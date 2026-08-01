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Криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты» встретились в субботу, 1 августа, в матче первого тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.

Подопечные Франа Фернандеса не оставили шансов сопернику, одержав разгромную победу со счетом 4:1. Во втором тайме игра прерывалась из-за воздушной тревоги.

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В первой половине игры команды обменялись забитыми мячами, забив оба гола с пенальти – хорватский защитник Юрчец открыл счет, украинский полузащитник Чачуа восстановил паритет.

После перерыва «львы» отметились в воротах соперника тремя результативными ударами благодаря стараниям Владислава Бабогло, Яна Костенко и Романа Вантуха.

Украинская Премьер-лига, первый тур. 1 августа

Кривбасс – Карпаты – 1:4

Голы: Юрчец, 22 (пен) – Чачуа, 45+3 (пен), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 1:0! Юрчец, 22 мин (пен)

ГОЛ, 1:1! Чачуа, 45+3 мин (пен)

ГОЛ, 1:2! Бабогло, 57 мин

ГОЛ, 1:3! Костенко, 65 мин

ГОЛ, 1:4! Вантух, 72 мин