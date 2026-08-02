БАРТУЛОВИЧ: «Верес? У нас не всегда получалось раскрывать этот «автобус»

Главный тренер ФК «Харьков» Младен Бартулович поделился своими впечатлениями после победы своей команды над «Вересом» (1:0) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Поздравляю наш футбольный клуб с первой исторической победой под новым названием. Это наша первая официальная победа. Поздравляю всех болельщиков и сотрудников клуба. Первый тур всегда сложный. Мы понимали, что будет непростая игра, ведь у ребят была определенная нервозность. «Верес» очень хорошо настроился на матч и сыграл. Нам очень тяжело давался этот поединок, но считаю, что мы заслуженно победили. Давили на «Верес», имели возможности забить раньше. Очень рады, что ребята, вышедшие на замену, прибавили в темпе, а Рамик забил гол. Радуемся за него, ведь это очень важный гол, который придаст ему уверенности в будущем.

– Почему вы решили сегодня поставить Кастильо на фланге, а не в центре, и какую роль должен был играть Яцик?

– Что касается Кастильо, сразу скажу, что такой и был план. Тактически он заходил в центр, Илья поднимался выше, искал мяч между линиями, ведь у «Вереса» есть пространство, которое нужно было использовать. Что касается Яцика, то у него была задача искать передачи между линиями и продолжать игру вперед. Конечно, «Верес» хорошо закрывал центр, но когда соперник перекрывал центральную зону, мы играли через фланги. Готовились к «Вересу», и именно таким был план на игру.

– Сегодня в составе команды мы увидели много новичков. Как бы вы оценили их понимание вашей игровой философии?

– Что касается Ермакова, то он работает с нами всего неделю. Мы приняли решение включить его в состав и, считаю, не прогадали. Он качественный вратарь и сегодня это доказал. Если команда сыграла на ноль, значит, мы всё сделали правильно. Что касается Парако, мы его знали. Он также прошел сборы, как и Профини и Яцик, которые тренировались вместе с нами, поэтому между ребятами уже налажено взаимодействие. Они очень быстро понимают, чего мы от них хотим. К нам также присоединился Смоляков. Считаю, что у него не возникнет проблем с адаптацией. Он тоже хорошо провел сегодня те 15–20 минут, которые получил, и добавил активности.

— Готова ли сейчас команда к тому, что в каждой игре придется выгрызать результат? Против вас будут играть от обороны, вас уважают, вас боятся. Готовы ли вы к этому?

— Мы готовимся к этому и понимаем, что так оно и будет. Во втором круге прошлого сезона также было много матчей, в которых команды закрывались против нас. У нас не всегда получалось раскрыть этот «автобус», как вы, журналисты, любите говорить. Конечно, мы много над этим работаем. Считаю, что ребята, которые к нам присоединились, помогут нам качественнее действовать в таких матчах.

- Насколько я понимаю, вам нравятся игроки определённого профиля, такие как Бруниньо. До закрытия трансферного окна остаётся ещё месяц. Есть ли позиции, которые вы стремитесь усилить, хотя сейчас команда уже очень неплохо укомплектована?

– Клуб постоянно работает над усилением команды. В течение этого месяца будем смотреть, нужно ли нам искать ещё кого-то. Конечно, я доволен тем, как укомплектована команда. Есть хорошая конкуренция, особенно в линии атаки. У нас есть разноплановые нападающие — Итодо и Парако. Итодо нужно еще немного набрать форму, ведь он не был с нами на сборах. Но я уверен, что с каждым матчем он также будет прибавлять, — сказал Младен.