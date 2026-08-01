Сыграет ли Ванат? Жирона и Арсенал назвали стартовые составы на игру
Товарищеский матч в Испании начнется 1 августа в 21:00
Названы стартовые составы Жироны и Арсенала на товарищеский поединок в Испании.
1 августа в 21:00 проходит контрольный матч команд, которые готовятся к новому сезону.
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Контрольная игра проходит на стадионе Монтиливи в испанской Жироне.
Украинский форвард Владислав Ванат выйдет в основном составе Жироны..
Голкипер Владислав Крапивцов и нападающий Александр Пищур заявлены в резерве хозяев поля
Вингер Виктор Цыганков не был включен в заявку на игру из-за болезни.
Жирона и Арсенал определили стартовые составы на товарищеский матч
Жирона: Гассанига, Арнау, Давид Лопес, ван де Бек, Фран Бельтран, Франсес, Браян Хиль, Ванат, Алекс Морено, Ласс, Минсу.
Арсенал: Аррисабалага, Уайт, Москера, Инкапье, Калафиори, Льюис-Скелли, Хаверц, Нванери, Дауман, Цолис, Дьокереш.
Запас: Мелье, Ренсон, Жезус, Виейра, Нелсон, Агустин, Кларк, Копли, Харриман-Анноус, Ибрагим, Жульен, Кабия, Огуннаике, О'Нилл, Салмон.
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