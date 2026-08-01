ВИДЕО. Ман Юнайтед обыграл Атлетико в выставочном матче в Швеции
Команда Майкла Каррика завоевала трофей Snapdragon Cup
Вечером 1 августа в шведском городе Сольна на стадионе Strawberry Arena состоялся товарищеский матч между английским Манчестер Юнайтед и испанским Атлетико.
Команда Майкла Каррика одержала волевую победу в матче за Snapdragon Cup со счетом 2:1, отыгравшись после быстро пропущенного мяча.
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Уже на 5-й минуте мадридский клуб открыл счет. После передачи Коке отличился Арнау Ортис.
В начале второго тайма Манчестер Юнайтед сравнял счет. На 53-й минуте Бриан Мбемо реализовал пенальти.
Победный мяч английская команда забила на 74-й минуте. Дубль оформил Бриан Мбемо.
Выиграв матч в Швеции, Манчестер Юнайтед получил символический трофей Snapdragon Cup.
Snapdragon Cup. 1 августа 2026
Сольна (Швеция). Strawberry Arena
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:1
Голы: Бриан Мбемо, 53 (пен), 74 – Арнау Ортис, 5
Видео голов и обзор матча
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