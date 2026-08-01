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Премьер-лига
Харьков
01.08.2026 15:30 – 45+ 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:31 | Обновлено 01 августа 2026, 15:51
82
0

Харьков – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

01 августа 2026, 15:31 | Обновлено 01 августа 2026, 15:51
82
0
Харьков – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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1 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Харьковом и Вересом.

Начало – в 15:30.

Харьков, который ранее назывался Металлист 1925, проведет первый официальный матч с новым названием. Игра пройдет в Киеве на стадионе Левого Берега.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться голы и обзор матча

Чемпионат Украины. 1-й тур

Харьков – Верес 0:0
Голы:

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Харьков чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Харьков - Верес видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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