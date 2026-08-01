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  4. Кривбасс – Карпаты – 1:4. Львы разгромили соперника. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Кривбасс
01.08.2026 13:00 – FT 1 : 4
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:57 | Обновлено 01 августа 2026, 15:59
1037
0

Кривбасс – Карпаты – 1:4. Львы разгромили соперника. Видео голов и обзор

Подопечные Франа Фернандеса одолели криворожский клуб в первом туре Премьер-лиги

01 августа 2026, 15:57 | Обновлено 01 августа 2026, 15:59
1037
0
Кривбасс – Карпаты – 1:4. Львы разгромили соперника. Видео голов и обзор
Украинская Премьер-лига. Кривбасс – Карпаты
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Криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты» встретились в субботу, 1 августа, в матче первого тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.

Подопечные Франа Фернандеса не оставили шансов сопернику, одержав разгромную победу со счетом 4:1. Во втором тайме игра прерывалась из-за воздушной тревоги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой половине игры команды обменялись забитыми мячами, забив оба гола с пенальти – хорватский защитник Юрчец открыл счет, украинский полузащитник Чачуа восстановил паритет.

После перерыва «львы» отметились в воротах соперника тремя результативными ударами благодаря стараниям Владислава Бабогло, Яна Костенко и Романа Вантуха.

Украинская Премьер-лига, первый тур. 1 августа

Кривбасс Карпаты 1:4

Голы: Юрчец, 22 (пен) – Чачуа, 45+3 (пен), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 1:0! Юрчец, 22 мин (пен)

ГОЛ, 1:1! Чачуа, 45+3 мин (пен)

ГОЛ, 1:2! Бабогло, 57 мин

ГОЛ, 1:3! Костенко, 65 мин

ГОЛ, 1:4! Вантух, 72 мин

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вантух (Карпаты Львов).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Костенко (Карпаты Львов).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Карпаты Львов).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Ян Юрчец (Кривбасс).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты видео голов и обзор Ян Юрчец Амбросий Чачуа Владислав Бабогло Ян Костенко Роман Вантух
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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