1 августа в 19:00 проходит товарищеский матч топ-команд, которые готовятся к новому сезону.

Мадридский Реал играет с итальянским клубом Фиорентина.

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Контрольная игра проходит на стадионе Вертерзе-Штадион в австрийском городе Клагенфурт.

Для коуча Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб,

Ранее мадридский клуб обыграл команды Алькоркон (1:0) и Леганес (4:1).

В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал – Фиорентина. Лунин – в основе. Смотреть онлайн LIVE