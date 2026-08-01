Порту – Торренсе. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 августа в 22:15 видеотрансляцию матча за трофей
1 августа в 22:15 проходит поединок за Суперкубок Португалии.
Команды Порту и Торренсе сыграют первый матч нового сезона в Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит на стадионе Cidade de Coimbra в городе Коимбра.
Клуб Порту выиграл чемпионат Португалии 2025/26, а Торренсе из второго дивизиона сенсационно стал победителем национального кубка.
Обладатели Суперкубка Португалии: Порто (24 трофея), Бенфика (10), Спортинг (9), Боавишта (3), Витория Гимараеш (1).
Порту – Торренсе. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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