ВИДЕО. Ман Юнайтед обыграл Атлетико в выставочном матче в Швеции

Вечером 1 августа в шведском городе Сольна на стадионе Strawberry Arena состоялся товарищеский матч между английским Манчестер Юнайтед и испанским Атлетико.

Команда Майкла Каррика одержала волевую победу в матче за Snapdragon Cup со счетом 2:1, отыгравшись после быстро пропущенного мяча.

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Уже на 5-й минуте мадридский клуб открыл счет. После передачи Коке отличился Арнау Ортис.

В начале второго тайма Манчестер Юнайтед сравнял счет. На 53-й минуте Бриан Мбемо реализовал пенальти.

Победный мяч английская команда забила на 74-й минуте. Дубль оформил Бриан Мбемо.

Выиграв матч в Швеции, Манчестер Юнайтед получил символический трофей Snapdragon Cup.

Snapdragon Cup. 1 августа 2026

Сольна (Швеция). Strawberry Arena

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:1

Голы: Бриан Мбемо, 53 (пен), 74 – Арнау Ортис, 5

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