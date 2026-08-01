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01 августа 2026, 18:43 | Обновлено 01 августа 2026, 19:10
323
0

Названы стартовые составы на матч Реала и Фиорентины. Лунин – в основе

Для Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала

01 августа 2026, 18:43 | Обновлено 01 августа 2026, 19:10
323
0
Названы стартовые составы на матч Реала и Фиорентины. Лунин – в основе
ФК Реал. Жозе Моуриньо
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1 августа в 19:00 мадридский Реал проводит товарищеский матч, готовясь к новому сезону.

Команда португальского специалиста Жозе Моуриньо встретится с итальянским клубом Фиорентина.

Контрольная игра пройдет на стадионе Вертерзе-Штадион в австрийском городе Клагенфурт.

Для коуча Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб,

Ранее галактикос обыграли команды Алькоркон (1:0) и Леганес (4:1).

В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

Стартовые составы команд

Реал Мадрид: Лунин, Трент, Жоан Мартинес, Марио Ривас, Альваро Каррерас, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Дензел Дюмфрис, Алексис Сириа, Эндрик.

Запас: Серхио Местре, Хави Наварро, Карлос Эспи, Ламини Фати, Фортеа, Сестеро, Лакоста, Аймар Гарсия, Яньес, Хакобо.

Фиорентина: Давид Де Хеа, Хименес, Дрегушин, Виері, Раньери, Мандрагора, Оулаи, Ндур, Атта, Гудмундссон, Пикколи.

Инфографика

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товарищеские матчи Жозе Моуриньо Реал Мадрид стартовые составы Андрей Лунин Фиорентина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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