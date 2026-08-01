В память о Франко Барези: итальянец среди немцев

«Капитан навсегда», «Благодарность за воспоминания» – малый бизнес быстро отреагировал на смерть звездного итальянского защитника и запустил в продажу футболки с изображением Франко Барези в разные годы его карьеры и соответствующими надписями. Только вот такая деталь бросилась в глаза: Барези с капитанской повязкой, в процессе игры, во время выполнения дальней передачи, с Кубком чемпионов в руках – везде в форме «Милана». На предлагаемой болельщикам памятной футболке нет ни одного изображения Барези в форме «Скуадры Адзурры». А между прочим он является уникальным для сборной Италии игроком. Ведь только Франко имел в своей наградной коллекции медали за 1-е, 2-е и 3-е места на чемпионате мира. Вообще в мире, кроме Франко, этим набором может похвастать еще ряд немецких игроков (кайзер Франк в этом сравнился с кайзером Францем). Больше – никто. На протяжении трех медальных чемпионатов мира, как, к слову, и медального Euro-88 Барези был составной частью «Скуадры Адзурры», правда, с разной степенью вовлеченности, и умелому дирижеру едва ли не лучшей обороны в мире было чем гордиться! Замечу, что без Барези в 1986-м в Мексике итальянцы были слишком уж далеки от пьедестала. Что ж, предлагаю пройтись по дороге воспоминаний о медальных мундиалах Императора Франко (таким прозвищем его уважили за воистину величественную игру в защите).

1982. Незаигранный золотой медалист

Вроде бы не такая уж седая древность во временном измерении – тот чемпионат, но только 24-командный турнир с позиций настоящего времени представляется каким-то антиглобалистическим фестивалем. Как же критиковали тогда архитектора итальянского триумфа Энцо Беарзота за приверженность паре защитников в лице Гаэтано Ширеа и Фульвио Колловати: мол, взял в Испанию 22-летнюю восходящую звезду Барези, а ставит более опытных исполнителей. Но тот турнир, по-моему, доказал правоту Беарзота и в том, что он взял Франко в Испанию, и в том, что не дал тому сыграть ни минуты, в то же время золотая медаль у Барези в коллекции оказалась. Молодой защитник служил неким стимулом на том соревновании для искушенных опытом игроков, а они из-за этого в свою очередь лезли из кожи вон, чтобы засвидетельствовать свои амбиции. В итоге выиграли и Беарзот (тренер-триумфатор), и Ширеа с Колловати (замечательная игра в защите), и Барези (приобрел опыт, получил золотую медаль и, не выходя на поле, собрал замечательную прессу). Обидно было из-за незаигранности? Безусловно, однако, как показала дальнейшая футбольная судьба Барези, такая золотая медаль хорошо стимулирует персональный рост. Уж чем-чем, а добросовестным отношением к работе Франко отличался на протяжении всей игровой карьеры.

1990. Создатель непроходимой защиты

Казалось, что Италии в ее логове не в состоянии забить никто! «Волшебные ночи», воспетые в гимне турнира, словно заколдовывали тех, кто преследовал цель поразить ворота «Скуадры Адзурры». И Барези был определяющей фигурой в защитных порядках хозяев мундиаля. Все матчи без замен он тогда отыграл в команде Адзельо Вичини. 517 (можно и сосчитать как 518) сухих минут подряд: от начала до полуфинала! А там, в шаге от решающей игры, аргентинцы таки сравняли счет с игры, а потом выиграли в серии пенальти, хотя в своем ударе Барези не ошибся (пробивал первым). Кстати, Вичини говорил, что имел 100%-ную уверенность в трех пенальтистах, и первым среди них называл именно Франко. В то же время алленаторе говорил о сумасшедшем психологическом давлении перед этой серией. В игре за 3-е место итальянцы выиграли у англичан, хотя и не с сухим счетом (2:1), и Барези пополнил свое медальное собрание бронзовой медалью и вошел в символическую сборную чемпионата. Но, конечно, мечталось о медали другой пробы.

Getty Images/Global Images Ukraine

1994. Почти до конца

Помню, что накануне американского мундиаля мой итальянский друг по переписке прислал мне почтой экземпляр журнала Guerin Sportivo с огромным постером «Скуадры Адзурры» и надписью что-то вроде «В направлении мундиаля». Тогда я написал ему, что у Италии есть хороший шанс выиграть ЧМ. Он ответил, что, мол, да, шанс хороший, но это очень сложное соревнование.

Возглавлявшего сборную Италии Арриго Сакки критиковали за защитный футбол, за отход от своего миланского стиля, за конфликт с Роберто Баджо. Тем не менее, чего-чего, а воли к победе этой команде хватало. «Мне нужны сильные духом игроки, умеющие и атаковать, и обороняться», – утверждал алленаторе. Что это, если не характеристика Барези!

Характерный момент: еще будучи тренером «Милана», Сакки исповедовал теорию, что, мол, 5 организованных игроков побьют 10 неорганизованных. И доказал ее на практике. На тренировке вратарь Джованни Галли и четверка защитников Мауро Тассотти, Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта и Франко Барези составили одну команду. Тем парням противостояло десять человек, в том числе и с Рудом Гуллитом, и с Марко ван Бастеном. Имела десятка 15 минут, чтобы забить. В ходе тренировочной работы это практиковалось регулярно. Однако ни разу десятка нацеленных на атаку игроков не была в состоянии забить. Прекрасная иллюстрация организации обороны, главным дирижером которой был Франко! Часто именно по его сигналу (поднятая вверх рука) синхронные действия защитников приводили к искусственному офсайду.

Другая важная деталь: когда Сакки предоставил команде выходной день во время ЧМ, то именно Барези настоял на проведении тренировки в тот день, чтобы не прерывался процесс интеграции команды. Безделье – не для него. Не меньшая требовательность у Франко была и к партнерам.

«Роберто Баджо сам довел ту несчастную сборную Италии до финала», – так мне тогда говорил коллега. Категорически с таким мнением не согласен, и вообще, и относительно роли Барези в частности. Но финал стал разочарованием для «Скуадры Адзурры». Многие писали и пишут о промахе Роби в серии пенальти. Однако первым тогда промахнулся Франко: мяч после его удара прошел выше ворот. А когда все кончилось, весь мир увидел слезы Барези и его печальный взгляд на Роберто. Да что там: вся Италия в ту грустную ночь дала волю слезам.

Getty Images/Global Images Ukraine

***

Листаю итальянский журнал, датированный 1990-ми, посвященный сугубо Роби Баджо. Он имеет и соответствующее название: «Удивительный Баджо». Среди кучи фотографий выдающегося итальянского игрока в разные периоды его карьеры наталкиваюсь на фотографии партнеров Хвостика. На одной из фотографий – Барези в самурайском одеянии, вероятно, во время посещения Японии. Как по мне, очень точное изображение. Настоящий итальянский самурай, гений обороны, бесстрашный в борьбе, великолепно читавший игру, умевший отдать длинную ювелирную передачу, удачно выбиравший тайминг для прыжка, благодаря чему уверенно действовал на 2-м этаже, несмотря на относительно небольшой рост (176 см). Настоящий японский самурай Ямамото Цунэтомо еще три столетия назад в трактате о самурайской этике отметил: «Путь труден для того, кто берет и выбирает. Не выбирай!». Можно спорить с этим утверждением, но правда в том, что Франко и не злоупотреблял выбором, а весь клубный путь провел исключительно в «Милане». Светлая память легендарному игроку, одному из тех, кто немалому количеству влюбленных в футбол людей в наших краях помог пройти изнурительно-лихие 1990-е!

Алексей РЫЖКОВ