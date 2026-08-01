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Суперкубок Португалии
Порту
01.08.2026 22:15 - : -
Торренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 августа 2026, 13:23 | Обновлено 01 августа 2026, 13:28
25
0

Порту – Торренсе. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 августа в 22:15 видеотрансляцию матча за трофей

01 августа 2026, 13:23 | Обновлено 01 августа 2026, 13:28
25
0
Порту – Торренсе. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE
ФК Порто
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1 августа в 22:15 проходит поединок за Суперкубок Португалии.

Команды Порту и Торренсе сыграют первый матч нового сезона в Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе Cidade de Coimbra в городе Коимбра.

Клуб Порту выиграл чемпионат Португалии 2025/26, а Торренсе из второго дивизиона сенсационно стал победителем национального кубка.

Обладатели Суперкубка Португалии: Порто (24 трофея), Бенфика (10), Спортинг (9), Боавишта (3), Витория Гимараеш (1).

Порту – Торренсе. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Суперкубок Португалии по футболу Порту Торренсе смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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