Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Харьков – Верес. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Харьков
01.08.2026 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 04:59 |
13
0

Харьков – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

01 августа 2026, 04:59 |
13
0
Харьков – Верес. Текстовая трансляция матча
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 1-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Харьков» и ровенский «Верес». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Левый Берег», начало в 15:30.

Чем закончили прошлый сезон команды Младена Бартуловича, тем и начнут новый – противостоянием, которое после событий зимы прошлого года получило название «битвы генератора». Но в итоге в обеих играх в Ровно победил тогда еще «Металлист 1925» с общим счетом, поэтому чисто в спортивном плане «красно-черным» было нечего противопоставить. Не факт, что найдутся аргументы и на этот раз.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Харьков» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Харьков
1 августа 2026 -
15:30
Верес
Победа Харькова 1.56 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Харьков – Верес. Прогноз Игоря Цыганыка на матч УПЛ
ВИДЕО. В серии пенальти определен обладатель Суперкубка Бельгии
МАЧЕЛЮК: «Скрипник говорил, чтобы мы чаще прижимали Колос к воротам»
Харьков чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Футбол | 31 июля 2026, 10:40 12
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу

Тренер выделил игрока соперника

Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос
Футбол | 31 июля 2026, 19:58 23
Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос
Воспользовались численным преимуществом. Заря обыграла Колос

Подопечные Скрипника дожали «колосков» в дебютном матче УПЛ сезона 2026/2027

Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 31.07.2026, 08:08
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31.07.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить
Футбол | 01.08.2026, 02:32
В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить
В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
31.07.2026, 18:10 106
Футбол
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 42
Волейбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 280
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем