ВИДЕО. Жирона уступила Арсеналу. Три украинца сыграли с чемпионами АПЛ
Ванат был включен в основной состав, а Крапивцов и Пищур вышли на замену
1 августа в испанской Жироне на стадионе Эстадио Мунисипаль де Монтиливи состоялся товарищеский матч между Жироной и лондонским Арсеналом.
Команда Микеля Артеты одержала уверенную выездную победу со счетом 4:1. Три украинских футболиста сыграли против чемпионов АПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий Владислав Ванат начал встречу в стартовом составе Жироны и отыграл до 61-й минуты, после чего уступил место Александру Пищуру.
На 61-й минуте также на поле вышел украинский вратарь Владислав Крапивцов, заменивший Пауло Гассанигу. Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.
Арсенал открыл счет на 16-й минуте. После передачи Макса Доумана отличился Кай Хаверц. На 30-й минуте преимущество гостей удвоил Христос Цолис, которому ассистировал Риккардо Калафиори.
В начале второго тайма Жирона сократила отставание, на 50-й минуте забил Арнау Мартинес. Но уже через три минуты Арсенал вернул себе преимущество в два мяча.
Макс Доуман реализовал свой момент после передачи Майлза Льюиса-Скелли. На 55-й минуте окончательный счет установил Габриэл Жезус, воспользовавшийся передачей Бена Уайта (4:1).
Товарищеский матч. 1 августа 2026
Жирона (Испания). Эстадио Мунисипаль де Монтиливи
Жирона (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:4
Голы: Арнау Мартинес, 50 – Кай Хаверц, 16, Христос Цолис, 30, Макс Доуман, 53, Габриэл Жезус, 55.
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав продолжит играть за «Жирону»
Ровно 12 лет назад умер Валентин Белькевич