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Товарищеские матчи
Челси
01.08.2026 12:45 – FT 1 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 августа 2026, 18:23 | Обновлено 01 августа 2026, 18:33
467
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ВИДЕО. Лондонское дерби в Австралии. Тоттенхэм обыграл Челси, забив на 90+2

Команды Роберто Де Дзерби и Хаби Алонсо провели выставочный поединок в Сиднее

01 августа 2026, 18:23 | Обновлено 01 августа 2026, 18:33
467
0
ВИДЕО. Лондонское дерби в Австралии. Тоттенхэм обыграл Челси, забив на 90+2
Getty Images/Global Images Ukraine, Роберто Де Дзерби и Хаби Алонсо
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1 августа в австралийском Сиднее на стадионе Accor Stadium состоялся товарищеский матч между лондонскими командами Челси и Тоттенхэм.

Команда Роберто Де Дзерби одержала волевую победу над подопечными Хаби Алонсо со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Челси открыл счет на 21-й минуте, когда Эстевао Виллиан замкнул передачу Джейми Байно-Гиттенса.

Тоттенхэм отыгрался на 45-й минуте, после передачи Манора Соломона, экс-игрока Шахтера, отличился новичок клуба Сандро Тонали.

В начале второго тайма шпоры остались вдесятером. Кевин Дансо, который только что вышел на замену, получил красную карточку за фол последней надежды против Жоау Педро.

Несмотря на численное меньшинство, команда Роберто Де Дзерби выстояла, а на 90+2-й минуте Ришарлисон добил мяч в сетку после удара Джейми Донли в штангу и принес Тоттенхэму победу.

Для Челси это была вторая игра предсезонного турне по Австралии и Азии. Следующий матч команда Хаби Алонсо проведет 5 августа в Гонконге против Ювентуса.

Товарищеский матч. 1 августа 2026

Сидней (Австралия). Accor Stadium

12:45. Челси (Англия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

Голы: Эстевао Виллиан, 21 – Сандро Тонали, 45, Ришарлисон, 90+2

Удаление: Кевин Дансо, 49 (Тоттенхэм)

Видео голов и обзор матча

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Челси - Тоттенхэм Челси Тоттенхэм Роберто Де Дзерби товарищеские матчи Хаби Алонсо Сандро Тонали Манор Соломон видео голов и обзор Эстевао Виллиан удаление (красная карточка) Джейми Байно-Гиттенс Кевин Дансо Ришарлисон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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