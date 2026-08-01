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Премьер-лига
Кривбасс
01.08.2026 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 00:35 |
14
0

Кривбасс – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

01 августа 2026, 00:35 |
14
0
Кривбасс – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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В первом туре УПЛ «Кривбасс» примет львовские «Карпаты». Матч состоится 1 августа в 13:00.

Обе амбициозные команды летом заметно обновили свои составы и заработали солидные суммы на продаже лидеров.

Криворожцы расстались с Парако, Мендосой и Араухо, но сохранили Бара Лина, выкупили у «Карпат» Кемкина и пригласили нескольких легионеров. Львовяне после трансферов Домчака, Фала и Сыча также активно поработали на рынке, подписав, в частности, Фелипе Виейру и Дениса Марченко. Интересно будет посмотреть, кто лучше готов к новому сезону. Ожидаем равный и зрелищный матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
1 августа 2026 -
13:00
Карпаты Львов
Обе команды забьют 1.70 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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