Порту – Торренсе – 1:0. Суперкубок Португалии. Видео гола и обзор

Вечером 1 августа на стадионе в Коимбре состоялся финальный матч Суперкубка Португалии.

Порту завоевал трофей, обыграв Торренсе со счетом 1:0.

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Единственный мяч был забит на 38-й минуте, когда отличился Виктор Фрохольдт после передачи Пепе Акино.

Это принесло драконам 25-й титул, что является рекордом турнира.

Суперкубок Португалии. 1 августа 2026

Коимбра (Португалия). Эштадиу Сидаде де Коимбра

22:15. Порту – Торренсе – 1:0

Гол: Виктор Фрохольдт, 38

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