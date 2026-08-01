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Товарищеские матчи
Реал Мадрид
01.08.2026 19:00 - : -
Фиорентина
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Испания
01 августа 2026, 19:05 | Обновлено 01 августа 2026, 19:10
522
0

Реал – Фиорентина. Лунин – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 августа в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

01 августа 2026, 19:05 | Обновлено 01 августа 2026, 19:10
522
0
Реал – Фиорентина. Лунин – в основе. Смотреть онлайн LIVE
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин
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1 августа в 19:00 проходит товарищеский матч топ-команд, которые готовятся к новому сезону.

Мадридский Реал играет с итальянским клубом Фиорентина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Контрольная игра проходит на стадионе Вертерзе-Штадион в австрийском городе Клагенфурт.

Для коуча Жозе Моуриньо этот спарринг станет третьим матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб,

Ранее мадридский клуб обыграл команды Алькоркон (1:0) и Леганес (4:1).

В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал – Фиорентина. Лунин – в основе. Смотреть онлайн LIVE

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Фиорентина товарищеские матчи Жозе Моуриньо Реал Мадрид Андрей Лунин смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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