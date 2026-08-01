В субботу, 1 августа, состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Харьков» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Левый Берег», начало – в 15:30.

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Харьков

До этого сезона клуб носил название «Металлист 1925». Причины такого нейминга были понятны – клуб создавался, когда любимец харьковской публики «Металлист» переживал тяжелые времена после печально известного руководства Сергея Курченко, поэтому местные активисты решили создать альтернативу, которая ассоциировалась бы с успехами легендарной команды Жажи и Девича.

Клуб уверенно прошел любительскую лигу, Вторую и Первую лиги и вышел в УПЛ. Там он выступал с переменным успехом, был на грани исчезновения, когда прежние инвесторы потеряли либо возможность содержать клуб, либо просто интерес к нему, но вовремя появился Владимир Носов, который приобрел акции клуба и начал новую страницу его истории.

Не все было идеально, случился и вылет в Первую лигу, однако этот период удалось достойно пережить и вернуться обратно в УПЛ. Там команда постепенно развивается, ставя перед собой амбициозные цели, которые сопровождаются конкретными действиями. В частности, было заявлено о намерении выиграть все внутренние трофеи и еврокубок. Посмотрим лет через десять, что из этого получится.

Тем временем руководство решило отойти от ассоциации с «Металлистом» и сделать акцент на принадлежности клуба своему городу, в честь которого и произошло переименование, хотя команда Бартуловича по-прежнему не имеет возможности играть при родных трибунах.

Состоялось возвращение на стадион «Левый Берег», откуда харьковчане были вынуждены съехать из-за глупости собственных игроков академии, которые, находясь на трибунах, нецензурно оскорбляли клуб-хозяин, вследствие чего тот был вынужден буквально выгнать невоспитанных гостей. Однако, очевидно, извинения и финансовая компенсация помогли уладить ситуацию, и мы снова будем видеть «Харьков» на уютном левобережном стадионе Киева или Киевской области.

В межсезонье команда традиционно играла с сильными соперниками: среди них были «Карабах», «Шальке», «Янг Бойз», «Зальцбург» и ряд других не самых звездных, но достаточно известных клубов. Победить удалось только «Карабах» (6:2), однако даже поражения в матчах с командами такого уровня дают бесценный опыт.

В межсезонье команда серьезно усилилась. Клуб давно хотел подписать из «Динамо» Александра Яцыка, который хорошо знаком главному тренеру Младену Бартуловичу по совместной работе в луганской «Заре», и наконец это удалось. Также были подписаны перспективный аргентинец Рафаэль Профини, лучший вратарь УПЛ позапрошлого сезона Ермаков, которого удалось приобрести из «Маккаби», Артем Смоляков, арендованный из МЛС, а из «Кривбасса» перешел результативный венесуэльский форвард Парако.

Комплектация выглядит солидно, теперь дело за сыгранностью. Наблюдать за такими серьезными проектами всегда интересно, поэтому посмотрим.

Верес

У «Вереса» тоже тернистая и непростая история. Клуб пережил и выступления в ссср, и низшие лиги в 90-х годах, и исчезновение в 2011 году, и возрождение в 2015 году. Была и вовсе загадочная история обмена лигами с ФК «Львов». Помните те запутанные хитроумные комбинации? ФК «Львов» играл во Второй лиге, «Верес» – в УПЛ, затем «Львов» переименовали в «Верес», «Верес» – во «Львов», игроки переходили туда-сюда... Все было законно, но очень, мягко говоря, запутанно.

Тем не менее после Второй лиги удалось вернуться в УПЛ, где команда звезд с неба не хватает, но постоянно остается в высшем дивизионе – иногда через переходные матчи, иногда напрямую.

К новому сезону ровенчане готовились в Украине, играя исключительно с украинскими командами. Ставку клуб сделает на имеющийся состав и собственную академию, ведь команду покинули Клёц, Гончаренко, Ндукве, Корнийчук и Кожухарь. Подписан только австралийский нападающий Блэр.

Похоже, команду Шандрука ждет борьба за выживание, хотя кто знает – примерно равных ей команд в лиге хватает.

Статистика встреч

Интересно, что первые победы харьковчане одержали только в прошлом сезоне, дважды обыграв «Верес», тогда как в предыдущих пяти матчах неизменно проигрывали.

Ориентировочные составы

«Харьков»: Варакута – Крупский, Шабанов, Салюк, Мартынюк – Калюжный, Яцык – Рашица, Профини, Антюх – Парако

«Верес»: Горох – Стамулис, Гончаренко, Ципот, Смиян – Харатин, Фабрисио – Помба, Годя, Шарай – Блер

Прогноз на противостояние

Очевидным фаворитом выглядит «Харьков», но разве мало мы видели случаев, когда команда, от которой в стартовом матче ждут уверенной победы, не может забить и играет вничью? Очень велик соблазн поставить на 0:0, однако все же, пожалуй, не рискну и спрогнозирую победу «Харькова», которая должна получиться весьма непростой.