивцов и Пищур вышли на замену

4A. Автогол на 90+4 мин. Эвертон победил Гамбург, Миколенко отыграл весь матч

Ириски одержали победу на поле соперника в Германии

4B. Ман Юнайтед обыграл Атлетико в выставочном матче в Швеции

Команда Майкла Каррика завоевала трофей Snapdragon Cup

5A. Ман Сити с Мареской по пенальти проиграл Интеру трофей в Азии

Поединок за Asahi Super Dry Trophy завершился победой нерадзурри

5B. Лондонское дерби в Австралии. Тоттенхэм обыграл Челси, забив на 90+2

Команды Роберто Де Дзерби и Хаби Алонсо провели поединок в Сиднее

6. Пляжный футбол. Украина переиграла Бельгию в утешительном матче Евролиги

В матче за 5-е место на этапе сине-желтая команда сыграет с Казахстаном

7. Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс

Английский снукерист Кайрен Уилсон переиграл Чжао Синьтуна из Китая

8A. Польша разгромила Словению и вышла в финал Лиги наций по волейболу

Сборная Польши в финале сыграет с победителем пары США – Япония

8B. Самый драматичный полуфинал Лиги наций. Япония и США определили финалиста

Действующие чемпионы Азии по волейболу впервые потерпели поражение в сезоне

9. В память о Франко Барези: итальянец среди немцев

Вспоминаем легендарного защитника, подчеркивая его уникальность

10. В 76 деньги не пахнут? Арсен Венгер и его предательство футбола

Француз был защитником, а стал консильери у Джанни Инфантино