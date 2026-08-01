Названы стартовые составы на матч Реала и Фиорентины. Лунин – в основе
Для Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала
1 августа в 19:00 мадридский Реал проводит товарищеский матч, готовясь к новому сезону.
Команда португальского специалиста Жозе Моуриньо встретится с итальянским клубом Фиорентина.
Контрольная игра пройдет на стадионе Вертерзе-Штадион в австрийском городе Клагенфурт.
Для коуча Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб,
Ранее галактикос обыграли команды Алькоркон (1:0) и Леганес (4:1).
В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.
Стартовые составы команд
Реал Мадрид: Лунин, Трент, Жоан Мартинес, Марио Ривас, Альваро Каррерас, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Дензел Дюмфрис, Алексис Сириа, Эндрик.
Запас: Серхио Местре, Хави Наварро, Карлос Эспи, Ламини Фати, Фортеа, Сестеро, Лакоста, Аймар Гарсия, Яньес, Хакобо.
Фиорентина: Давид Де Хеа, Хименес, Дрегушин, Виері, Раньери, Мандрагора, Оулаи, Ндур, Атта, Гудмундссон, Пикколи.
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