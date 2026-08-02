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Суперкубок Португалии
Порту
01.08.2026 22:15 – FT 1 : 0
Торренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 августа 2026, 14:17 | Обновлено 02 августа 2026, 14:21
68
0

Порту – Торренсе – 1:0. Суперкубок Португалии. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча за трофей, сыгранного в Коимбре

02 августа 2026, 14:17 | Обновлено 02 августа 2026, 14:21
68
0
Порту – Торренсе – 1:0. Суперкубок Португалии. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 1 августа на стадионе в Коимбре состоялся финальный матч Суперкубка Португалии.

Порту завоевал трофей, обыграв Торренсе со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч был забит на 38-й минуте, когда отличился Виктор Фрохольдт после передачи Пепе Акино.

Это принесло драконам 25-й титул, что является рекордом турнира.

Суперкубок Португалии. 1 августа 2026

Коимбра (Португалия). Эштадиу Сидаде де Коимбра

22:15. Порту – Торренсе – 1:0

Гол: Виктор Фрохольдт, 38

Видео гола и обзор матча: смотреть на YouTube

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Фрохольдт (Порту), асcист Пепе Акино.
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Суперкубок Португалии по футболу видео голов и обзор Порту Торренсе Пепе Акино Виктор Фрохольдт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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