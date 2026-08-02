ВИДЕО. Жирона уступила Арсеналу. Три украинца сыграли с чемпионами АПЛ

1 августа в испанской Жироне на стадионе Эстадио Мунисипаль де Монтиливи состоялся товарищеский матч между Жироной и лондонским Арсеналом.

Команда Микеля Артеты одержала уверенную выездную победу со счетом 4:1. Три украинских футболиста сыграли против чемпионов АПЛ.

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Украинский нападающий Владислав Ванат начал встречу в стартовом составе Жироны и отыграл до 61-й минуты, после чего уступил место Александру Пищуру.

На 61-й минуте также на поле вышел украинский вратарь Владислав Крапивцов, заменивший Пауло Гассанигу. Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Арсенал открыл счет на 16-й минуте. После передачи Макса Доумана отличился Кай Хаверц. На 30-й минуте преимущество гостей удвоил Христос Цолис, которому ассистировал Риккардо Калафиори.

В начале второго тайма Жирона сократила отставание, на 50-й минуте забил Арнау Мартинес. Но уже через три минуты Арсенал вернул себе преимущество в два мяча.

Макс Доуман реализовал свой момент после передачи Майлза Льюиса-Скелли. На 55-й минуте окончательный счет установил Габриэл Жезус, воспользовавшийся передачей Бена Уайта (4:1).

Товарищеский матч. 1 августа 2026

Жирона (Испания). Эстадио Мунисипаль де Монтиливи

Жирона (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:4

Голы: Арнау Мартинес, 50 – Кай Хаверц, 16, Христос Цолис, 30, Макс Доуман, 53, Габриэл Жезус, 55.

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