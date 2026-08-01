В субботу, 1-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Харьков» и ровенский «Верес». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Левый Берег», начало в 15:30.

Чем закончили прошлый сезон команды Младена Бартуловича, тем и начнут новый – противостоянием, которое после событий зимы прошлого года получило название «битвы генератора». Но в итоге в обеих играх в Ровно победил тогда еще «Металлист 1925» с общим счетом, поэтому чисто в спортивном плане «красно-черным» было нечего противопоставить. Не факт, что найдутся аргументы и на этот раз.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Харьков» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.