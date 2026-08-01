Автогол на 90+4 мин. Эвертон победил Гамбург, Миколенко отыграл весь матч
Ириски одержали победу на поле соперника в Германии
1 августа в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион во время фестиваля Volksparkfestival состоялся товарищеский матч.
Местный Гамбург принимал английский Эвертон, и команда Дэвида Мойеса в гостях одержала победу со счетом 2:1.
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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и отыграл весь матч.
Ириски открыли счет на 40-й минуте, отличился Мерлин Рель. Хозяева сравняли счет в начале второго тайма, забил Патсон Дака.
Эвертон сумел вырвать победу в компенсированное время. Джордан Торунарига забил курьезный автогол на 90+4-й минуте (2:1 в пользу ирисок).
Volksparkfestival. Товарищеский матч
1 августа 2026. Гамбург (Германия). Фолькспаркштадион
Гамбург (Германия) – Эвертон (Англия) – 1:2
Голы: Патсон Дака, 49 – Мерлин Рель, 40, Джордан Торунарига, 90+4 (автогол).
Видео голов и обзор матча
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