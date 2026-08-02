ВИДЕО. Трофей для драконов. Порту стал победителем Суперкубка Португалии

Вечером 1 августа на стадионе в Коимбре состоялся финальный матч Суперкубка Португалии.

Порту одержал минимальную победу над Торренсе со счетом 1:0 и стал обладателем первого трофея нового сезона.

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Клуб Порту выиграл чемпионат Португалии 2025/26, а Торренсе из второго дивизиона сенсационно стал победителем национального кубка.

Единственный мяч в поединке за Суперкубок Португалии был забит на 38-й минуте.

После передачи Пепе Акино отличился Виктор Фрохольдт, что принесло драконам 25-й титул в этом турнире.

Обладатели Суперкубка Португалии: Порту (25 трофеев), Бенфика (10), Спортинг (9), Боавишта (3), Витория Гимараеш (1).

Суперкубок Португалии. 1 августа 2026

Коимбра (Португалия). Эштадиу Сидаде де Коимбра

22:15. Порту – Торренсе – 1:0

Гол: Виктор Фрохольдт, 38

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