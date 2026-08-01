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1 августа в 22:15 проходит поединок за Суперкубок Португалии.

Команды Порту и Торренсе сыграют первый матч нового сезона в Португалии.

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Игра проходит на стадионе Cidade de Coimbra в городе Коимбра.

Клуб Порту выиграл чемпионат Португалии 2025/26, а Торренсе из второго дивизиона сенсационно стал победителем национального кубка.

Обладатели Суперкубка Португалии: Порто (24 трофея), Бенфика (10), Спортинг (9), Боавишта (3), Витория Гимараеш (1).

Порту – Торренсе. Суперкубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча