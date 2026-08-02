Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трофей для Порту, победы Карпат и Харькова, матчи Лунина, Ваната, Миколенко
Другие новости
02 августа 2026, 10:54 | Обновлено 02 августа 2026, 12:00
945
0

Трофей для Порту, победы Карпат и Харькова, матчи Лунина, Ваната, Миколенко

Главные новости за 1 августа на Sport.ua

02 августа 2026, 10:54 | Обновлено 02 августа 2026, 12:00
945
0
Трофей для Порту, победы Карпат и Харькова, матчи Лунина, Ваната, Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 августа.

1. Трофей для драконов. Порту стал победителем Суперкубка Португалии
Победу над Торренсе принес Виктор Фрохольдт

2A. Волевой разгром в УПЛ. Кривбасс без шансов проиграл Карпатам
Львы не заметили сопротивления хозяев поля

2B. Ребрендинг свежести не прибавил. Харьков с трудом обыграл Верес
Команда Бартуловича при тотальном преимуществе страдала до последнего

3A. Лунин пропустил два мяча в товарищеском матче с Фиорентиной
Контрольный поединок Реала в Австрии завершился боевой ничьей 2:2

3B. Жирона уступила Арсеналу. Три украинца сыграли с чемпионами АПЛ
Ванат включен в основной состав, а Крапивцов и Пищур вышли на замену

4A. Автогол на 90+4 мин. Эвертон победил Гамбург, Миколенко отыграл весь матч
Ириски одержали победу на поле соперника в Германии

4B. Ман Юнайтед обыграл Атлетико в выставочном матче в Швеции
Команда Майкла Каррика завоевала трофей Snapdragon Cup

5A. Ман Сити с Мареской по пенальти проиграл Интеру трофей в Азии
Поединок за Asahi Super Dry Trophy завершился победой нерадзурри

5B. Лондонское дерби в Австралии. Тоттенхэм обыграл Челси, забив на 90+2
Команды Роберто Де Дзерби и Хаби Алонсо провели поединок в Сиднее

6. Пляжный футбол. Украина переиграла Бельгию в утешительном матче Евролиги
В матче за 5-е место на этапе сине-желтая команда сыграет с Казахстаном

7. Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Английский снукерист Кайрен Уилсон переиграл Чжао Синьтуна из Китая

8A. Польша разгромила Словению и вышла в финал Лиги наций по волейболу
Сборная Польши в финале сыграет с победителем пары США – Япония

8B. Самый драматичный полуфинал Лиги наций. Япония и США определили финалиста
Действующие чемпионы Азии по волейболу впервые потерпели поражение в сезоне

9. В память о Франко Барези: итальянец среди немцев
Вспоминаем легендарного защитника, подчеркивая его уникальность

10. В 76 деньги не пахнут? Арсен Венгер и его предательство футбола
Француз был защитником, а стал консильери у Джанни Инфантино

По теме:
Старт сезона УПЛ, жеребьевка Кубка Украины, с Мудрика сняли дисквалификацию
Фиаско Динамо, неудача ЛНЗ, гол Сикана, трансфер Довбика, битва в волейболе
Полесье выбыло из ЛК, гол Кухаревича, дубль Ваната за Жирону, успех в шпаге
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 августа 2026, 10:45 5
Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Возвращение Одессы в дуэли с «бронзовым» призером УПЛ

Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 02 августа 2026, 09:50 35
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка

У президента есть два кандидата из Украины

Определился клуб Ваната на следующий сезон
Футбол | 02.08.2026, 07:44
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев
Футбол | 02.08.2026, 10:54
МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев
МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 02.08.2026, 02:31
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
01.08.2026, 08:57 19
Футбол
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
01.08.2026, 11:52
Волейбол
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
01.08.2026, 08:02 2
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем