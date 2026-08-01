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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:52 | Обновлено 01 августа 2026, 16:20
1276
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Волевой разгром. «Кривбасс» без шансов проиграл «Карпатам»

Львовские львы не заметили сопротивления хозяев.

01 августа 2026, 15:52 | Обновлено 01 августа 2026, 16:20
1276
4 Comments
Волевой разгром. «Кривбасс» без шансов проиграл «Карпатам»
ФК Карпаты
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Как и ожидалось, в стартовых составах соперников появились новички. Главный тренер «Кривбасса» Патрик Ван Леувен задействовал Аарона Нави и Шакеона Сатчвелла. А в команде Франсиско Фернандеса дебютировали Денис Марченко, Могамед Мухлисс и Назарий Русин, для которого «Карпаты» стали уже 4-м клубом в УПЛ.

Гости активнее приступили к игре и в начале матча одну из атак завершал ударом сходу Русин, но пробил над перекладиной ворот. Хозяева быстро переходили от обороны к атаке, одну из которых пытался завершить Сек, но пробил в руки вратарю. И все же вскоре атака «Кривбасса» левым краем завершилась нарушением правил Мирошниченко против Сатчвелла и арбитр назначил пенальти. Юрчец впервые в УПЛ пробивал с «точки» (в 37-й игре) и своего шанса не потерял. Это был 5-й из 6-ти реализованный пенальти в ворота Марченко в УПЛ.

«Карпаты» могли быстро сравнять счет, но Кемкин спасает ворота, парируя удар головой Бабогла. «Зелено-белые» продолжали активно искать пути взятия ворот соперника и добились своего. Джонс с нарушением правил остановил рейд Костенко в штрафную и арбитр после видеопросмотра назначил пенальти. Чачуа второй раз в УПЛ исполнял 11-метровый удар и второй раз забил гол. Для Кемкина это было 8-е из 13-ти поражение в пенальтийских дуэлях в УПЛ.

Второй тайм начался во взаимных атаках соперников, однако из-за неточности завершающих передач моментов не возникало. Повод изменить счет имел Костенко, но сходу пробил мимо ворот. А через несколько минут Мирошниченко выполнил угловой, мяч попал к неприкрытому Бабогло, который ударом низом вывел «Карпаты» вперед. Не успели игроки «Кривбасса» оправиться от такого развития события, как пропустили еще два гола. Сначала Русин вывел на ударную позицию Костенко, который в сопровождении защитника ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот. Вскоре Костенко пытался перебросить мяч через вратаря, но попал в перекладину и новичок «Карпат» Вантух при добивании метко пробил головой.

Затем прозвучала воздушная тревога и матч был прерван. После возобновления игры и удара Костенко мяч снова оказался в сетке ворот хозяев, но ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры. Костенко пытался оформить дубль в игре, но пробил выше ворот. В компенсированные минуты «Кривбасс» мог избежать крупного поражения, но после удара новичка Пидгурского мяч попал в перекладину ворот.

В итоге «Карпаты» одержали разгромную волевую победу над «Кривбассом». И произошло это в юбилейном 70-м матче Патрика Ван Леувена у руля разных клубов в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

«Кривбасс» – «Карпаты» - 1:4

Голы: Юрчец, 21 (пен.) - Чачуа, 45+3 (пен.), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72.

Предупреждения: Сатчвелл, 36 - Русин, 8, Эрики, 30.

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс (Мпанзу, 74), Бекавац, Наби, Джовани, Шевченко (Подгурский, 74), Сек (Боржес, 74), Сатчвелл (Мачадо, 63), Каменский (Мулик, 63).

Запасные: Мачадо, Мпанзу, Боднар, Бутенко, Коробка, Маяков, Мулик, Подгурский, Сычов, Боржес, Хома.

«Карпаты»: Марченко, Стецьков, Бабогло, Лях, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Моха (Виейра, 67), Чебер (Шах, 86), Русин (Вантух, 67), Костенко.

Запасные: Виейра, Вантух, Дедов, Педрозу, Жилкин, Карабин, Кокодыняк, Мисак, Резник, Сапуга, Холод, Шах.

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Арбитр: Александр Афанасьев.

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Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Карпаты отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Комментарии 4
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Ах файно то є, але булки не розслабляємо. Кривбас зазнав багато змін і склад там далеко не сильний, будуть на дні таблиці в сезоні 
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+2
Кривбасс сыграл отвратительно!Были атаки но без ударов по воротам и пасы лижбы куда! Дальше так не надо!!!А то получится Динамо!
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0
Не можить бути розгром "вольовим"
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-1
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