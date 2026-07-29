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Товарищеские матчи
Сидней
29.07.2026 12:45 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 июля 2026, 15:07 | Обновлено 29 июля 2026, 15:12
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Зимний спарринг для команды Де Дзерби. Тоттенхэм по пенальти обыграл Сидней

Гол для шпор забил Матис Тель, соперники ответили, и все решила футбольная лотерея

29 июля 2026, 15:07 | Обновлено 29 июля 2026, 15:12
221
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Зимний спарринг для команды Де Дзерби. Тоттенхэм по пенальти обыграл Сидней
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби
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29 июля в зимних условиях южного полушария состоялся товарищеский матч.

Лондонский Тоттенхэм в гостях встретился с австралийским клубом Сидней.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время завершилось вничью 1:1, а в послематчевой серии пенальти сильнее оказались шпоры (пен. 4:2).

Команду шпор возглавляет итальянский специалист Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера.

Счет в матче на 29-й минуте открыл французский нападающий Матис Тель. После перерыва австралийская команда отыгралась благодаря голу Такахиро Секине на 55-й минуте.

В серии пенальти Тоттенхэм реализовал четыре удара из пяти, а футболисты Сиднея дважды не сумели переиграть вратаря соперников.

🏆 Товарищеский матч. 29 июля 2026. Сидней (Австралия)

12:45. Сидней (Австралия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Такахиро Секине, 55 – Матис Тель, 29

Серия пенальти: Уильямс-Барнетт (0:1), Г. Попович (1:1), Тонали (1:2), Туре (2:2), Робертсон (2:3), Лейси (не забил), Донли (не забил), А. Попович (не забил), Скарлетт (2:4).

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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