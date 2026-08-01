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Товарищеские матчи
Гамбург
01.08.2026 18:00 – FT 1 : 2
Эвертон
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Англия
01 августа 2026, 21:29 | Обновлено 01 августа 2026, 21:37
388
0

Автогол на 90+4 мин. Эвертон победил Гамбург, Миколенко отыграл весь матч

Ириски одержали победу на поле соперника в Германии

01 августа 2026, 21:29 | Обновлено 01 августа 2026, 21:37
388
0
Автогол на 90+4 мин. Эвертон победил Гамбург, Миколенко отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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1 августа в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион во время фестиваля Volksparkfestival состоялся товарищеский матч.

Местный Гамбург принимал английский Эвертон, и команда Дэвида Мойеса в гостях одержала победу со счетом 2:1.

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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и отыграл весь матч.

Ириски открыли счет на 40-й минуте, отличился Мерлин Рель. Хозяева сравняли счет в начале второго тайма, забил Патсон Дака.

Эвертон сумел вырвать победу в компенсированное время. Джордан Торунарига забил курьезный автогол на 90+4-й минуте (2:1 в пользу ирисок).

Volksparkfestival. Товарищеский матч

1 августа 2026. Гамбург (Германия). Фолькспаркштадион

Гамбург (Германия) – Эвертон (Англия) – 1:2

Голы: Патсон Дака, 49 – Мерлин Рель, 40, Джордан Торунарига, 90+4 (автогол).

Видео голов и обзор матча

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Эвертон Гамбург товарищеские матчи Виталий Миколенко Дэвид Мойес автогол Патсон Дака видео голов и обзор курьезы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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