Названы стартовые составы на матч Реала и Фиорентины. Лунин – в основе

1 августа в 19:00 мадридский Реал проводит товарищеский матч, готовясь к новому сезону.

Команда португальского специалиста Жозе Моуриньо встретится с итальянским клубом Фиорентина.

Контрольная игра пройдет на стадионе Вертерзе-Штадион в австрийском городе Клагенфурт.

Для коуча Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб,

Ранее галактикос обыграли команды Алькоркон (1:0) и Леганес (4:1).

В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

Стартовые составы команд

Реал Мадрид: Лунин, Трент, Жоан Мартинес, Марио Ривас, Альваро Каррерас, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Дензел Дюмфрис, Алексис Сириа, Эндрик.

Запас: Серхио Местре, Хави Наварро, Карлос Эспи, Ламини Фати, Фортеа, Сестеро, Лакоста, Аймар Гарсия, Яньес, Хакобо.

Фиорентина: Давид Де Хеа, Хименес, Дрегушин, Виері, Раньери, Мандрагора, Оулаи, Ндур, Атта, Гудмундссон, Пикколи.

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