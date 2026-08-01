ВИДЕО. Как Лунин пропустил два мяча в товарищеском матче с Фиорентиной

1 августа в австрийском Клагенфурте состоялся товарищеский матч между мадридским Реалом и итальянской Фиорентиной.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридцев и пропустил два мяча. Поединок завершился боевой ничьей (2:2).

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Команда Хаби Алонсо быстро обеспечила себе комфортное преимущество. На 12-й минуте счет открыл Эндрик, который замкнул передачу Альваро Каррераса. На 24-й минуте Алексис Сириа удвоил преимущество Реала после ассиста Эдуардо Камавинги (2:0).

Перед перерывом флорентийцы сократили отставание в матче против подопечных Жозе Моуриньо. На 41-й минуте Роберто Пикколи после передачи Алекса Хименеса переиграл Андрея Лунина.

В начале второго тайма главный тренер Фиорентины Фабио Гроссо провел ряд замен, которые помогли команде спастись от поражения. На 58-й минуте Мойзе Кин, который всего минутой ранее вышел на поле, после передачи Николо Фаджоли сравнял счет (2:2).

До финального свистка команды больше не забивали, и матч в Австрии завершился результативной ничьей (2:2).

Товарищеский матч. 1 августа 2026

Клагенфурт (Австрия). Sportpark Klagenfurt Kunstrasen

Реал Мадрид (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:2

Голы: Эндрик, 12, Алексис Сириа, 24 – Роберто Пикколи, 41, Мойзе Кин, 58.

Видео голов и обзор матча