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Кривбасс
01.08.2026 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 18:29 |
74
0

Кривбасс – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок существенно обновленных во время межсезонья соперников

31 июля 2026, 18:29 |
74
0
Кривбасс – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ
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В субботу, 1 августа, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» сыграет первый матч нового сезона с «Карпатами». В ходе летнего перерыва в УПЛ в составах соперников произошли значительные кадровые изменения.

Кривбасс

Во время летнего межсезонья «Кривбасс» покинули Максим Задерака, перешедший в «Буковину», Андрусв Араухо – в «Полесье», Глейкер Мендоза – в «Шахтер», Иван Дибанго – в ЛАСК (Австрия), Карлос Парако – в «Харьков» и Карлос Рохас– в «Депортиво» (Венесуэла). Новичками «красно-белых» стали Жуан Машаду из «Белененсеш» (Португалия), Аарон Нави из «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), Шакеон Сатчвелл из «Рудара» (Словения) и Денис Пидгурский из «Руха», который провел в УПЛ 83 матча (2 гола).

Голевая серия «Кривбасса» продолжается в чемпионате 8 игр – 20 голов и криворожский клуб может забить 800-й гол в УПЛ (еще 3 мяча). Безничейная домашняя серия «Кривбасса» продолжается в чемпионате 7 игр: 4 победы и 3 поражения. Для нидерландца Патрика Ван Леувена это будет 70-й матч у руля разных клубов в УПЛ, и «Кривбасс» при нем может в 10-й раз сыграть вничью.

Вот предматчевое мнение вратаря Александра Кемкина, в свое время выступавшего и за «Карпаты»: «Для меня игра с «Карпатами» – обычный матч. Я всегда одинаково настраиваюсь на каждую игру, независимо от соперника. В «Карпатах» много игроков очень хорошего уровня, поэтому нужно ждать угрозы от каждого. Посмотрим, удастся ли им забить мне».

Карпаты

Недавно очередным новичком «Карпат» стал 31-летний испанский защитник Иван Калеро, последним клубом которого был испанский «Культураль Леонеса». Напомним, что ранее ряды львовского клуба пополнили Антон Жилкин из «Ингульца», Моха Мухлисс – из «Визели» (Португалия), Назарий Русин из «Арки» (Польша), Денис Марченко – из «Оболони», Роман Вантух – из «Зари» и Феллипе - из «Лиепаи» (Латвия).

Перед началом нового сезона на клубной тренировочной базе в Бартатове состоялась пресс-конференция ФК «Карпаты», во время которой были вручены футболки новичкам львовского клуба и презентация нового титульного партнера. Теперь на футболках «Карпат» будет размещена эмблема 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады – воинов, ежедневно защищающих Украину, ее свободу и независимость.

В предыдущих двух гостевых матчах «Карпаты» в УПЛ не побеждали: ничья и поражение. Перед стартом нового чемпионата главный тренер Карпат Франсиско Фернандес отметил: «Мы провели качественную подготовку. Сейчас стараемся как можно лучше подготовиться к первому матчу. У нас есть игроки, которые должны усилить команду. Но мы не будем искать никаких оправданий. Я думаю, что команда полностью готова к тому, чтобы сыграть первый поединок. С теми игроками, которые есть в нашем распоряжении, мы уверены, что завоюем три очка».

Статистика встреч

Учитывая, что созданные в 2020 году «Карпаты» стали правопреемниками предыдущих «Карпат», то для «зелено-белых» это будет юбилейный 30-й сезон в УПЛ. «Карпаты» и «Кривбасс» ранее провели 42 матча в УПЛ: 22 победы «зелено-белых», 9 ничьих и 11 побед криворожского клуба. Предыдущая игра чемпионата на поле «Кривбасса» состоялась 8 мая этого года. Тогда хозяева после меткого удара сенегальца Ассана Сека победили со счетом 1:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Афанасьев (Харьков), для которого это будет 34-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 6 игр: 2 победы, ничья и 3 поражения подряд. «Кривбасс» при Афанасьеве провел 5 матчей: 2 победы, ничья и 2 поражения.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» не побеждают в гостях в течение двух игр. В предыдущих двух матчах «Кривбасс» не побеждал в УПЛ. Прогнозируем ничью в Кривом Роге.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс, Тьяго Боржес, Нави, Сек, Шевченко, Сатчвелл, Герберт, Мулик.

«Карпаты»: Марченко, Мирошниченко, Холод, Бабогло, Лях, Эрики, Чачуа, Костенко, Шах, Алькайн, Карабин.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
1 августа 2026 -
13:00
Карпаты Львов
Ничья 3.47 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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