ВИДЕО. Ман Сити с Мареской по пенальти проиграл Интеру трофей в Азии

1 августа в Гонконге на стадионе Hong Kong Stadium состоялся товарищеский матч между английским Манчестер Сити и итальянским Интером.

Основное время матча за Asahi Super Dry Trophy завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались нерадзурри (пен. 3:1).

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Новая команда Энцо Марески открыла счет на 14-й минуте. Антуан Семеньо прорвался по левому флангу и выкатил мяч на Дивина Мубаму, который поразил пустые ворота.

Интер отыгрался на 20-й минуте. После подачи Федерико Димарко с фланга точным ударом головой отличился Бенжамен Павар.

Во втором тайме футболисты Манчестер Сити владели преимуществом, создали больше моментов и дважды попадали в каркас ворот, однако вырвать победу у команды Кристиана Киву не сумели.

Судьбу встречи решила серия пенальти. В составе Манчестер Сити свои удары не реализовали Райан Аит-Нури, Абдукодир Хусанов и Нико Гонсалес. Единственный точный удар у горожан выполнил Клаудио Эчеверри. За Интер забили Пётр Зелиньски, Маттиа Москони и Маттео Лавелли, а Давиде Фраттези не сумел переиграть вратаря.

Для Энцо Марески это был первый матч во главе Манчестер Сити после назначения главным тренером. После игры в Гонконге английская команда продолжит азиатское турне матчами в Южной Корее.

Товарищеский матч. 1 августа 2026

Гонконг. Hong Kong Stadium

Манчестер Сити (Англия) – Интер (Италия) – 1:1 (пен. 1:3)

Голы: Дивин Мубама, 14 – Бенжамен Павар, 20.

Серия пенальти: Райан Аит-Нури (не забил), Пётр Зелиньски (0:1), Абдукодир Хусанов (не забил), Давиде Фраттези (не забил), Нико Гонсалес (не забил), Маттиа Москони (0:2), Клаудио Эчеверри (1:2), Маттео Лавелли (1:3).

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