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Суперкубок Португалии
Порту
01.08.2026 22:15 - : -
Торренсе
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Португалия
01 августа 2026, 20:03 |
184
0

Порту – Торренсе. Прогноз и анонс на Суперкубок Португалии

Матч начнется 1 августа в 22:15 по Киеву

01 августа 2026, 20:03 |
184
0
Порту – Торренсе. Прогноз и анонс на Суперкубок Португалии
ФК Порту
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В субботу, 1 августа, состоится поединок за Суперкубок Португалии между «Порту» и «Торренсе». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Порту

Предыдущий сезон для коллектива прошел действительно неплохо. За 34 игры национальной лиги «Порту» удалось набрать 88 очков, благодаря которым клуб и занял 1-е место. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спортинга», составляло 6 очков.

Тому же «Спортингу» чемпионский коллектив уступил в полуфинале Кубка Португалии со счетом 0:1. В Лиге Европы португальцы дошли до четвертьфинала, где проиграли «Ноттингему».

Торренсе

«Торренсе» также выступил довольно неплохо – после 34 игр второго по силе дивизиона Португалии на балансе команды было 59 баллов, благодаря которым она заняла третью строчку турнирной таблицы. Столько же очков у «Академику Визеу», которая получила прямое повышение в классе.

В переходных матчах за повышение «Торренсе» уступил «Касса Пии» с общим счетом 0:2. В Кубке Португалии команда смогла дойти до финала, где она обыграла «Спортинг» со счетом 2:1.

Личные встречи

В XXI веке коллективы еще ни разу не играли между собой.

Прогноз

Коллективы действительно находятся на разных уровнях, так что можно ожидать большое количество голов. Я поставлю на тотал больше 3,5 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua
Порту
1 августа 2026 -
22:15
Торренсе
Тотал больше 3.5 1.78 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Порту Торренсе прогнозы прогнозы на футбол Суперкубок Португалии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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