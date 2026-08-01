Автогол на 90+4 мин. Эвертон победил Гамбург, Миколенко отыграл весь матч

1 августа в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион во время фестиваля Volksparkfestival состоялся товарищеский матч.

Местный Гамбург принимал английский Эвертон, и команда Дэвида Мойеса в гостях одержала победу со счетом 2:1.

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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и отыграл весь матч.

Ириски открыли счет на 40-й минуте, отличился Мерлин Рель. Хозяева сравняли счет в начале второго тайма, забил Патсон Дака.

Эвертон сумел вырвать победу в компенсированное время. Джордан Торунарига забил курьезный автогол на 90+4-й минуте (2:1 в пользу ирисок).

Volksparkfestival. Товарищеский матч

1 августа 2026. Гамбург (Германия). Фолькспаркштадион

Гамбург (Германия) – Эвертон (Англия) – 1:2

Голы: Патсон Дака, 49 – Мерлин Рель, 40, Джордан Торунарига, 90+4 (автогол).

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