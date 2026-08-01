В первом туре УПЛ «Кривбасс» примет львовские «Карпаты». Матч состоится 1 августа в 13:00.

Обе амбициозные команды летом заметно обновили свои составы и заработали солидные суммы на продаже лидеров.

Криворожцы расстались с Парако, Мендосой и Араухо, но сохранили Бара Лина, выкупили у «Карпат» Кемкина и пригласили нескольких легионеров. Львовяне после трансферов Домчака, Фала и Сыча также активно поработали на рынке, подписав, в частности, Фелипе Виейру и Дениса Марченко. Интересно будет посмотреть, кто лучше готов к новому сезону. Ожидаем равный и зрелищный матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты», за которой можно следить на украинской версии сайта.