Украина. Премьер лига01 августа 2026, 15:31 | Обновлено 01 августа 2026, 15:51
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Харьков – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
01 августа 2026, 15:31 | Обновлено 01 августа 2026, 15:51
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Харьков – Верес 0:0
1 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Харьковом и Вересом.
Начало – в 15:30.
Харьков, который ранее назывался Металлист 1925, проведет первый официальный матч с новым названием. Игра пройдет в Киеве на стадионе Левого Берега.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться голы и обзор матча
Чемпионат Украины. 1-й тур
Харьков – Верес 0:0
Голы:
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