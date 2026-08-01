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Премьер-лига
Харьков
01.08.2026 15:30 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 17:29 | Обновлено 01 августа 2026, 17:51
880
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Ребрендинг свежести не прибавил. Харьков едва обыграл Верес

Команда Бартуловича при тотальном преимуществе страдала до последнего

01 августа 2026, 17:29 | Обновлено 01 августа 2026, 17:51
880
10 Comments
Ребрендинг свежести не прибавил. Харьков едва обыграл Верес
ФК Харьков
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Полная смена концепции и внутренней эстетики существования клуба – к такому шагу очень редко прибегают владельцы команд в нашем футболе, но этим летом теперь уже бывший харьковский «Металлист 1925», а ныне – просто «Харьков», провел потрясающий ребрендинг и начал писать совершенно новую страницу своей истории. Но важная связь между прошлым и новым сезоном всё же сохранилась – ровенский «Верес» в числе соперников как в последнем матче старого сезона, так и в первом матче новой кампании.

Кроме того, «багряно-золотые» ещё и перебрались на знакомый им стадион «Левого Берега» на самой административной границе столицы, так что можно было считать, что команда Младена Бартуловича действительно начала новую жизнь. К тому же новичков сразу захотели показать широкой публике, и те в итоге провели в целом вполне неплохой матч. Если, конечно, не учитывать такой важный фактор, как реализация голевых моментов.

А с этим у «Харькова» дела на самом деле шли плохо. Ведь мяч спокойно доходил до завершающей трети атаки, но дальше происходили либо удары по соперникам, либо вратарь Валентин Горох устраивал роскошный перформанс на линии ворот. Калюжный и Профини в конце концов устали терпеть неудачи в первом тайме в дуэли с чужим голкипером, и после перерыва вообще отказались от участия в завершении эпизодов.

Тактика команды Олега Шандрука при этом была максимально простой – как-то отбиться и постараться даже не заходить в чужую половину поля, а просто дальними ударами поймать Ермакова на ошибке. С последним у «Вереса» так и не сложилось должным образом, а вот сохранять собственные ворота неприкосновенными ровенчанам удавалось вполне неплохо вплоть до последних секунд основного времени.

«Харьков» очень долго кружил у чужих ворот в поисках того самого момента, и когда мяч не оказывался в сетке даже после условного удара Итодо с нескольких метров, создавалось впечатление, что этот защитный блок гостей так и будет стоять непоколебимо до конца игры. Но всё же на 90-й минуте удар Гаджиева с отскока на правом фланге штрафной в дальний угол подарил «багряно-золотым» заветные три очка, которые дались отнюдь не так легко, как об этом может свидетельствовать статистика.

Следующий матч «Харьков» проведет на выезде против житомирского «Полесья», а ровенский «Верес» примет киевское «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Харьков» – «Верес» – 1:0

Гол: Гаджиев, 90

Предупреждение: Крупский, 77 – Баран, 33, Смеян, 56, Нийо, 83

«Харьков»: Ермаков – Мартынюк (Смоляков, 78), Шабанов, Павлюк, Крупский – Профини (Итодо, 60), Калюжный, Яцик – Рашица (Гаджиев, 78), Парако, Кастильо (Забергджа, 59).

«Верес»: Горох – Смеян, Вовченко, Чечер, Стамулис – Баран (Нийо, 67), Харатин – Гонсалвеш (Баия, 71), Шарай (Протасевич, 87) – Фабрисио, Блэр (Уолли, 67).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатская обл.).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в створ) – 24 (9) : 4 (2)
Угловые – 5 : 3
Оффсайды – 0 : 0

ХАРЬКОВ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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Гаджієв - дай Боже, виросте в мегазірку.
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+2
Ну заголовок такий тільки чудак на літру м міг придумати
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+2
Удари (у площину) – 24 (9).
І єдиний гол на останніх хвилинах. 
З нападом треба щось робити 🤔🤪😁
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+1
Це була феерія мандрів, я надихнувся свіжим футболом, з 1 тура мене охопило захоплення від карколомного футбола гравців Харкова
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0
Дуже добре🥳
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Перемога. Харківський характер в дії
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-1
динамівці, кроти, Буткевич на трибунах вже готувались радіти втраті очок головного конкурента   Але не тут то було Харків'яни вміють завдати вирішальний удар в потрібний момент
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Автор заголовку мабуть матч не дивився. Харків повністю домінував. Най би статистику глянув:
24 (9) - 4 (2)
Не вистачало одного точного удару. Рівненський автобус всю гру відбивався, відбивався, але врешті не зміг стримати Харківський натиск 
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-5
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