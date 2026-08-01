Кривбасс – Карпаты – 1:4. Львы разгромили соперника. Видео голов и обзор
Подопечные Франа Фернандеса одолели криворожский клуб в первом туре Премьер-лиги
Криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты» встретились в субботу, 1 августа, в матче первого тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.
Подопечные Франа Фернандеса не оставили шансов сопернику, одержав разгромную победу со счетом 4:1. Во втором тайме игра прерывалась из-за воздушной тревоги.
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В первой половине игры команды обменялись забитыми мячами, забив оба гола с пенальти – хорватский защитник Юрчец открыл счет, украинский полузащитник Чачуа восстановил паритет.
После перерыва «львы» отметились в воротах соперника тремя результативными ударами благодаря стараниям Владислава Бабогло, Яна Костенко и Романа Вантуха.
Украинская Премьер-лига, первый тур. 1 августа
Кривбасс – Карпаты – 1:4
Голы: Юрчец, 22 (пен) – Чачуа, 45+3 (пен), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72
Видеообзор матча: (ожидается)
ГОЛ, 1:0! Юрчец, 22 мин (пен)
ГОЛ, 1:1! Чачуа, 45+3 мин (пен)
ГОЛ, 1:2! Бабогло, 57 мин
ГОЛ, 1:3! Костенко, 65 мин
ГОЛ, 1:4! Вантух, 72 мин
События матча
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