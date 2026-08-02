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Суперкубок Португалии
Порту
01.08.2026 22:15 – FT 1 : 0
Торренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 августа 2026, 07:51 | Обновлено 02 августа 2026, 08:51
623
0

ВИДЕО. Трофей для драконов. Порту стал победителем Суперкубка Португалии

Победу над Торренсе принес Виктор Фрохольдт

02 августа 2026, 07:51 | Обновлено 02 августа 2026, 08:51
623
0
ВИДЕО. Трофей для драконов. Порту стал победителем Суперкубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 1 августа на стадионе в Коимбре состоялся финальный матч Суперкубка Португалии.

Порту одержал минимальную победу над Торренсе со счетом 1:0 и стал обладателем первого трофея нового сезона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Порту выиграл чемпионат Португалии 2025/26, а Торренсе из второго дивизиона сенсационно стал победителем национального кубка.

Единственный мяч в поединке за Суперкубок Португалии был забит на 38-й минуте.

После передачи Пепе Акино отличился Виктор Фрохольдт, что принесло драконам 25-й титул в этом турнире.

Обладатели Суперкубка Португалии: Порту (25 трофеев), Бенфика (10), Спортинг (9), Боавишта (3), Витория Гимараеш (1).

Суперкубок Португалии. 1 августа 2026

Коимбра (Португалия). Эштадиу Сидаде де Коимбра

22:15. Порту – Торренсе – 1:0

Гол: Виктор Фрохольдт, 38

Видео гола и обзор матча: смотреть на YouTube

Фотогалерея

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Фрохольдт (Порту), асcист Пепе Акино.
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Суперкубок Португалии по футболу Порту Торренсе видео голов и обзор Виктор Фрохольдт Пепе Акино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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