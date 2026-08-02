Порту – Торренсе – 1:0. Суперкубок Португалии. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча за трофей, сыгранного в Коимбре
Вечером 1 августа на стадионе в Коимбре состоялся финальный матч Суперкубка Португалии.
Порту завоевал трофей, обыграв Торренсе со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный мяч был забит на 38-й минуте, когда отличился Виктор Фрохольдт после передачи Пепе Акино.
Это принесло драконам 25-й титул, что является рекордом турнира.
Суперкубок Португалии. 1 августа 2026
Коимбра (Португалия). Эштадиу Сидаде де Коимбра
22:15. Порту – Торренсе – 1:0
Гол: Виктор Фрохольдт, 38
Видео гола и обзор матча: смотреть на YouTube
События матча
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