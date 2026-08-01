Реал – Фиорентина. Лунин – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 августа в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
1 августа в 19:00 проходит товарищеский матч топ-команд, которые готовятся к новому сезону.
Мадридский Реал играет с итальянским клубом Фиорентина.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Контрольная игра проходит на стадионе Вертерзе-Штадион в австрийском городе Клагенфурт.
Для коуча Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб,
Ранее мадридский клуб обыграл команды Алькоркон (1:0) и Леганес (4:1).
В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.
Реал – Фиорентина. Лунин – в основе. Смотреть онлайн LIVE
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