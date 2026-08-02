ВИДЕО. Трофей для драконов. Порту стал победителем Суперкубка Португалии
Победу над Торренсе принес Виктор Фрохольдт
Вечером 1 августа на стадионе в Коимбре состоялся финальный матч Суперкубка Португалии.
Порту одержал минимальную победу над Торренсе со счетом 1:0 и стал обладателем первого трофея нового сезона.
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Клуб Порту выиграл чемпионат Португалии 2025/26, а Торренсе из второго дивизиона сенсационно стал победителем национального кубка.
Единственный мяч в поединке за Суперкубок Португалии был забит на 38-й минуте.
После передачи Пепе Акино отличился Виктор Фрохольдт, что принесло драконам 25-й титул в этом турнире.
Обладатели Суперкубка Португалии: Порту (25 трофеев), Бенфика (10), Спортинг (9), Боавишта (3), Витория Гимараеш (1).
Суперкубок Португалии. 1 августа 2026
Коимбра (Португалия). Эштадиу Сидаде де Коимбра
22:15. Порту – Торренсе – 1:0
Гол: Виктор Фрохольдт, 38
Видео гола и обзор матча: смотреть на YouTube
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